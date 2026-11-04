הניצחון הסוחף של הדמוקרטים ב בחירות האמצע בארה"ב, שבו כבשו את הסנאט ואת בית הנבחרים בבת אחת, מחזיר אותם כעת למוקדי הכוח בוושינגטון אחרי שנתיים בגלות – והם מבטיחים לנצל את סמכויותיהם החדשות כדי לסכל את מדיניותו של הנשיא דונלד טראמפ, ובפרט המלחמה מול איראן, ולנהל נגדו ונגד מקורביו שלל חקירות בטענה לשחיתות והפרת כללי האתיקה. אבל הנשיא כבר נערך לקונגרס הלעומתי, שצפוי להישבע ב-3 בינואר, ולצד קריאה לשיתוף פעולה עם הדמוקרטים חזה היום (רביעי) את ההתנגשויות הצפויות מולם.

גלריה טראמפ ומנהיג הדמוקרטים בסנאט צ'אק שומר ( צילום: AFP )

בריאיון ל"פוקס ניוז" הבטיח הבוקר טראמפ להטיל וטו על הצעות חוק "משוגעות" שיוגשו לשולחנו. "ואחרי כמה חודשים של וטואים, הם יבואו ויאמרו 'איך אנחנו עושים דברים?' ואנחנו נעבוד ביחד", אמר. מסר דומה השמיע טראמפ גם שלשום, בריאיון לפודקאסט של "ניו יורק פוסט" שבו נשאל על התרחיש שהתממש הלילה – והשיב: "אני אהפוך למיסטר וטו. ובשלב מסוים, אנחנו ככל הנראה נעשה עסקה". טראמפ רומז בדברים הללו לעימותים הצפויים לפרוץ בעיקר סביב אישור תקציבי הממשל הפדרלי, תקציבים שבלעדיהם הוא יושבת – ולפיכך ישמשו את הדמוקרטים כמנוף לחץ על מנת לחלץ מהנשיא ויתורים בשלל סוגיות.

אבל מפני שבסנאט אישור רוב החוקים דורש רוב מיוחס של 60, מנוף לחץ כזה היה למעשה לדמוקרטים עוד לפני הניצחון הלילה, כשהיו מיעוט בסנאט, ומחלוקת בשנה שעברה סביב התקציב כבר הובילה אז להשבתת ממשל שנמשכה 41 ימים והייתה הארוכה ביותר בהיסטוריה האמריקנית. אבל כעת הדמוקרטים השתלטו על שני בתי הקונגרס, ותהיה להם שליטה גדולה על קביעת האג'נדה החקיקתית. לצד זאת, הם יוגבלו בסנאט על ידי אותה מגבלה של רוב מיוחד של 60 לאישור רוב סוגי החקיקה, ובכל מקרה טראמפ יוכל להטיל וטו על כל חוק שיאושר בסנאט ובבית הנבחרים.

כך או כך, השליטה בכל אחד מהבתים נותנת לדמוקרטים סמכויות משמעותיות, שיאפשרו להם להגביל מאוד את צעדיו של טראמפ, והם מקווים להפוך אותו ל"ברווז צולע" במחצית השנייה של כהונתו האחרונה. הסנאט, הבית העליון של הקונגרס, אחראי על אישור מינויי התפקידים הבכירים שעושה הנשיא – משרי קבינט, דרך שגרירים ועד שופטים; ובית הנבחרים, הבית התחתון, רשאי לפתוח בחקירות שונות ובהליכי הדחה נגד הנשיא או בכירים בממשל. הליך הדחה שמאושר בבית הנבחרים עובר משם ל"משפט הדחה" בסנאט, שבו דרוש רוב של שני שלישים לאישור סופי של ההדחה, ולפיכך הסיכוי שטראמפ או בכירים בממשלו אכן יודחו הוא כנראה אפסי, אבל עצם פתיחה של הליך הדחה עשויה להביך מאוד את הממשל.

הדמוקרטים מבטיחים כבר זמן לחקור את הנשיא ואנשיו בטענה לשחיתות ולהפרה של כללי האתיקה בשנתיים האחרונות, ועל החקירות הצפויות רמז הבוקר הדמוקרט הבכיר בוועדת הפיקוח של בית הנבחרים, רוברט גרסייה, שצפוי כעת להפוך ליו"ר הוועדה: "הצטיידו בעורכי דין" ("lawyer up"), הוא צייץ ברשת X. הוא אמנם לא פירט מעבר לכך, אבל מדובר במסר ברור לטראמפ ולמקורביו. מנהיג הדמוקרטים בבית הנבחרים האקים ג'פריס, שבקונגרס הבא צפוי להפוך ליו"ר השחור הראשון אי-פעם של הבית, אמר מוקדם יותר השבוע כי לצד שיתוף פעולה אפשרי עם ממשל טראמפ, הדמוקרטים ייאבקו בנחישות בשחיתות שלטענתו פשטה תחתיו. "לשחיתות יש מחיר", אמר.

היו"ר המיועד של בית הנבחרים, האקים ג'פריס. "לשחיתות יש מחיר" ( צילום: רויטרס )

ג'פריס התייחס בין היתר לטענות שהנשיא העניק לכאורה חנינה תמורת טובות שונות: "נראה כי חנינות ניתנות בתמורה להעלמת עין מעבירות של תאגידים, או שבמקרים מסוימים ניתנות תרומות בתמורה לצעדים של הממשל, שבסופו של דבר הופכים את החיים ליקרים יותר עבור העם האמריקני. כל אלה הם דברים שיהיה צורך לחקור ביסודיות, כחלק מההתחייבות שלנו להעמיד את המושחתים לדין, החל מהיום הראשון". יצוין כי התובע הכללי טוד בלאנש, מקורבו של טראמפ ששימש בעבר כעורך דינו האישי, דחה את האשמות הדמוקרטים בדבר מתן טובות הנאה תמורת חנינות, אבל בשימוע בחודש יוני נשמע כמי שרומז שזו בכלל לא עבירה: "הסמכות להעניק חנינות מוקנית לנשיא ארה"ב מכוח החוקה שלנו. החוקה אינה מחייבת אותו לספק הסבר כלשהו בנוגע למי שהוא בוחר לחון או לא לחון, או להקל בעונשו או לא להקל בעונשו".

אבל חקירות, לא כל שכן הליכי הדחה שכמעט בוודאות לא יגיעו לכדי הדחה בפועל, עשויות גם לגזול זמן רב ומשאבים שיש במפלגה מי שסבור כי יש להקדיש אותם לחקיקה שתשפר את מצבם של האמריקנים. הסנאטור אדם שיף מקליפורניה, שחבר בוועדת המשפט של הסנאט ושנוא במיוחד על הנשיא, אמר ל"פוליטיקו" כי ייתכן שהדמוקרטים יתנו עדיפות לחקירות הנוגעות גם ליוקר המחיה ו"לכל סוג של שחיתות בממשל שהובילה לעליית מחירים".

לדבריו, "אם החלטות על התקשרויות פדרליות מתקבלות לא משום שספק מציע את המוצר הטוב ביותר או את המחיר הטוב ביותר, אלא, במקרה של אמזון, משום שהחברה הייתה מוכנה לשלם 40 מיליון דולר עבור סרט גרוע על מלניה (טראמפ) – האם הדבר מעניק לאמזון יתרון במכרזים לאספקת שירותי מחשוב ענן או בחוזים אחרים בתחום הביטחון? זה מסוג הדברים שעולים כסף למשלמי המיסים, גורמים לצרכנים לשלם יותר, והיו כל כך הרבה מקרים של תשלומים מצד חברות בתמורה לטובות הנאה, בצורה כזו או אחרת".

גם הוא על הכוונת. שר ההגנה פיט הגסת' ( צילום: AP Photo/Jeremias Gonzalez )

לצד אמזון, הדמוקרטים אותתו שעל הכוונת שלהם בכירים כמו אילון מאסק, האיש העשיר בעולם ומקורבו של טראמפ, שבשנה שעברה הוביל הליכי קיצוץ דרמטיים בממשל האמריקני כחלק מיוזמת DOGE, וכן שר ההגנה פיט הגסת', שהדמוקרטים מאשימים בניהול קלוקל ולא-חוקי של המלחמה באיראן. לפי רשת ABC האמריקנית, גם חתנו של הנשיא, ג'ארד קושנר, עשוי לקבל זימון במסגרת חקירות שיפתחו הדמוקרטים, כשברקע טענות שגם הוא לקח לכאורה חלק בהתנהלויות לא-כשרות (טענות שהוא הכחיש). בדיווח צוין כי היו"ר המיועד של ועדת הפיקוח בבית הנבחרים, גרסייה, מעוניין גם לזמן את התובע הכללי טוד בלאנש, כדי שיעיד על אופן הטיפול של משרד המשפטים בתיקי אפשטיין ועל המסמכים שלדבריו הוסתרו; חקירה עשויה להיפתח גם סביב התנהלות המשרד לביטחון המולדת וסוכנות ההגירה ICE הכפופה לו, בעקבות פרשת הריגתם של האזרחים רנה גוד ואלכס פרטי בידי סוכני הגירה במיניאפוליס.

אחת מההבטחות המרכזיות של הדמוקרטים היא גם "לסכל" את המשך המלחמה באיראן, לדבריהם כדי להביא להפחתת מחירי הדלק הגבוהים, אבל לא ברור עד כמה הם יוכלו לממש את ההבטחה הזו, מפני שלנשיא יד רחבה מאוד בכל הנוגע לניהול מדיניות החוץ והביטחון. הדמוקרטים טוענים אמנם שהמלחמה אינה חוקית, מפני שטראמפ לא ביקש אישור מהקונגרס לפני שפתח בה, ולטענתם גם החלטה הצהרתית שאושרה ביוני בשני בתי הקונגרס וקראה לסיום המלחמה הייתה אמורה להיות מחייבת. ממשל טראמפ טוען שהיא לא מחייבת ומתעלם מדרישותיהם – והם לא ניסו לפנות למשל לבתי המשפט כדי לבחון את טענותיהם, בין היתר בשל חשש שבתי המשפט לא יכירו בזכות העמידה שלהם.

הקפיטול. טראמפ ממילא מתעלם לרוב מהקונגרס ( צילום: Kevin Dietsch / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP )