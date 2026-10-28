מלחמה בחלון הזה עלולה לשנות את כללי המשחק, ולדחוף להקמת ממשלת אחדות או חירום, כפי שקרה ערב מלחמת ששת הימים וגם באוקטובר 2023 עם פרוץ "חרבות ברזל". מבקרי נתניהו חוששים שזו אחת ממטרותיה האפשריות של מערכה כזו. עם זאת, אין ראיה פומבית לכוונה כזו, ואלה הערכות של פרשנים ושל יריביו. במקביל, חידוש המלחמה גם עשוי להקל על טראמפ

לדחוף לממשלת אחדות בישראל