שמיר בניטה, ממייסדי פורום "יהלומי קרב", מסר בתגובה לנתונים: "אי אפשר להמשיך למדוד שיקום במספר הפצועים שנקלטו, במספר הטיפולים שניתנו או במיליארדים שהוקצו. אלה נתוני מערכת, לא מדדי הצלחה של שיקום. מאחורי המספרים שמפרסם היום משרד הביטחון יש אלפי פצועים ובני משפחותיהם שמתמודדים עם הליכים ארוכים, בירוקרטיה, מחסור במענים ובעיקר עם הצורך להילחם מחדש על החיים שלהם. גם המלצות ועדת מור יוסף, חשובות ככל שיהיו, הן עדיין החלטות ותוכניות. פצועי צה"ל לא זקוקים לעוד הבטחות על מה שהמערכת תעשה בעתיד, הם זקוקים לשיקום שעובד עכשיו. האבסורד הקשה מכולם הוא שהמדינה ששלחה צעירים כשירים להילחם עבורה, עדיין מאפשרת מצב שבו לאחר שנפגעו הם נדרשים להוכיח לה שהפגיעה שלהם אכן קשורה לשירות".