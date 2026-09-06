כשנתיים לאחר שרואי זיגדון , שהיה אז בן 10, נפגע מ"אמבה אוכלת מוח" בפארק המים בחוף גיא בכינרת, מצבו עדיין מוגדר "צמח" והוריו עסוקים עדיין במאבק ההישרדות ונאחזים בתקוות ותפילות לנס. הבוקר (ראשון) עם פרסום הודעת משרד הבריאות על ברוך נריה , ילד בן תשע מפרדס חנה שאושפז במצב קשה בבית החולים רמב"ם לאחר ששחה בחוף כורסי שבכינרת ונדבק באותו טפיל, קיבלה נופר, אימו של רואי, החלטה לנסוע לחיפה לפגוש את משפחתו.

ילד בן תשע במצב קשה בגלל "אמבה אוכלת מוח" ( צילום: דוברות רמב"ם )





נדבק ב"אמבה אוכלת מוח" בשחייה בכינרת: ילד כבן תשע במצב קשה ( צילום: shutterstock, אביהו שפירא )

"לצערנו שמענו את החדשות הבוקר," סיפרה זיגדון ל-ynet. "אני רוצה בעזרת השם ללכת לבקר אותם. אולי מחר. לתת להם קצת רגע שנייה להיות לבד ולהקל את הבשורה ואז נגיע אליהם ונחבק וננסה לתת מעט כוחות".

בזמן שמשפחתו של ברוך נריה שוהה ליד מיטתו ביחידה לטיפול נמרץ ילדים ברמב"ם כשהוא מורדם ומונשם, משפחת זיגדון ממשיכה בהתמודדות המורכבת עם רואי שכבר בן 12. "אנחנו לא רואים שיפור לצערנו. שום שיפור כרגע. יש לנו מטפלת שנמצאת איתו 24 שעות, ולצערי הוא עדיין צמח", שיתפה נופר. היא תיארה מציאות קשה ויומיומית: "זה טיפול ארור ובלי תרופה, שלצערנו עוד ילד נדבק. וזה פשוט מזעזע. פשוט קשה, קשה לשמוע את זה".

בעוד שהילד המאושפז כעת נדבק בכינרת, משפחת זיגדון הבהירה כי המקרה שלה התרחש במיקום שונה. "רואי שלי לא היה בכינרת", הדגישה האם. "זה היה בפארק המים בחוף גיא, בפארק המים שליד הכינרת, אבל לצערי זה אותו הטפיל שפגע בהם".

ב-16 ביולי 2024, רואי יצא ליום כיף עם הקייטנה בפארק המים "חוף גיא". הוא חזר הביתה קורן מאושר, מלא חוויות, אך שלושה ימים לאחר מכן, החל להרגיש לא טוב, והמצב הידרדר במהירות בלתי נתפסת. התברר שרואי נדבק בטפיל נדיר ואלים - אמבה אוכלת מוח. תוך זמן קצר הוא הונשם והורדם, ומאז הילד האנרגטי, ה"כוכב של המשפחה", שוכב במיטה, במצב צמח, כשהוא תלוי במכשירים ובהוריו בכל רגע. יש לו שני אחים גדולים ואח קטן שנולד לפני כשנה.

הדלקת המוחית הנגרמת מהאמבה נחשבת לנדירה ביותר, עם פחות מ-500 מקרים שנרשמו ברחבי העולם. בישראל נרשמו בשנים האחרונות שלושה מקרים נוספים, שניים מהם הסתיימו במוות - גבר בן 36 בשנת 2022 וצחי אלון בן ה-26 לפני מספר חודשים. מאז נפגע רואי מהאמבה שפגעה קשות במוחו וגרמה לנזק בלתי הפיך, מחפשים הוריו ובני משפחתו אחר תרופות או טיפולים ברחבי העולם, אך אלו לא נמצאו עד כה: "אין לזה תרופה. בבית החולים ניסו לטפל בו באמצעות קוקטיילים של תרופות ואיכשהו הצליחו להשאיר אותו חי, אבל חי במצב קשה ולא פשוט", תיארה האם.

היא הוסיפה כי המשפחה כעת מתמקדת בשמירה על הקיים ובהישרדות. "בעלי הסתכל בגוגל היום, וראה שיש עוד שני מקרים בארצות הברית של מוות של ילדים מהאמבה בשנה האחרונה. אנחנו לא כל כך עוקבים אחרי זה. אנחנו מאוד עסוקים בטיפול ברואיקי, ומנסים לתת לו את הטיפול הכי טוב שאנחנו יכולים לתת לו בתור הורים שלו. ולחזק את המשפחה, את הילדים שיש לנו".