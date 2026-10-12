רוסיה תקפה אמש תחנות כוח באוקראינה - חרף הכרזתו של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ על "הפסקת אש אנרגטית" בין שתי המדינות. במקביל, ה"פייננשל טיימס" הבריטי דיווח כי ממשל טראמפ איים להפסיק לספק לאוקראינה אמצעי לחימה אם לא תחדול מתקיפותיה על תשתיות האנרגיה של רוסיה.

"אוקראינה צריכה בחירות". טראמפ ( צילום: מתוך חשבון X של Rapid Response 47 )





בדיווח, מפי גורמים בכירים באירופה, מתואר כי ארה"ב דוחקת במדינות אירופה ובקייב להפסיק את התקיפות על בתי זיקוק הנפט בעומק רוסיה. המסר האמריקני, נטען, כלל איומים בהפסקת שיתוף המודיעין וכאמור בהשעיית מנגנון מכירת הנשק האמריקני לאוקראינה.

בין הגורמים שהאמריקנים שוחחו עמם נכלל יועצו הצבאי של זלנסקי, פבלו פליזה, לשעבר גנרל בצבא אוקראינה. אחד הבכירים ששוחח עם ה"טיימס" אמר כי קיבל בעצמו שיחה מגורם ביטחוני אמריקני, ותיאר: "הם מתקשרים לקייב, הם מתקשרים לכולם באירופה".

הנשיא טראמפ הכריז אתמול כי רוסיה ואוקראינה הסכימו שתיהן להפסקת אש בתחום האנרגיה, שבמסגרתה לא יתקפו מתקני אנרגיה זו של זו, אך הצדדים לא אישרו את דבריו, ונשיא אוקראינה וולודימיר זלנסקי אף אמר כעבור זמן קצר: "אלה חדשות בשבילי".

זלנסקי וטראמפ ( צילום: רויטרס, Leon Neal/Getty Images, Jeff J Mitchell/Getty Images )

חרף הכרזתו של טראמפ, רוסיה תקפה אמש תחנות כוח בחרקוב ובקייב, זמן קצר לתוך "הפסקת האש". גורם אוקראיני בכיר המקורב לזלנסקי אמר לפייננשל טיימס כי "רק עכשיו צוותי התיקונים שלנו משקמים את אספקת החשמל והמים לקייב. אף אחד לא שמע על הפסקת אש".

הערתו העוקצנית של זלנסקי הגיעה לאחר שכבר השיב לקריאתו של טראמפ להחליפו, ואמר כי הוא מוכן להכריז על הליכה לבחירות בארצו – אם נשיא רוסיה ולדימיר פוטין יסכים להפסקת אש בת 60 יום. בריאיון לרשת ABC האמריקנית אמר זלנסקי כי "עם כל הכבוד לנשיא טראמפ, החברה שלנו, העם שלנו, הם שצריכים לקבוע מי יהיה נשיא אוקראינה".

"שימצאו מנהיג חדש שיעשה דיל"

טראמפ, נזכיר, קרא שלשום לאוקראינה למצוא לה "נשיא חדש" בעקבות הביקורת שמתח זלנסקי על הסכם הסולר שחתם הנשיא האמריקני עם רוסיה של פוטין, הסכם שיסיר סנקציות מעל מוסקבה ויאפשר לה לייצא סולר למדינות ברחבי העולם כדי לצמצם את המחסור ולעצור את עליית מחירי הסולר. ההסכם הזה עורר ביקורת חריפה מצד אוקראינה ומדינות אירופה, משום שהוא יאפשר למשטרו של פוטין לשלשל לכיסו סכומי כסף גדולים, שיאפשרו לו לממן את המשך המלחמה באוקראינה.

בשיחה עם כתבים בבית הלבן נשאל טראמפ על המתקפות הרוסיות על אוקראינה שרק החריפו לאחרונה, ושהביאו בימים האחרונים להרג של עשרות אזרחים נוספים בעוד שתי מתקפות קטלניות במיוחד, אבל במקום למתוח ולו ביקורת מרומזת על הקרמלין – הוא הפנה את זעמו לזלנסקי: "אני מציע שהם (אוקראינה) ימצאו מנהיג חדש שיוכל לעשות עסקה. כי הוא יכול היה לעשות הרבה עסקאות, ומשום מה הוא אף פעם לא עושה את זה. זו מלחמה שלא הייתה צריכה להתחיל, ואני חושב שהגיע הזמן שאוקראינה תמצא נשיא חדש".

בשנתיים האחרונות דחו זלנסקי ואנשיו שוב ושוב את הרעיון שיקיימו בחירות בשעה שהמוני פליטים אוקראינים נמצאים מחוץ לארצם והמדינה ממשיכה להיות מותקפת על-ידי רוסיה. ההצהרה של זלנסקי אמש, שלפיה הוא מוכן לארגן בחירות אם פוטין יסכים להפסקת אש בת 60 יום, מאותתת לכאורה על נכונות ראשונית לבחירות גם בלי סיום המלחמה, אך ככל הנראה זלנסקי יודע היטב שהנשיא הרוסי לא ייענה לדרישה.

קודם לכן השיב זלנסקי גם לדרישה של טראמפ שאוקראינה תחדל לתקוף בתי זיקוק לנפט ברוסיה כפי שהיא עושה בחודשים האחרונים, מתקפות שגרמו במהלך הקיץ למשבר דלק חמור ברוסיה ואילצו את מוסקבה – יצואנית ענק של דלק בימי שגרה – לעצור זמנית את ייצוא הסולר שלה כדי לשמור אותו לאזרחיה. המהלך הזה תרם לזינוק במחירו, במקביל לזינוק שחוללה המלחמה עם איראן. טראמפ מאשים את זלנסקי כבר כמה שבועות בעליית מחירי הסולר בעולם, ומנסה להציג את אוקראינה – במקום את המלחמה נגד איראן – כגורם העיקרי לעלייה במחירי הדלק המכבידים על האמריקנים לקראת בחירות אמצע הכהונה שייערכו בארה"ב בחודש הבא.