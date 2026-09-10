השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר מחריף את העימות עם מפכ"ל המשטרה, רב-ניצב דני לוי. במכתב ששיגר היום (חמישי) ללשכתו של לוי, כתב בן גביר כי "משטרת ישראל לא שייכת למפכ"ל", והודיע כי עבור צרכים דחופים של המשטרה משרדו יבצע את הרכש באופן ישיר "בלי להעביר את הכסף עצמו" למשטרה. בכך הוא מנסה לקחת שוב סמכויות מהמשטרה. בכיר בארגון תקף את המהלך ואמר כי השר "מנסה להיות מפכ"ל-על", ביקורת שכבר נשמעה על בן גביר בעבר.
במכתב מתייחס בן גביר למחלוקת סביב מאות מיליוני השקלים ומבהיר כי לשיטתו הכסף כלל אינו שייך למשטרה: "התוספת בסך כ-450 מיליון שקל האמורה במכתבך אינה תקציב משטרת ישראל, כי אם חלק מתקציב המשרד לביטחון לאומי". בן גביר מציין כי בתחילה ביקש להפנות את הכספים לצרכים משטרתיים.
"בתחילה סברתי שיש לייעד את הכסף לטובת רכש רכבים ובינוי לטובת תחנות משטרה", אולם לדבריו, לאחר בחינת דרישות הארגון התברר כי במשטרה מבקשים להפנות כספים גם ל"פרויקטים לא דחופים". בין היתר מצביע השר על "דרישה לשיפוצים בלהב 433 בסך 7 מיליון שקלים לפרויקט שהחל בשנה שעברה ללא אישור".
עוד הוא מותח ביקורת על דרישות להחלפת כלי רכב לבכירים, ובהם מפקדי ימ"רים, סגני מפקדי מחוזות ובכירים במג"ב. בעקבות הדרישות כתב בן גביר כי החליט "לבחון מחדש את השימושים אליהם יוקצו הכספים במשטרה, שב"ס והכבאות".
לפי בן גביר, השוטרים בשטח אינם צריכים להיפגע מ"התכנון לבצע פרויקטים ראוותניים או מרצון של גורמים שונים להתחנף לתקשורת".
בהמשך מודיע השר כיצד בכוונתו לפעול: "הנחיתי את צוות משרדי כי ככל שישנם צרכים דחופים לטובת ניידות מבצעיות או שיפור צרכי מתקני משטרה, הרכש יבוצע על ידי המשרד לביטחון לאומי עבור השוטרים באופן ישיר בלי להעביר את הכסף עצמו". לדבריו, המהלך נועד "להבטיח שימוש הולם וראוי בכספים".
המשמעות היא שבן גביר מוכן לאפשר מימון של צרכים דחופים עבור השוטרים, אך מבקש להשאיר את ביצוע הרכש בידי משרדו ולא להעביר את הכספים למשטרה.
"עושים לך פרובוקציה"
העימות בין השר לביטחון לאומי למפכ"ל המשטרה, החריף בחודשים האחרונים על רקע מחלוקות בנוגע לעצמאות המשטרה, מינויים וקידומים של קצינים והיחס לפסיקות בג"ץ. השניים התעמתו בפומבי לאחר שלוי הבהיר כי המשטרה מחויבת לציית להוראות בית המשפט, בעוד בן גביר קטע אותו וטען כי "עושים לך פרובוקציה". במקביל, השר בלם קידומים שעליהם המליץ המפכ"ל, ובהם קידומה של רינת סבן, והודיע לאחרונה על הקפאת סבב מינויים של 141 קצינים עד לאחר הבחירות.
המתיחות גלשה גם ליחסי העבודה בין הלשכות, כאשר ככל שחלף הזמן הקשר הצטמצם והשניים "משוחחים רק על מה שחייבים". המחלוקת החריפה שוב בימים האחרונים, לאחר שלוי תקף את החלטת בן גביר לעכב 333 מיליון שקל מתקציב המשטרה, וטען כי מדובר ב"פגיעה בביטחון הלאומי וביכולת להתמודד עם כלל המשימות".