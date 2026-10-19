שבוע וחצי אחרי שאיבדו את בנם, סרן אליאב חיים צפלמוס ז"ל (21), ב התהפכות האמר בדרום לבנון , בני משפחתו מבקשים לקבל תשובות על נסיבות התקרית הקשה. "אנחנו לא מצליחים להבין מה קרה לנו. ברור שהיה מחדל גדול שבגללו הבן שלנו נהרג", אמר אביו בני. "מי מאשר להאמר בודד לנסוע בשטח לבנון בכלל?"





גלריה "היה לו לב טהור". סרן אליאב חיים צפלמוס ז"ל ( צילום: דובר צה"ל )

"אומרים לי 'תחכה לתחקיר ואז תבין מה היה'. אני כבר מבין שזה היה מחדל גדול יותר ממה שחושבים", הוסיף האב. "אומרים לי שמתחקרים את האירוע, שבודקים מה קרה באמת. בפועל, האמר אחד עם שישה חיילים נע בציר בלי ליווי, בניגוד לנהלים ולהוראות, והכול בשביל להניע לאזור חייל שהיה אמור לצאת הביתה. אם הבן שלי היה נהרג בתקרית מבצעית לא הייתי מדבר, אבל ככה? האמר אחד נע בשטח לבנון? זה לא נתפס בכלל. זה הגיוני למישהו?"

הוא סיפר כי בנו הקפיד תמיד על הנהלים ועל ביטחון חייליו: "הוא דאג הכי בעולם לחיילים שלו. מישהו פישל בתפקידו, נתן להאמר לנוע לבד, וכשהם התהפכו פשוט לא היה לו סיכוי להינצל. עד שהגיעה אליהם העזרה של הכוחות חלף הרבה זמן. לי ברור שיש פה מחדל גדול.

"אני רוצה שיחקרו את הכול, שנבין, כדי שמי שאשם ישלם בתפקיד שלו, ושלא יקרו עוד אסונות מיותרים כמו שקרה לנו. אליאב הוביל כקצין מצטיין לוחמים בקרבות קשים, בגזרות לחימה שונות. כאן זה אסון שלא היה צריך לקרות. אנחנו דורשים שהכול ייחקר במקצועיות ובמהירות, כדי שזה לא יקרה יותר".

"איבדנו בן מדהים, הבכור שלנו", הוסיף בני. "הוא תמיד עזר. קיים את מצוות קמחא דפסחא, סייע לילדים שעברו חרמות ותרם כספים בסתר לחיילים שהיו זקוקים לעזרה כדי לשרת. הוא היה מאוד קשור לאחיו נהוראי בן ה-18 שאמור להתגייס, ולאחותו ליאל בת ה-15".

"אסון שלא היה צריך לקרות". בת הזוג ענבר והאב בני עם תמונותיו של אליאב ז"ל ( צילום: גיל נחושתן )

עשרות חברים, בהם חייליו של אליאב ז"ל מגדוד ההנדסה 603 של חטיבה 7, ממשיכים לפקוד את בית המשפחה בקריית חיים. חלקם קעקעו על גופם את המשפטים שמפקדם נהג לומר: "אם אתה מספיק רוצה - תוכיח", ו"להוביל בתעוזה, לנצח בצניעות".

גם ענבר קורן, בת זוגו של אליאב ז"ל, נמצאת בבית המשפחה. "הייתה לי אהבה אמיתית של חמש שנים", שיתפה. "אליאב היה כל עולמי. הוא היה מדהים, חייכן, החבר הכי טוב שלי, עם עזרה תמידית, נתינה ואהבה לכולם. היה לו לב טהור והוא תמיד דאג לי. איבדתי את בן הזוג הכי מדהים שיכולתי לבקש, הוא היה כמו מתנה עבורי, ודאג שיהיו לי תמיד חיים מאושרים. תמיד לצידי".

על הרגע שבו הבינה שאיבדה את בן זוגה סיפרה בבכי: "הייתי באמצע הלימודים, ואז הטלפון צלצל. ביקשו שאגיע לכאן, לבית המשפחה של אליאב. כשראיתי את כמות הקצינים פה, הבנתי שהנורא מכל קרה. אני לא מעכלת את האסון שפקד אותי ואת כולנו. טרגדיה שלא נתפסת".

בפוסט שפרסמה היום באינסטגרם סיפרה ענבר כיצד הכירו בגיל 16, וכתבה: "תודה שזכיתי להיות הבחירה שלך ותודה שהפכת אותי להיות הבן אדם הכי מאושר בעולם. יפה שלי, בבקשה תשמור עליי מלמעלה, אני צריכה אותך איתי. תשלח לי כוחות וחיזוקים. אני מתגעגעת אליך בכל חלק בגוף שלי. אני אוהבת אותך לנצח נצחים".

"תשלח לנו כוחות". האם חלי בהלווייתו של בנה ( צילום: עמרי שטיין )

יותר מאלף בני אדם השתתפו ב הלווייתו של אליאב ז"ל . אמו חלי ספדה לו בכאב: "אליאבי שלי. אבאל'ה שלי. מאיפה מתחילים בכלל? איך אמא יכולה להספיד בן? איך? זה רק במדינה שלנו יכול לקרות. ועוד ילד מיוחד כל-כך כמוך. זה לא נתפס. איך אפשר לעמוד פה ולדבר עליך בלשון עבר? הרי אתה תמיד היית ראשון. תמיד. בן בכור, נכד ראשון, הראשון שהפך אותנו להורים. הראשון שהביא אור, צחוק ומשמעות לבית שלנו ולחיים שלנו".

חלי סיפרה בהלוויה כי בבנה היה "הכול מהכול", ותיארה את "הרגישות העמוקה והלב הענק שרואה את כולם". בסיום דבריה ביקשה ממנו: "אליאב, תשלח לנו כוחות כי המשפחה שלנו מפורקת עכשיו. אתה צדיק אמיתי. הדבר הראשון שאמרת כשנכנסת לקבע זה שאתה לוקח מעשר מהמשכורת ותורם למשפחה שזקוקה. לא הספקת, הלכת מוקדם מדי. תשלח לנו כוחות להתמודד עם המציאות הכואבת הזאת. אנחנו אוהבים אותך, סליחה ומחילה. תשמור עלינו".

התקרית שבה נהרג צפלמוס אירעה לפני כשבוע וחצי בשעות אחר הצהריים. רכב צה"לי מסוג האמר התהפך במהלך פעילות מבצעית של כוח צה"ל במרחב הליטאני שבדרום לבנון. הקצין נהרג ושלושה לוחמים נוספים נפצעו באורח קל.