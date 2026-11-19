"קראו לנו שלוש פעמים להיפרד ממנו, ואז קרס עלינו העולם, ממש חרב - אין קרקע, אין כלום". כך, בכאב עצום, שחזרו הוריו של הילד ברוך נריה בן ה-9 שהלך לעולמו לפני כחודשיים לאחר ש

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