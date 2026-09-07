עם זאת, קושנר הסביר כי "נבנתה תוכנית להמשיך קדימה, אנחנו לא יכולים להיכנס פנימה כשיש נשק, נכון? אי-אפשר פשוט לשלוח את הממשלה לתוך מקום כזה. אגב, אנחנו רק מתחילים עכשיו להבין את היקף החימוש של עזה - הוא מעבר ליכולת ההבנה שלכם, ולכן פירוזה לא יהיה קל".

עם זאת, קושנר הסביר כי "נבנתה תוכנית להמשיך קדימה, אנחנו לא יכולים להיכנס פנימה כשיש נשק, נכון? אי-אפשר פשוט לשלוח את הממשלה לתוך מקום כזה. אגב, אנחנו רק מתחילים עכשיו להבין את היקף החימוש של עזה - הוא מעבר ליכולת ההבנה שלכם, ולכן פירוזה לא יהיה קל".

עם זאת, קושנר הסביר כי "נבנתה תוכנית להמשיך קדימה, אנחנו לא יכולים להיכנס פנימה כשיש נשק, נכון? אי-אפשר פשוט לשלוח את הממשלה לתוך מקום כזה. אגב, אנחנו רק מתחילים עכשיו להבין את היקף החימוש של עזה - הוא מעבר ליכולת ההבנה שלכם, ולכן פירוזה לא יהיה קל".