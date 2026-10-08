"מועצת אוקטובר", שמאגדת שורדי שבי, משפחות שכולות וניצולי טבח 7 באוקטובר , פנתה לראש השב"כ דוד זיני, היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב-מיארה, מזכיר הממשלה יוסי פוקס וגנזת המדינה רותי אברמוביץ', והעלתה חשש להעלמת מידע שקשור לאירועי הטבח בידי גורמים המקורבים לראש הממשלה בנימין נתניהו. כך נודע הבוקר (חמישי) ל-ynet. באחד מסעיפי הפנייה תואר כי לפי "אנשים שהיו במעגל הראשון והקרוב ביותר לרה"מ, "איימו על קלדניות כדי שישנו את הפרוטוקול".

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גלריה "התנהג כמו מישהו שמותר לו הכול". צחי ברוורמן, לשעבר ראש הסגל של נתניהו ( צילום: אוהד צויגנברג )

הפנייה של משפחות "מועצת אוקטובר" מגיעה על רקע החשיפה של נדב איל ב-ynet ו"ידיעות אחרונות" מיולי 2024 , לפיה המזכיר הצבאי של נתניהו בזמן הטבח, אלוף במיל' אבי גיל , פנה ליועמ"שית והעלה את חששותיו מפני האפשרות שבמשרד רה"מ נעשו ניסיונות לשנות פרוטוקולים במהלך המלחמה. עוד לפני כן גורמים במשרד רה"מ טענו כי במהלך המלחמה נעשו ניסיונות לשנות חלק מהפרוטוקולים של דיוני הקבינט ואף תמלולים של שיחות טלפון ביטחוניות.

המזכיר הצבאי לשעבר אמר מצידו בריאיונות לתקשורת כי הבחין כבר בראשית המלחמה שמקורבי נתניהו מבצעים "איסוף חומרים לא-מידתי", כלשונו. הוא הוסיף כי קצרנית בלשכת רה"מ סיפרה לו כי ראש הסגל לשעבר צחי ברוורמן , שהסתבך בהמשך ב פרשת ה"פגישה הלילית" ו מינויו לשגריר בבריטניה התעכב , דרש ממנה לשנות את שעת השיחה שגיל קיים עם נתניהו בבוקר 7 באוקטובר. כשנשאל אם הוא יכול להעריך מדוע ברוורמן עשה זאת, השיב: "קודם כל מדובר בדפוס פעולה עברייני של אנשים שחושבים שמותר להם הכול, וראש הסגל התנהג כמו מישהו שמותר לו הכול".

לדברי גיל, "יכול להיות שהם עבדו כבר אז על הנרטיב שרואים אותו היום, שראש הממשלה היה היחידי שתפקד כשהתחיל הבלגן, כי עובדה שהוא נתן כבר בשנייה הראשונה את כל ההנחיות. זה תרחיש חמור, אבל סביר. יש עוד תרחיש, שהוא חמור מאוד. הרי עברו 11 דקות בין השיחה הראשונה לשנייה, שבמהלכן אני מקבל מודיעין ומידע שלא היה לי בשיחה הראשונה, מודיעין ומידע שאני מעביר לראש הממשלה בשיחה השנייה. ואם הם יוכיחו שהמודיעין והמידע הזה היה קיים כבר ב-06:29, כלומר שהיה מי שידע כבר אז מה הולך לקרות, כלומר שהיתה בגידה".

הטענות נגד נתניהו וברוורמן

בפנייה של "מועצת אוקטובר", שבה נטען כי קלדניות במשרד רה"מ ספגו איומים ונדרשו לשנות פרוטוקולים, העלו המשפחות תהייה: "הקלדניות הן גיבורות שבאו וסיפרו על המקרה למזכיר הצבאי, אחרת שינוי הפרוטוקול לעולם לא היה מתגלה. מי יודע כמה פרוטוקולים עוד שונו".

האלוף במיל' אבי גיל. "הקלדניות הרגישו שהן נדרשות לעשות משהו אסור ופנו אליו" ( צילום: דובר צה"ל )

עוד נטען במכתב המשפחות: "מקורב למזכיר הצבאי אבי גיל, ששמע ממנו על פרשת שינוי הפרוטוקול, העיד בפנינו: 'בוודאות ברוורמן שינה את השעה בפרוטוקול. הקלדנית סיפרה לאבי שהיא אמרה לו: 'אבל צחי, אסור לי. השעה היא 6:40, זה כתוב במחשב'. הוא אומר לה: 'אל תבלבלי במוח, תשני את זה ל-6:29, ואני הייתי בשיחה הזאת'. זו העדות שלה בפני אבי. ואז היא מספרת שצחי מסתכל על הפרוטוקול (ששונה - ר"ר) ומתלהב בפניה: 'תראי איך ראש הממשלה חד, מיד כשמעירים אותו הוא נותן הנחיות'. וזה שקר כמובן. הקלדניות הרגישו שהן נדרשות לעשות משהו אסור ולכן פנו לאבי. סיפרו לו שברוורמן היה הולך עם ערימות של סטנוגרמות. הוא אסף הרבה".

המשפחות הוסיפו במכתב ששלחו: "גורם בכיר נוסף, שהחזיק בידיו מידע רב, מסמכים ותיעודים הקשורים ל-7/10, סיפר לנו - 'יש לי שלושה תיקים מוחבאים עם כל המסמכים שקשורים ל-7 באוקטובר. אחד ילך לארכיון המדינה והשניים האחרים ילכו לוועדת החקירה הממלכתית. כרגע הכול מאופסן בכספות מפוזרות כי אני חושש שיגיעו לידיים הלא נכונות".

בפנייתן לבכירים הוסיפו המשפחות: "אחד מנושאי התפקידים הבכירים ביותר ב-7/10 טען בפנינו - 'מפריע לי שראש ממשלת ישראל עובר על החוק והמערכת לא יודעת להתמודד עם זה. הוא מוציא פרוטוקולים מתוך דיונים רגישים, מביא מהם חצאי אמיתות בצורה מניפולטיבית ומנסה להפוך אותן לאמת, על אף שהוא יודע שזה לא המצב. אם כבר הוא לקח על עצמו סמכות, שלא באמת ניתנת לו, להוציא קטעים - אז למה להוציא חלקי משפטים מנותקים מהקשר. נתניהו מפרסם 55 עמודים, ואני הרי הייתי שם וראיתי חלק גדול מהמסמכים המקוריים. מי שמך לפרסם ציטוטים חלקיים ולא את הדיון המלא! אבל בכל פעם מחדש, בניסיון לבצע מניפולציה על הציבור, נתניהו בוחר להראות את החלון ולא את כל הבניין".