הפעוט ליעם ירוחם ויינשטיין ז"ל, שנהרג אמש בערב ב תאונת פגע וברח במעלה אדומים , הובא היום (חמישי) למנוחת עולמים בבית העלמין במישור אדומים. אביו ג'יי ספד לו וסיפר מה עומד מאחורי השם של בנו, שמותו הותיר את המשפחה המומה: "אחת הסיבות שבחרנו בשם הייתה בגלל ראשי התיבות, 'לא ילמדו עוד מלחמה'. התקווה שלנו והתפילה שלנו עבור העם שלנו היא שלא תהיה לנו שום מלחמה. אבל עכשיו, ליעם, אתה לוקח את השם הזה אל השם, אל כיסא הכבוד".

ההספדים קורעי הלב בהלוויית ליעם הפעוט ( צילום: גיל יוחנן )





גלריה ליעם ויינשטיין ז"ל. "אף אחד לא אהב אותך יותר מאמא" ( צילום: באדיבות המשפחה )

האב ג'יי סיפר על ילד שמח, בן שנתיים בסך הכול, שאהב לשחק וליהנות עם אחיו. הוא תיאר כיצד היה רץ לחבק אותם כשהיו חוזרים הביתה, ועל האהבה של אימו שרון אליו: "האחים והאחיות הגדולים שלך אוהבים אותך כל כך. הם אהבו לשחק איתך. הם התמלאו בשמחה כשהיית בסביבה, והיית רץ לדלת לחבק אותם כשהם חוזרים הביתה. אף אחד לא אהב אותך יותר מאמא שלך. היא עשתה הכול כדי שהחיים יהיו מושלמים עבורך. כשהיא לא מצאה לך גן היא חיפשה בכל מעלה אדומים ונפגשה עם כל גננת, עד שמצאה לך את איריס".

בבית משפחת ויינשטיין ישנו ארגז צעצועים שההורים כותבים עליו את כל שמות ילדיהם, אבל את שמו של ליעם לא הספיקו לכתוב: "אתמול בלילה היה הלילה הראשון שישנת בלי אחד מההורים, אבל אמרנו לך 'אל תדאג, אנחנו נהיה כאן כשתתעורר'. זה הרגל של אבא לעשות הכול למען הבן שלו. לעולם לא נשכח אותך. עכשיו יהיה כתוב על ארגז הצעצועים הקטן בבית: אורה, אייל, איתן, טליה, נועם וליעם, עליו השלום".

אורה, אחותו הגדולה של ליעם, סיפרה בהספד בהלוויה על האהבה הגדולה לאחיה הקטן: "ליעם, לא חשבתי שאוכל לאהוב מישהו כל כך הרבה. לא ידעתי שאפשר להרגיש כל כך הרבה אהבה למשהו כל כך קטן. מהרגע שנולדת, נכנסת לחיים שלנו והכנסת לבית שלנו שמחה מסוג אחר. היית תינוק כל כך שמח, מאושר, קליל ומלא חיים, תמיד עם חיוך. השם שלך נבחר מתוך תפילה ותקווה לימים טובים יותר, לימים שבהם באמת לא נדע עוד מלחמה. הלוואי והיית זוכה לגדול לתוך עולם כזה: עולם של שלום, שמחה ואהבה, בדיוק כמו השמחה והאהבה שהבאת אלינו הביתה".

האב ג'יי לצד גופת בנו הצעיר. האח אייל ספד: "סליחה שלא הצלחנו לתת לך את החיים שמגיעים לך" ( צילום: גיל יוחנן )

האחות אורה סיפרה על האובדן ועל שנתיים שלא הספיקו: "איבדנו היום איבר מהמשפחה שלנו. איבדנו חלק משמעותי, חלק שתמיד יהיה חסר, ולעולם לא נשכח. אני יודעת שלעולם לא נצליח לתפור את החור שנפער לנו עכשיו בלב, וששום דבר לא יחזיר את מה שאיבדנו. אבל אני גם יודעת שאנחנו משפחה חזקה. ליעם, זכינו בך רק לשנתיים, ואני מצטערת שלא ניצלנו את הזמן עד הסוף. מה הייתי נותנת בשביל לבנות איתך עוד מגדל או לקרוא לך עוד ספר אחד לפני שאתה הולך לישון. אתה תחסר לנו בכל ארוחת שישי, ובכל חג ובכל רגע בחיים שלנו. אני אוהבת אותך, ותמיד אהיה אחותך הגדולה. השם נתן והשם לקח, יהי שם השם מבורך״.

האח אייל ספד לליעם וביקש ממנו סליחה: "סליחה שלא הצלחנו לתת לך את החיים שמגיעים לך. היית אמור לחיות חיים ארוכים, מלאים בשמחה, אהבה, חוויות, רגעים של אושר. היית אמור להגשים חלומות, לצחוק ולהוסיף טוב לעולם. אני מבטיח לא לשכוח אותך ואת כל הטוב שהיית אמור להוסיף לעולם. כל דבר שאעשה, אעשה גם בשבילך״.

הוא סיפר על הפעם האחרונה שדיבר עם אחיו הקטן, אתמול בבוקר, רגע לפני שיצא לגן: "אני מקווה שתוכל לסלוח לי על כל הפעמים שלא הייתי איתך, על כל הפעמים שרצית ללכת לפארק, לקרוא ספר, לשחק בכדור, ולא עשינו את זה. בפעם האחרונה שדיברנו זה היה אתמול בבוקר, לפני שיצאת לגן. רצית לקרוא ספר ביחד, ואמרתי לך שנקרא ביחד שתחזור היום בערב. סליחה שהדבר האחרון ששמעת ממני היה שקר".

הזירה במעלה אדומים, אמש. הנהג החשוד טוען: לא הייתי מודע לפגיעה ( צילום: דוברות המשטרה )

כאמור, אמש נקבע מותו של ליעם ויינשטיין ז"ל, פעוט כבן שנתיים. תחילה דווח שככל הנראה נפל מגובה, אך בהמשך הודיעה המשטרה על בדיקת חשד שהפעוט נפגע בתאונת "פגע וברח". במהלך הלילה משטרת מחוז ש"י תפסה את הרכב שפגע למוות בליעם, וכעבור זמן קצר אותר הנהג שעוכב לחקירה. בחקירתו טען כי לא היה מודע לפגיעה.