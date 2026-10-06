מאז טבח 7 באוקטובר 2023 נקלטו באגף השיקום של משרד הביטחון כ-30 אלף פצועי ופצועות צה"ל וכוחות הביטחון. על פי נתונים שמפרסם הבוקר (שלישי) המשרד, יממה לפני ציון שלוש שנים לתחילת מלחמת חרבות ברזל, כ-63% מסך הפצועים מתמודדים עם תגובות נפשיות.
לפי נתוני המשרד, בשלוש השנים האחרונות זינק תקציב האגף ב-88% ועומד על 10 מיליארד שקל. מספר המטופלים באגף מכל מערכות ישראל הגיע ל-91,200, בהם 42.5 אלף מתמודדי נפש ופוסט טראומה. על פי הערכות האגף, עד שנת 2028 יטופלו בו כ-100 אלף פצועים מכל מערכות ישראל, מחציתם מתמודדי נפש.
כמעט מחצית מפצועי חרבות ברזל הם צעירים עד גיל 30. כ-8% מהם נשים ו-62% מהם משרתי מילואים. 63 מפצועי המלחמה מוגדרים בעלי נכות בדרגת 100%+. בנוסף, 249 מתמודדים עם פגיעות ראש מורכבות, 29 עם עיוורון או מוגבלות בראייה לצמיתות ו-106 קטועי גפיים. ל-95% מהם הותאמו פרוטזות חדשניות הכוללות התאמות לפעילויות ספורט אקסטרים ופנאי.
לשם השוואה, באוקטובר שעבר, שבמהלכו הסתיימה המלחמה העצימה ברצועת עזה בעקבות עסקת החטופים, פרסם משרד הביטחון שכ-20 אלף פצועי ופצועות צה"ל ומערכת הביטחון נקלטו באגף השיקום בשנתיים הראשונות מאז הטבח, וכ-56% מהם התמודדו עם תגובות נפשיות. מאז נמשכו פעילויות הביטחון השוטף בגבולות, והתקיימו סבב נוסף מול איראן (מבצע שאגת הארי), ומערכה לכיבוש אזורים בדרום לבנון שהתאפיינה במתקפות רחפנים חוזרות ונשנות על הכוחות.
מספר הפצועים שהוגדרו בסוף שנת 2025 כבעלי נכות בדרגת 100+ עמד על 56 (כלומר, מאז התווספו שבעה), ו-168 התמודדו עם פגיעות ראש מורכבות (81 התווספו עד פרסום הנתונים היום).
בעקבות נתוני השנה שעברה הכריזו שר הביטחון ישראל כ"ץ ושר האוצר בצלאל סמוטריץ', בתיאום עם ארגון נכי צה"ל, על הקמת ועדה ציבורית בראשות הפרופ' שלמה מור יוסף להרחבת המענה הלאומי, התמיכה והטיפול בפצועי ופצועות צה"ל.
שמיר בניטה, ממייסדי פורום "יהלומי קרב", מסר בתגובה לנתונים: "אי אפשר להמשיך למדוד שיקום במספר הפצועים שנקלטו, במספר הטיפולים שניתנו או במיליארדים שהוקצו. אלה נתוני מערכת, לא מדדי הצלחה של שיקום. מאחורי המספרים שמפרסם היום משרד הביטחון יש אלפי פצועים ובני משפחותיהם שמתמודדים עם הליכים ארוכים, בירוקרטיה, מחסור במענים ובעיקר עם הצורך להילחם מחדש על החיים שלהם. גם המלצות ועדת מור יוסף, חשובות ככל שיהיו, הן עדיין החלטות ותוכניות. פצועי צה"ל לא זקוקים לעוד הבטחות על מה שהמערכת תעשה בעתיד, הם זקוקים לשיקום שעובד עכשיו. האבסורד הקשה מכולם הוא שהמדינה ששלחה צעירים כשירים להילחם עבורה, עדיין מאפשרת מצב שבו לאחר שנפגעו הם נדרשים להוכיח לה שהפגיעה שלהם אכן קשורה לשירות".
קו סיוע "נפש אחת", הזמין 24/7 לפצועים ולבני משפחותיהם - בטלפון 8944*