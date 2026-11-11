נתניהו עצמו אמר היום בכנסת כי כינון ממשלת אחדות הוא מהלך אפשרי בעיניו. נתניהו אמר בין היתר: "העם הזה יודע להתלכד ברגעי מבחן, ואנחנו עומדים בפני רגעי מבחן. אני לא יכול לספר כאן כל מה שאני יודע, אבל יש פה מספיק אנשים שיודעים איזה אתגרים כבדים עומדים לפנינו, וגם הזדמנויות כבירות. ולכן אני חושב, אני מאמין, שברגעים כאלה אפשר וצריך להתלכד. זהו רצון העם, אלה רגעי המבחן, זה צו השעה, ואני אמשיך להושיט יד".