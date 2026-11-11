רק 13 שרים מתוך 33 הגיעו היום (רביעי) לישיבת הממשלה הראשונה של ממשלת המעבר, שתכהן עד להשבעתה של הממשלה החדשה.
בישיבה השתתפו פרט לנתניהו השרים ישראל כ"ץ, גדעון סער, מירי רגב, אלי כהן, יריב לוין, שלמה קרעי, ניר ברקת, אבי דיכטר, עמיחי אליהו, חיים כץ, אורית סטרוק וגילה גמליאל. בישיבה השתתף גם סגן השר אלמוג כהן.
לשכת ראש הממשלה עדכנה כי במהלך הישיבה אושרה הצעתו של ראש הממשלה נתניהו למנות את שר החוץ גדעון סער גם לתפקיד שר הפנים. סער ימלא את התפקיד לאחר שלא אויש במשך כשנה. מאחר שמדובר בממשלת מעבר, המינוי של סער לא טעון את אישור הכנסת עוד אישרה הממשלה מינויים של ארבעה שגרירים ישראלים חדשים.
נתניהו עצמו אמר היום בכנסת כי כינון ממשלת אחדות הוא מהלך אפשרי בעיניו. נתניהו אמר בין היתר: "העם הזה יודע להתלכד ברגעי מבחן, ואנחנו עומדים בפני רגעי מבחן. אני לא יכול לספר כאן כל מה שאני יודע, אבל יש פה מספיק אנשים שיודעים איזה אתגרים כבדים עומדים לפנינו, וגם הזדמנויות כבירות. ולכן אני חושב, אני מאמין, שברגעים כאלה אפשר וצריך להתלכד. זהו רצון העם, אלה רגעי המבחן, זה צו השעה, ואני אמשיך להושיט יד".
על פי הנחיות היועצת המשפטית לממשלה, מרחב הפעולה ואופן הפעלת הסמכויות של ממשל המעבר, שונים מאלו של ממשלה רגילה.
ממשלת מעבר מחויבת בְּאִיפּוּק בהפעלת סמכויותיה לגבי כל אותם עניינים שאין כורח ודחיפות מיוחדת לפעול בהם בתקופה זו. הכלל, שקיבל גם תוקף מפסיקות בית המשפט העליון, הוא חשש מפני יצירת עובדות מוגמרות אשר עלולות להעמיד את הממשלה החדשה שתושבע בפני מצב בלתי הפיך. "בתקופה כאשר עומדות על הפרק החלטות בנושאים שאינם בגדר ניהול שוטף על השרים לערוך בדיקה מוקדמת בעניין זה מול היועץ המשפטי של המשרד הנוגע בדבר בטרם קבלת החלטה", נקבע.