בעקבות ביקורת שהופנתה לעבר יו"ר האופוזיציה, שטען שעות לפני הדרמה בטיסת פליי דובאי כי "אין סיבה להכניס את הציבור לפאניקה" , אמר היום (רביעי) יאיר לפיד: "מבהיר. שום דבר שדומה אפילו לאירוע המטוס הבוקר לא הופיע בעדכון הביטחוני עם ראש הממשלה אמש. לא דומה, לא מזכיר, אפילו לא ברמז".

הצהרתו של יו"ר האופוזיציה אמש ( צילום: שלו שלום )





הוא הוסיף כי "כל הסיבוב שהשופרות עושים עכשיו, רק מוכיח מה שהיה ברור כבר אתמול - שהם שוב מנסים לעשות פוליטיקה זולה על חשבון ביטחון ישראל. חבורה מופקרת".

שר האוצר בצלאל סמוטריץ' הגיב גם הוא לאירועים, וכתב כי "מדינת ישראל חייבת להתייחס אל הכוונה ולא אל התוצאות. מי שניסה לרסק מטוס ולרצוח 180 ישראלים צריך לשלם כאילו הוא רצח. הוא וכל מדינה או ארגון טרור ששלח אותו".

השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר הוסיף: "תודה לבורא עולם ולנוסעים הגיבורים, אבל תפיסת הביטחון של ישראל חייבת לעלות קומה! ישראל עשתה עבודה נפלאה בשנתיים וחצי האחרונות אבל אסור לעצור וחייבים להמשיך עד להכרעה המוחלטת באיראן, לבנון, עזה ויהודה ושומרון.

"התפיסה הנאיבית שהאויבים שלנו חפצי חיים וצריך לרחם עליהם, קיבלה הבוקר תזכורת נוספת בדמות מחבל שתכנן לרסק מטוס ולרצוח את 180 הישראלים שעליו. הטרור הוא שטן שאסור להגיע איתו לשום הסכם מלבד הכרעתו ומחיקתו מעל פני האדמה".

יו"ר כחול לבן בני גנץ כתב כי "מוקדם עדיין לדעת מה השתלשלות האירועים בטיסת פליי דובאי הבוקר לישראל, אבל כבר עכשיו ברור שישראלים הם זן נדיר. התושייה ואומץ הלב שגילו נוסעי הטיסה הזאת, תוך סכנת חיים ברורה, הם בדיוק החומרים שמהם בנוי העם שלנו".

יו"ר הדמוקרטים יאיר גולן שיבח גם הוא את הנוסעים - וביקר את הממשלה. "רואה את הפרטים שנחשפים על הטיסה מדובאי לישראל ומתמלא גאווה בישראלים האמיצים שברגע של סכנה הם גילו תושייה ואומץ יוצאי דופן", כתב. "כמו ב-7 באוקטובר, בדיוק לפני שלוש שנים, גם כאן - אדם לאדם, אחריות וערבות אנושית הם שהצילו חיים ומנעו אסון כבד.

"אלה הרגעים שמזכירים לנו מי אנחנו, אנשים רגילים שמגלים ברגע האמת אומץ בלתי רגיל. מצדיע לכם. ובאותה הנשימה - אני בז לניסיונות הנלוזים של ממשלת 'חמאס הוא נכס' לנסות לעשות פוליטיקה זולה על חשבון הגבורה".

האירועים הבוקר החלו כשלאחר שעה וחצי של טיסה, ועם כניסתו למרחב האווירי של ירדן, שידר המטוס של חברת פליי דובאי שהיה בדרכו לנתב"ג קוד חירום המעיד על חטיפת מטוס. במקביל, המטוס סב לאחור, חזר לשמי סעודיה והחל לטוס בגובה נמוך יותר ברחבי הממלכה.

לאחר טיסה דרומה הוא פנה מערבה, בתוך סעודיה, ואחרי דקות מתוחות וחששות כבדים בישראל, גורמי ביטחון עדכנו כי המטוס ינחת בנמל התעופה בטאבוק שבסעודיה.

בפליי דובאי אמרו כי אות המצוקה הופעל בשל קטטה שפרצה בין הטייסים, והחשד שנבדק הוא שהטייס העומאני רצה לרסק את המטוס, והשני, אמירותי, השתלט עליו בסיוע הנוסעים. לדברי גורם ישראלי, "איש ביטחון סמוי סייע בהשתלטות וטייסים נוספים שהיו על הטיסה סייעו בהנחתה".

נתניהו: "יש סימנים שלקראת הבחירות האויבים שלנו ינסו לתקוף אותנו" ( צילום: רועי אברהם/ לע״מ )





העדכון הביטחוני של לפיד וראש הממשלה בנימין נתניהו נערך אמש בעקבות דרישתו של יו"ר האופוזיציה - לאחר ש נתניהו הצהיר בביקור בבסיס חיל האוויר כי "יש סימנים שלקראת הבחירות האויבים שלנו ינסו לתקוף אותנו".

לפיד מסר בסיום הפגישה, שארכה כחצי שעה, כי "איומים ביטחוניים הם דבר שצריך לטפל בו באופן מקצועי ואחראי, ביטחון ישראל ובסיסי צה"ל הם לא תפאורה של סרטוני בחירות. בלי להיכנס לפרטים, צה"ל, שב"כ והמשטרה ערוכים לבחירות ואין סיבה להכניס את הציבור לפאניקה".