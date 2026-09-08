איתי אטר מאוניברסיטת ת"א תיאר בפירוט רב על ירידת הרופאים ובפירוט רב ומייגע כתב על הגילאים שלהם וההתמחויות שלהם ושאר פרטים לא רלוונטים.

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כפי שלמדנו ולימדנו, שחצי אמת גרועה משקר, אטר מדגיש רק צד אחד של המשוואה, ומשום מה מתעלם מהצד השני של המשוואה שהוא כמובן חיובי ביותר, אך לא מסתדר לאיתי אטר שמייצג את "פורום הכלכלנים למען הדמוקרטיה", שהוא ארגון שמאל שמתנגד לממשלה ולרפורמה המשפטית.

בתחזיות שלהם לעתיד הכלכלה הישראלית בעקבות המלחמה הם נכשלו כישלון חרוץ, המשק הישראלי הוכיח שהוא הרבה יותר חזק ויציב מאשר אנשי אקדמיה מעטים שטועים ומטעים, למשל שער חליפין שעומד בצורה יציבה באזור 3 שקלים לדולר, בעוד שהתחזית שלהם היתה שתהיה קריסה. האבטלה בשפל, האינפלציה נמצאת באמצע תחזית בנק ישראל ורזרבות המט"ח הן מהגבוהות בעולם אל מול התוצר הלאומי, הצמיחה מרשימה והגירעון הוא נמוך מהצפוי.

ולעובדות: הצוות של אוניברסיטת ת"א כותב על עזיבת הרופאים, מדוע אינו מציין את מספר הרופאים שעלו לארץ בשנים 2023-2025 מארצות המערב, ארה"ב, קנדה ואירופה, רופאים בעלי מומחיות עולמיות יחודית שחלקם עזבו את ארצותיהם בגלל גורמים אנטישמים. 1,450 רופאים עלו לארץ בשנים הללו. בספירת העוזבים שכחו אנשי הצוות לציין שחלק מהרופאים שירדו הגיעו לאחר המלחמה באוקראינה שעבורם ישראל היתה תחנת מעבר.

כאשר מסכמים את הנתונים של היורדים והעולים הם חיוביים בין השנים 2023-2025 עלו לארץ 1,447 רופאים בתוספת של 689 רופאים ישראלים משחזרו. מספרים אלו מביאים אותנו לכניסה נטו של 769 רופאים בתקופה זו ממוצע של כ-250 רופאים שנוספו למערכת הרפואה בארץ.

מספר בעלי רישיונות לעיסוק ברפואה בארץ הם 46,000 בפועל פעילים 39,000 רופאים. המדד שקובע את איכות הרפואה בין השאר הוא מספר הרופאים לאלף נפש, בארץ הוא 3.9 רופאים לנפש שהוא גבוה מהממוצע במדינות המפותחות ה-OECD.

נדב איל הסביר ש"ממשלת נתניהו הקיצונית ביותר שהיתה פה, מסכנת את עוצמת החברה הישראלית". לידיעת איל, לפני 15 שנה מספר תלמידי שנה א' בבי"ס לרפואה של סטודנטים ישראלים היה כ-450 סטודנדטים, השנה 2026 התחילו ללמוד בבי"ס לרפואה בארץ סטודנדטים ישראלים כ-1,700, כמעט פי 4, אז מי מסכן את החברה הישראלית ומי דואג לה?

ולבסוף, עצה לי לאוניברסיטת ת"א, אם זאת רמת המחקר של אנשי האקדמיה שלכם, מה הפלא שאתם נשרכים מאחור במדד שנחאי של דירוג האוניברסיטאות. מחקר כלכלי אמיתי לא זורם עם אג'נדות פוליטיות, זה הורס את האקדמיה ואתם בדרך הבטוחה לשם.