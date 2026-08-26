אחרי הביקורת של גורמים במועצת השלום לעזה , האשים היום (רביעי) מנכ"ל המועצה ניקולאי מלאדנוב את ישראל בסיכון הפסקת האש מול חמאס. בנאום שנשא בפני מועצת הביטחון של האו"ם התייחס מלאדנוב לתקיפות הישראליות ברצועה, ואמר כי "הן אינן משנות את הסטטוס קוו שהביא ל-7 באוקטובר - הן משמרות אותו".

מלאדנוב על תקיפות צה"ל בעזה: "הן אינן משנות את הסטטוס קוו שהביא ל-7/10 - הן משמרות אותו" ( צילום: AP )

מלאדנוב טען כי "לראשונה, חמאס והזרועות החמושות בעזה הסכימו למסור את נשקם ולהעביר את הסמכות המלאה לניהול - אזרחי וביטחוני - למינהל מעבר שהוכר על ידי האו"ם". הוא הוסיף כי יש כעת הזדמנות "לשפר באופן דרמטי את החיים בדרך ברת-קיימא עבור הפלסטינים בעזה; לספק ביטחון מתמשך לאזרחי ישראל; ולהתקדם מעימות שהפיל את האזור מחוץ לאיזון לסביבה שמציעה שלום, שגשוג והזדמנויות כלכליות לכל המזרח התיכון".

הוא הבהיר כי "מפת הדרכים מכסה את פירוק כל קטגוריה של נשק בעזה. אין אזור אפור ואין קטגוריה שנותרה מחוץ", והוסיף: "הנסיגה תתרחש בעקבות פירוק מאומת ותתבצע בשלבים. כל שלב מבוסס על השלמה מוצלחת של השלב שלפניו". בביקורת נוספת הוא אמר כי "כל שימוש בכוח שאינו נועד להתמודד עם איום קרוב מידי גובה מחיר מהתהליך – מחיר שקשה מאוד להחזיר. בכיוון ההפוך, כל נשק שעדיין נישא, כל מנהרה שעדיין עובדים עליה וכל שיירה שעדיין חסומה – לוקחים את התהליך לאחור".

רק אתמול נשמעה כאמור ביקורת כלפי ישראל מגורמים במועצה, שטענו כי "שני הצדדים מפרים את הסכם 20 הנקודות". על רקע גל שיגורי העפיפונים מרצועת עזה לשטח העוטף מסרו הגורמים כי "כל הפרה מטופלת מייד מול הצד המפר. הקמנו מנגנון בראשות הצבא האמריקני שמטפל בזה במהירות. הצד המפר מבין שיש משמעויות קשות להמשך ההפרות".

הרמטכ"ל בסיור והערכת מצב בעזה, אתמול ( צילום: דובר צה"ל )





במועצת השלום הוסיפו כי "אנו מנסים להכניס את הצדדים למסלול של קיום ההסכמים. ככל שנקדים את קיום הסכם 20 הנקודות, כך נוכל להתחיל במהרה את פירוק החמאס מנשק כבד וקל. לחלופין, אם החמאס לא יתפרק מנשקו, ישראל תוכל לפעול בעוצמה ועם גיבוי מדיני בינלאומי. חבל שישראל מפספסת את ההזדמנות הענקית הזו בשביל כמות קטנה של פעולות טקטיות שלא באמת יביאו לפירוק החמאס".

באותה נשימה, גורמים במועצה שהקים טראמפ מתחו ביקורת חריפה על הפעולות של צה"ל בשבועות האחרונים בעזה ומסרו כי "הפעולות של צה״ל בשבועות האחרונים עושות הרבה רעש תקשורתי אבל אלו פעולות טקטיות חסרות משמעות ביטחונית, שגורמות לנזק אסטרטגי משמעותי. הפעולות האלו מנציחות את חמאס בשלטון האזרחי והצבאי ולא ממש מחסלות את חמאס. על כל חיסול - החמאס מגייס מאה צעירים חדשים".

בסיור גזרה שערך אתמול ברצועת עזה, הדגיש הרמטכ"ל רב-אלוף אייל זמיר כי "אנחנו מיישמים לקחים, שינינו את התפיסה - צה"ל לא יחזור ל-6 באוקטובר". הוא הבהיר כי "צה"ל לא יוותר בעזה על יעד העל - פירוז הרצועה ופירוק חמאס מנשקו, בכל האמצעים הנדרשים", והוסיף: "אנחנו ממשיכים לפעול באופן שיטתי לפגיעה מתמשכת בחמאס ובמנהיגיו בכל מקום - ובכלל כך מערכה מתמשכת למניעת התעצמותו".

אך בינתיים, ברצועת עזה ממשיך חמאס לבסס את כוחו מחדש . בחודשים האחרונים מצטברות אינדיקציות לכך שהארגון שומר על יכולת שלטונית וצבאית, ממשיך לשלם לעובדיו, מגייס פעילים חדשים ואף נערך להשתלב מחדש במערכת הפוליטית הפלסטינית.

לפי רויטרס, במהלך המלחמה גייס חמאס בין 10 ל-15 אלף פעילים חדשים, בהם צעירים שחלקם לא עברו הכשרה צבאית משמעותית. בהמשך פורסמו הערכות שלפיהן הארגון הציב יעד לגייס כ-30 אלף צעירים לזרוע הצבאית שלו, גדודי עז א-דין אל-קסאם. גם ב-2026 פורסמו הערכות ישראליות שלפיהן חמאס הצליח לצרף לשורותיו כ-12 אלף מגויסים חדשים, במטרה למלא את השורות שנפגעו במהלך הלחימה.

הנתונים השונים אינם מאפשרים לקבוע בוודאות מהו היקף כוח האדם של הזרוע הצבאית כיום - וחלקם מתייחסים לתקופות ולהגדרות שונות - אך הם מצביעים על כך שמנגנון הגיוס של הארגון ממשיך לפעול. במקביל, חמאס ממשיך להפעיל מנגנונים אזרחיים ברצועה. לפי גורמים בעזה ששוחחו עם ynet, הארגון ממשיך לשלם משכורות לעשרות אלפי עובדי "הממשל", ומנגנוניו עוסקים גם בשיטור, גביית מסים והסדרת הפעילות הכלכלית באזורים שבהם הוא שומר על השפעה.