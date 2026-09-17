"האם שב"ס עושה שימוש ברימוני הלם בניגוד לדין?": זו השאלה שעלתה בדיון בבית המשפט המחוזי בנצרת, שאליו עתר בנימין אשר ווייס שנאשם בריגול לטובת איראן. ווייס טען לשימוש בלתי מוצדק ברימוני הלם באגפים שבהם הוחזק, ובפסק הדין נקבע כי הדיווח, התיעוד והתחקור של האירועים בידי הסוהרים לוקים בחסר.

גלריה אגף בבית הכלא. ארכיון ( צילום: אפי שריר )

ווייס אף סיפר כי מאז מעצרו הושלכו לעברו עשרות רבות של רימוני הלם בתדירות של אחת לכמה ימים. אלא שבית המשפט לא קיבל את התיאור שסיפק. בדיון הוצגו נתונים סותרים בידי שב"ס, שלפיהם בכשישה חודשים וחצי נעשה ברימוני ההלם שימוש בשבעה מקרים בלבד באגפים שבהם שהה ווייס. בית המשפט גם קבע כי מהנתונים שהוצגו לא ניתן להוכיח שהרימונים אכן הושלכו לתוך תאו וכי לא נגרם לו נזק רפואי קונקרטי. למרות זאת, השאלה המרכזית נותרה בעינה: האם באותם שבעה מקרים השימושים נעשו כדין. שב"ס, כך עולה מפרוטוקול הדיון, התקשה לספק תשובות.

בפסק הדין קבע בית המשפט כי ביחס לשבעת המקרים המדוברים לא הוצגו כלל הנסיבות או האיום שהובילו את הסוהרים להשתמש ברימוני הלם. כמו כן, לא הוצגו או תועדו התכלית שלשמה נעשה בהם שימוש, זהות הגורם שקיבל את ההחלטה ולמה קיבל אותה. בית המשפט ציין כי לא הוצגה גם תשתית שתאפשר לקבוע האם נבחנה נחיצות השימוש או שנשקלו אמצעים אחרים, פוגעניים פחות. "לא הוצגו לפניי אסמכתאות בדבר ביצוע מלאכת התיעוד, הדיווח והתחקור, כנדרש בנוהל הביטחון", נכתב בפסק הדין.

בשל חוסרים אלו נקבע כי אין באפשרותו של בית המשפט לקבוע שהשימושים הקונקרטיים נעשו כדין. עם זאת, הודגש שהיעדר התיעוד לא קובע בהכרח שהשימושים עצמם היו בלתי חוקיים, אלא ששב"ס לא סיפק תשתית מספקת שתאפשר לבחון את חוקיותם.

לאחר מכן הביקורת התרחבה גם לנוהל השימוש עצמו. בית המשפט קבע כי נוהל הביטחון של שב"ס מסדיר את השימוש ברימוני הלם כמענה לאירוע מתפרץ, אך הוא "אינו קובע מסגרת נורמטיבית ברורה ומספקת לשימוש ברימוני הלם במסגרת פעילות מבצעית מתוכננת או יזומה".

פסק הדין לא אוסר שימוש ברימונים - אך דורש להסדיר את הנוהל ( צילום: נחום סגל )

לפי פסק הדין, שב"ס נדרש להשלים את הסדרת הנוהל ולקבוע אמות מידה ברורות, בין היתר בנוגע לתכלית השימוש ברימון, נחיצותו, בחינת חלופות, אישור מוקדם של הגורם המוסמך ותיעוד ההחלטה. העתירה של ווייס התקבלה בחלקה, כאשר במישור הפרטני מתח כאמור בית המשפט ביקורת חריפה על החוסר בתשתית שסיפק שב"ס, אך הבהיר כי פסק הדין לא אוסר באופן גורף על שימוש ברימוני הלם במתקני הכליאה. השימוש אפשרי, נקבע, כל עוד הוא נעשה בגדרי הסמכות ובתנאים שנקבעו בדין ובהסדרה שתיקבע מכוחו.

משב"ס נמסר בתגובה: "שירות בתי הסוהר מכבד את החלטות בית המשפט ולומד את הערותיו. יודגש כי בית המשפט לא קבע איסור על השימוש ברימוני הלם ואף הכיר בסמכות שב"ס לעשות שימוש באמצעי זה בנסיבות המתאימות ובהתאם לדין".

"כל גופו מלא פשפשים"

בתוך כך, באותו היום גם בית משפט השלום בחדרה מתח ביקורת על התנהלות שב"ס. א', שב"ח מיהודה ושומרון, שהורשע בכפוף להודאתו בעבירה של כניסה לישראל שלא כדין, ביקש בשלב הטיעונים לעונש להציג לשופט את ידיו ורגליו, שהיו מלאות בעקיצות פשפשים. "העקיצות הללו רק מהכלא", אמר א'. בפרוטוקול הדיון נכתב כי "הנאשם 1 מראה לבית המשפט את שתי ידיו. ידו השמאלית לכל אורכה מלאה בעקיצות. גם החלק העליון של גבו והצד השמאלי של בטנו, וכן ישנן עקיצות על צווארו, על המצח ובחלק האחורי של ראשו".

א' אמר לשופט כי "לא קיבלתי טיפול", וביקש להקל את עונשו. בהתאם לכך, ולממצאים שהוצגו בבית המשפט, השופט קבע בגזר הדין כי מצבו מצדיק החרגה ממתחם הענישה. "בנסיבות אלה, ובשים לב לכך שמדובר בהרשעתו הראשונה ואין לחובתו עבר פלילי, החלטתי לגזור עליו עונש שיחרוג לקולא ממתחם העונש ההולם אותו קבעתי", אמר השופט. א' נידון ל-20 ימי מאסר בפועל, שיימנו מיום מעצרו, וקנס מופחת של 2,000 שקלים או שבעה ימי מאסר תמורת הקנס.

"הבאתי בהחלט בחשבון את העובדה כי הנאשם 1 נעקץ בבית המעצר בכל גופו על ידי פשפשים. עשרות רבות אם לא מאות של עקיצות פשפשים על ידיו, גבו, בטנו, עורפו, ראשו ומצחו", אמר השופט. "כל גופו מלא בעקיצות של פשפשים מבית המעצר. הנאשם הראה לי את העקיצות והתמונה אינה נעימה לעין כלל וכלל. זו לשון המעטה. חלקים גדולים מאוד מגופו מכוסים כולם בעקיצות מכוערות, חלקן נפוחות".

עוד אמר: "תכליתו של מאסר בפועל היא לשלול חירות של אדם כמענה עונשי נדרש לעבירה פלילית שבה הורשע, אולם דומני כי המאסר לא נועד לגרום לאדם סבל נוסף למעט שלילת החירות ולמעט התנאים הלא נוחים שהם אינהרנטיים לשהותו בבית הסוהר. אני סבור כי העקיצות הרבות בכל חלקי גופו גרמו לו סבל רב ומיותר, מה שבהחלט ניכר עליו. הדבר לא אמור כלל וכלל להיות מנת חלקו כאסיר או כעציר".

משב"ס נמסר בתגובה: "הכלוא נבדק על ידי גורמי הרפואה עם קליטתו במתקן ובהמשך נבדק פעם נוספת על ידי רופא וקיבל טיפול רפואי מתאים. טרם שחרורו נבדק שוב וקיבל המשך טיפול בהתאם לשיקול דעת רפואי מקצועי. באגף שבו שהה בוצעה הדברה מקצועית, כחלק מפעולות ההדברה המבוצעות באופן שוטף במתקן. שירות בתי הסוהר פועל באופן שוטף לשמירה על תנאי תברואה נאותים במתקני הכליאה ועל מתן מענה רפואי לכלואים בהתאם לצורך".

הביקורות האחרונות מצטרפות אל התיעוד ממסדרונות בית המעצר אבו כביר , שאליו הועברה אגם צרפי המואשמת בפרשת רצח בניהו רזי. בשב"ס הגיבו לראשונה לתיעוד: "ללא קשר למעשים החמורים המיוחסים לעצורה, לכאורה, לאור מעורבותה באירועי משמעת במתקן הכליאה, הוחלט להעבירה למתקן אחר. נבהיר את שאינו דרוש הבהרה: קיימת אפס סבלנות בשב"ס להפרות של סדר ומשמעת וכל הפרה כאמור מטופלת במלוא החומרה ובהתאם לדין ולסמכויות הנתונות לשב"ס.