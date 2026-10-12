באירופה מנסים הלילה (יום ב') לעכל את מתקפת הסייבר חסרת התקדים על סופרמרקטים בצרפת , שבמסגרתה הצליחו האקרים לגרום למקפיאים ולחדרי קירור להתחמם עד ל-50 מעלות לפחות, לקלקל את הסחורה – ולהביא להשלכת טונות על גבי טונות של מזון לפח האשפה, תוך אובדן מוערך של עשרות מיליוני אירו. גורמים בצרפת אמרו הערב כי ייתכן שגם מדינות אחרות ביבשת נפגעו במתקפה, אך לפי שעה אין לדברים אישור. הרשויות טרם הפנו אצבע מאשימה לעבר גורם שעשוי היה לבצע את פעולת החבלה, אם כי יש מי שמציין כי היא באה כשברקע החשש באירופה מ מתקפות היברידיות של רוסיה, כנקמה על התמיכה האירופית באוקראינה.

גלריה מדפים ריקים במקררים שהושבתו בסניף של "אינטרמרשה" בצרפת ( צילום: Fred TANNEAU / AFP )

מודעה על מקרר בסניף של "אינטרמרשה" עם התנצלות ללקוחות על כך שמתקפת הסייבר אילצה את העובדים לזרוק את המוצרים ( צילום: Fred TANNEAU / AFP )

עובדים מפנים מוצרים שאוחסנו במקררים החמים למכולת אשפה ליד סניף של סופרמרקט

המתקפה שנחשפה הערב אירעה בלילה שבין 11 ל-12 באוקטובר, כלומר בין ראשון לשני: האקרים בלתי-ידועים הצליחו להתחבר מרחוק לתוכנה לוויסות הטמפרטורה במקררים, במקפיאים ובחדרי קירור המשמשת רשתות מרכולים מובילות בצרפת, ושינו את ההגדרות מרחוק כך שהטמפרטורה תטפס, ברבים מהמקרים עד 50 מעלות. את ההתחממות תזמנו כך שתתרחש בין 23:00 בלילה ל-4:00 בבוקר, וכשהעובדים הראשונים הגיעו למרכולים הם מצאו את תאי הקירור חמים, בחלק מהמקרים ממש לוהטים, כשהמזון שבתוכם מקולקל וחלק מהציוד עצמו נמס. בעקבות זאת נאלצו לזרוק לפח כמויות אדירות של אוכל, שלא עמד עוד בתקנות התברואה. בכמה מקרים אף פרצו שריפות.

לפי שעה ידוע על יותר מ-500 סניפי מרכולים בצרפת שנפגעו במתקפת הסייבר, בהם לפחות 300 סניפים של אינטרמרשה/נטו (Intermarché/Netto), קצת פחות מ-100 חנויות של רשת קואופרטיב U, כ-80 חנויות של רשת קרפור, כ-30 סניפי מונופרי (Monoprix) וכמה חנויות השייכות לקבוצת א. לקלרק (E.Leclerc). התביעה בפריז הודיעה כי פתחה בחקירה ראשונית בנוגע למתקפת הסייבר, ולשכתו של ראש ממשלת צרפת סבסטיאן לקורנו מסרה כי הוא עוקב באופן אישי אחר ההתפתחויות, וכי צרפת מתאמת את המאמצים מול שותפותיה באירופה.

"גיהינום מהבוקר, דבר שמעולם לא קרה". מזון שהושלך על-ידי עובדי סופרמרקט שהותקף

מחוץ לסניף של "אינטרמרשה" בפריז. "הטמפרטורה עלתה, מתז הכיבוי הופעל אוטומטית" ( צילום: Dimitar DILKOFF / AFP )

המוצרים שהושלכו "יכלו להספיק למשאית שלמה". לפעמים חלק מהציוד נמס ( צילום: Shutterstock )

הבעלים והעובדים של המרכולים המוכים שיתפו הערב בתחושות ההלם שלהם לנוכח המתקפה. תיירי קוטייאר, העומד בראש קבוצת "לה מוסקטר", אמר לערוץ BFMTV כי היום שעבר על חנויותיו שנפגעו היה פשוט "גיהינום מהבוקר. המתקפה הפעילה את מחזור ההפשרה בכל מקררי התצוגה שלנו והעלתה את הטמפרטורה בהם ל-50 מעלות צלזיוס. זה אסון, זה חסר תקדים, דבר בהיקף כזה מעולם לא נראה". הוא העריך את ההפסדים בעשרות מיליוני אירו ברחבי המדינה.

שארל דזון, בעלים של סופרמרקט "אינטרמרשה" בגרדיניאן, סיפר שנאלץ להשליך מוצרים קפואים בכמות שיכלה להספיק כדי למלא משאית שלמה. "המתקפה ככל הנראה החלה בסביבות השעה 23:00, אבל אנחנו הבנו את זה רק ב-04:00, כשנהג המשלוחים שלנו ראה שאזור האחסון מוצף", סיפר ל"לה מונד" הצרפתי. "הטמפרטורה בחדר הקירור עלתה ל-50 מעלות צלזיוס והפעילה מתז כיבוי אוטומטי". לפי ה"לה מונד", בסניף אחד של אינטרמרשה הגיעו מידות החום עד ל-80 מעלות צלזיוס, וגרמו לכך שחלק מהציוד עצמו נמס.

גלידות נמסות על המדרכה, ומקרר עם 26.5 מעלות

מארי, מנהלת חנות בעיירה אטרשי, סיפרה שכשהגיעה למשמרת ביום שני בבוקר וניגשה לחדרי הקירור מצאה אותם לוהטים: "התחיל לצאת משם קצת עשן, זה יכול היה לעלות באש. זרקנו הכול. ארגזים שלמים של באגטים ומאפים מצאו את עצמם בחוץ, בתוך מכולת האשפה. זו סחורה בשווי של 60 אלף אירו". היא אמרה שברור לה שהעובדה שיחידות הקירור מחוברות לרשת חושפת אותן למתקפות, "ובכל זאת, אין לי מושג למה שמישהו יתקוף מקפיאים של סופרמרקט, באמת...". קופאית בחנות שלה הסכימה: "מה המטרה בזה? אין שום מטרה".

בחנויות תוהים: מי יפצה אם לא חברות הביטוח? סניף של "אינטרמרשה" ( צילום: Fred TANNEAU / AFP )

( צילום: Patrick Hatt / Shutterstock.com )

תושב פריז, חירט דה קלרק, העיד הערב כי במהלך היום ראה עובדים בסניף אינטרמרשה במרכז הבירה הצרפתית משליכים עגלות עמוסות במזון קפוא שהופשר לתוך מכולת אשפה ענקית, כשגלידה שנמסה נשפכת ממכלי גלידה שבורים על המדרכה ברחוב. ערוץ BFMTV פרסם תמונה המציגה מקפיא במעבר הגלידות המורה על טמפרטורה של 26.5 מעלות צלזיוס. שני סופרמרקטים באזור אלזס דיווחו על הפסדים משותפים של 270,000 אירו. המנהלים של רבים מהחנויות מוטרדים מהשאלה מי יפצה אותם – אם בכלל – משום שחברות הביטוח אינן מכסות מקרים מסוג זה.

לפי מקורות המעורים בפרטים, המתקפה כוונה נגד מערכות בקרת קירור מתוצרת חברת "דנפוס" (Danfoss) הדנית. בחודשים האחרונים חשפה החברה כמה פרצות אבטחה קריטיות שהשפיעו על חבילות תוכנה המשמשות במערכות הקירור שלה, וב-18 בספטמבר דיווחה על פרצה המאפשרת לתוקפים להשיג גישת קריאה וכתיבה למשתנים פנימיים, וכן להעלות ולהריץ קוד מחשב לא מאובטח. הערב מסרה "דנפוס" כי היא "מודעת לתקריות בצרפת המשפיעות על מספר מוגבל של מערכות לניהול קירור". לדברי החברה היחידות שנפגעו "פעלו באמצעות קושחה מיושנת" והיא "ממליצה ללקוחות זה זמן רב לעדכן את המערכות הנתמכות בקושחה העדכנית ביותר, ולהעביר מערכות מדור ישן לפתרונות מהדור הנוכחי".

"שיבושי הקירור" בצבא ארה"ב: מקררים עברו ל"מצב הפשרה"

ציוד תעשייתי כגון יחידות קירור מסחריות, שהיה בעבר מבודד לחלוטין מרשת האינטרנט, מחובר כיום כדבר שבשגרה באמצעות חיישנים מרוחקים ומערכות ניטור מרכזיות, ועובדה זו הופכת אותו לחשוף יותר לפגיעה. אנטואן אוטן, מזכ"ל חברת ייעוץ אבטחת המידע Almond, הסביר לסוכנות הידיעות AFP: "מבחינה היסטורית המערכות הללו תוכננו להעדיף אמינות תפעולית ויעילות כלכלית על פני הגנת סייבר, כי לתוקפים לא הייתה שום דרך להגיע אליהן מרחוק". כעת המציאות משתנה, ולדבריו הפגיעה במאות מתקנים במקביל שנחשפה היום מעידה על "מידה של תחכום".

סניף של רשת "קרפור", שגם כ-80 חנויות שלה הותקפו ( צילום: Rodolfo Buhrer / Shutterstock.com )

גורמים בצרפת אמרו הערב כאמור כי ייתכן שגם מדינות אחרות באירופה נפגעו במתקפת ההאקרים, והמתקפה מעמידה גורמים בכירים ביבשת בכוננות. כריסטל דלברג, המנהלת הכללית של איגוד הקמעונאות האירופי Eurocommerce, אמרה כי "התקרית מדגישה את חשיבות החוסן לכל אורכה של שרשרת האספקה". נציב החקלאות של האיחוד האירופי, כריסטוף הנסן, גינה בתוקף את מתקפת הסייבר, ובהודעה שפרסם ברשת X קרא לגלות "ערנות מוגברת בכל הדרגים" בנוגע ל"ביטחון תזונתי". הוא הזהיר כי "השימוש במזון ככלי נשק הפך למציאות".

השיבושים הקשים שנגרמו ממתקפת ההאקרים בצרפת מזכירים שיבושים דומים שדווחו בסוף אוגוסט האחרון בכעשרה מרכולים של צבא ארה"ב. החל ב-26 באוגוסט דיווחו בסיסים צבאיים ברחבי ארה"ב על תקלות קירור, ובבסיס פורט וואצ'וקה שבאריזונה כל המקפיאים עברו במהלך הלילה למצב הפשרה. בהודעה לציבור נכתב ש"כל המזון הקפוא התקלקל". מרכולים נוספים הגבילו את המכירות, ובחלקם נמכרו רק מוצרים יבשים.

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