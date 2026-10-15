פסגה לצד נציג איראן - וטיסה מסחרית כדי לעקוף את חרם הטיסות הטורקי : כדי להימנע מנתיב מעל הים השחור, שנחשב מסוכן עקב המלחמה בין רוסיה לאוקראינה, נשיא המדינה יצחק הרצוג הגיע לפסגה באזרבייג'ן בטיסה מסחרית שעברה בשמי טורקיה.

הרצוג הגיע לבאקו לביקור בן יום וחצי, במסגרתו הוא משתתף בוועידת CICA - הפסגה הבינלאומית לשיתוף פעולה וחיזוק הקשרים בין מדינות אסיה. באותה פסגה משתתפים לצד הרצוג גם נציגים ממדינות שאין להן יחסים דיפלומטיים עם ישראל: אמיר קטאר , סגן שר החוץ של כוויית , השגרירים באזרבייג'ן של סעודיה, עיראק, פקיסטן, מלזיה ואינדונזיה , שר החוץ בפועל של בנגלדש - ואפילו נציג איראן , סגן שר החוץ. בעת נאומו של הרצוג יצאו מהאולם נציגי איראן, טורקיה, כוויית, פקיסטן והרשות הפלסטינית. אמיר קטאר נשאר, וכמוהו גם נציגי בחריין, איחוד האמירויות ומדינות מרכז אסיה.

גלריה הרצוג נוחת בבאקו

הנשיא בשגרירות בבאקו, עם פתיחת ההצבעה בנציגויות בחו"ל ( צילום: איתי בית און )





הרצוג עקף את חרם הטיסות הטורקי על מטוסי ממשלה ישראליים בדרך יצירתית. הוא הגיע אתמול לבאקו, בירת אזרבייג'ן, בטיסה מסחרית של חברת התעופה האזרית (AZAL), שחצתה את המרחב האווירי של טורקיה ללא הפרעה. ב"מידל איסט איי" דווח כי על פי נתוני מעקב של אתר Flightradar24 ותיעוד מטקס קבלת הפנים בבאקו, הרצוג נחת במטוס בואינג 787 דרימליינר בטיסה J222 שהמריאה מנתב"ג.

בצוותו של הנשיא העדיפו את הטיסה המסחרית על פני נתיב חלופי וארוך דרך יוון, בולגריה והים השחור, עקב חשש לביטחון המטוס לאור המתקפות הנמשכות על ספינות באזור. טורקיה אוסרת על מעבר מטוסי ממשלה ישראליים בשטחה מאז 2024, ובזמנו ראש הממשלה בנימין נתניהו ביטל ביקור בבאקו כי לא אושר למטוס כנף ציון לטוס בשמי טורקיה. הפעם, מטוס ראשי המדינה מושבת בגלל עבודות תחזוקה. מלשכת הנשיא סירבו להתייחס לפרטי הטיסה.

סידור הישיבה באולם. הרצוג - וגם נציג איראני

למרות האיסור הטורקי על מעבר מטוסי ממשלה, היא עדיין מתירה מעבר של טיסות אזרחיות לישראל וממנה. גורם טורקי רשמי מסר לאתר "מידל איסט איי" כי אזרבייג'ן לא יידעה את אנקרה על כך שהנשיא הישראלי נמצא על המטוס המסחרי. "באופן טבעי, טורקיה לא יכולה לקבל את רשימת הנוסעים של כל מטוס אזרחי שחולף במרחב האווירי שלה", הסביר הגורם, וציין כי ישראל כבר הפסיקה להגיש בקשות לשימוש במרחב האווירי הטורקי משום שהיא מכירה את עמדת אנקרה.

הרצוג, שנועד לפני הכינוס עם נשיא אזרבייג'ן אילהם אלייב, הגיע כאמור לבאקו כדי להשתתף בפסגת המדינות CICA. נשיא טורקיה רג'פ טאיפ ארדואן נעדר מהוועידה, ככל הנראה בשל נוכחותו של הרצוג, ושלח במקומו את שר החוץ הקאן פידאן. המפגש נערך בתקופה רגישה בין אנקרה לבאקו, על רקע החלטת אזרבייג'ן מהשבוע שעבר לאסור על עטיית חיג'אב בבתי ספר יסודיים וחטיבות ביניים - שהובילה לעימות עם טורקיה.

הרצוג ונשיא אזרבייג'ן בבאקו

ברשתות החברתיות הוזכר שמו שמו של המטוס האזרי שבו טס הרצוג: "שושה". השם מתייחס ל"הצהרת שושה", ברית הגנה הדדית שנחתמה בין טורקיה לאזרבייג'ן בשנת 2021 לאחר מלחמת נגורנו קרבאך השנייה. בחירת המטוס הספציפי הזה נתפסה על ידי פרשנים כעקיצה נוספת מצידה של באקו כלפי אנקרה.

הבוקר, עם פתיחת ההצבעה בנציגויות בחו"ל , ביקר הרצוג בשגרירות ישראל בבאקו, כהוא מלווה על ידי שגריר ישראל באזרבייג׳ן, רונן קראוס. "זהו רגע חשוב מאוד בביקורי המדיני כאן באזרבייג'ן", אמר הרצוג. "אני זוכה לראות איך מתחילה מערכת הבחירות ואיך בפועל מתקיימות הבחירות בנציגויות ישראל בחו"ל - כאן בשגרירות בבאקו".