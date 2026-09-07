אבל המערכת הזו נסדקת והולכת. נתוני העבר לא מצביעים על העתיד. וכדי להבין מדוע, צריך להביט במרכיב הכי חיוני: צוות. מרופאות ועד סניטרים. אתמול פרסמו קבוצה של חוקרים ובראשם פרופ' איתי אטר מבית הספר לכלכלה באוניברסיטת תל אביב נתונים על

קפיצה מזעזעת במספר הרופאים שעזבו את ישראל