השר לעניינים אסטרטגיים לשעבר רון דרמר הכחיש כי נשיא איחוד האמירויות מוחמד בן זאיד התריע בפני ראש הממשלה בנימין נתניהו מפעולה מתוכננת של יחיא סינוואר שבוע וחצי בלבד לפני טבח 7 באוקטובר, ואמר בוועידת MEAD בוושינגטון כי כלל לא התקיימה שיחה. "אילו הייתה שיחה הייתי נמצא בה, משום שאחת המשימות שהוטלו עליי הייתה הרחבת הסכמי אברהם וחיזוק השותפות עם איחוד האמירויות", אמר דרמר.

גלריה ( צילום: בן קלמר )

הוא הוסיף כי בכל השיחות שהיו בין ראש הממשלה לבין מוחמד בן זאיד, "הייתי שותף לפרטים או שהייתי על הקו בשיחה עצמה", והדגיש: "השיחה הזאת לא התקיימה". לדבריו, "זה אפילו לא עניין של תוכן השיחה, אלא שאני לא חושב שהייתה שיחה בכלל. ובוודאי שהתוכן הזה לא היה".

עוד אמר דרמר: "אני לא יודע מאיפה הם הביאו את הסיפור הזה. אני חושב שהאמירתים היו ברורים שזה לא קרה. אנחנו ברורים שזה לא קרה. אז זה בעצם בדיה. פשוט סיפור מומצא".

( צילום: שלו שלום, AP )

עם זאת, למרות שדרמר טען כי איחוד האמירויות הייתה ברורה שזה לא קרה, לא כך הדברים. ממשלת ישראל לחצה למעשה על איחוד האמירויות לפרסם הבהרה רשמית שמכחישה את התחקיר, אך באמירויות העדיפו לא להיכנס לכך - ופרסמו הודעה רשמית שבה הודיעו כי לא יגיבו לפרטים .

"משרד החוץ מאשר כי ממשלת איחוד האמירויות אינה מגיבה לדיווחים בתקשורת או ספקולציות בנוגע לשיחות", נמסר בהודעה רשמית. "מאז 7 באוקטובר, מאמצי איחוד האמירויות התמקדו בהפחתת הסלמה, קידום יציבות אזורית והפחתת האלימות".

עוד מסר משרד החוץ של איחוד האמירויות כי מאז כינון היחסים עם ישראל לפני יותר מחמש שנים, "גופים ממשלתיים בשתי המדינות שמרו על ערוצי תקשורת פתוחים וישירים. בעת הצורך, כל המידע המודיעיני הרלוונטי משותף וממשיך להיות משותף בין הצדדים הנוגעים בדבר".