ג'ארד קושנר, חתנו ויועצו של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ, התייחס במהלך ביקור בקייב למתיחות בין ישראל לחמאס. "אני חושב שאנחנו מסכימים עם הישראלים לגבי מצב הסיום בעזה", אמר.
עם זאת, קושנר הסביר כי "נבנתה תוכנית להמשיך קדימה, אנחנו לא יכולים להיכנס פנימה כשיש נשק, נכון? אי-אפשר פשוט לשלוח את הממשלה לתוך מקום כזה. אגב, אנחנו רק מתחילים עכשיו להבין את היקף החימוש של עזה - הוא מעבר ליכולת ההבנה שלכם, ולכן פירוזה לא יהיה קל".
"עבדנו עם חמאס במשך יותר מארבעה חודשים. אתם יודעים, מדברים על אנשים מעניינים לעבוד איתם, והם חתמו על הסכם שלפיו הם יפרזו את עזה", הוסיף. על ישראל אמר: "אנחנו מתמודדים עם כמה סוגיות פוליטיות בישראל. יש להם פשוט בחירות מטורפות, וזה הופך אותם לקצת לא-רציונליים בהיבטים מסוימים, אבל אנחנו נחושים מאוד ואנחנו פועלים כדי להתמודד עם הדברים האלה".
באמצע חודש אוגוסט נפגש קושנר במצרים עם מנהיג חמאס חליל אל-חיה, לצד מוחמד דחלאן, במסגרת המאמצים לקדם את מפת הדרכים של ממשל טראמפ. חמאס הודיע כי הוא מסכים למפת הדרכים לשלב השני, הכוללת, בין היתר, נסיגה ישראלית, הרחבת הסיוע, תחילת עבודת הוועדה הלאומית לניהול עזה ושיקום הרצועה.
עוד לפני הפגישה עם קושנר, דחלאן פרסם כי קיבל מהשליח האמריקני מסר שלפיו הושג הסכם עם ישראל להפסקת התקיפות בעזה. הוא קרא לכל הפלגים הפלסטיניים לעמוד בהתחייבויותיהם ולהימנע מפעולות שעלולות להעניק לישראל עילה לסכל את ההסכם.
בינתיים, ב-ynet נחשף בתחילת ספטמבר כי אחרי סיור שקיים ראש הממשלה בנימין נתניהו במוצב צה"ל בקו הצהוב, הנחו הוא ושר הביטחון ישראל כ"ץ את צה"ל לגבש תוכנית להפעלת מודל אזורי פיילוט ברצועה, בדומה למתווה שמופעל בדרום לבנון.
על פי המתווה המתגבש - שהועלה במהלך הדיון על ידי שר הביטחון, נתמך על ידי נתניהו, וכמו בלבנון ייעשה בתיאום עם ארה"ב - יוגדרו אזורים מסוימים בעזה שאליהם ייכנסו כוחות בינלאומיים שיתחילו בטיהור המרחב, בייצור משילות ובמניעת חזרתם של אנשי חמאס אליהם.