משה בוטביה, קב״ט קריית ארבע, השתתף בחילופי האש הבוקר (שישי) בפיגוע הירי בצומת יהודה ליד חברון, שבו נפצעו חמישה בני אדם, בהם שניים במצב אנוש. "קיבלנו דיווח על פיגוע בכביש 35 לעבר כוח צבאי, עם נפגעים. כוחות הביטחון מהאזור קפצו לנקודה בהם גם אני", שיתף בשיחה עם ynet. "המחבלים הגיעו ברכב, עצרו בנקודה שממנה לא ניתן לראות אותם, פרקו במהירות ופתחו באש". צפו בתיעוד ממצלמת הקסדה שלו:

מצלמת הקסדה של הקב"ט משה בוטביה





"בשעות הבוקר יש תנועה של תושבים שנוסעים על הכביש, ביניהם הסעות תלמידים למוסדות החינוך בקריית ארבע. הגעתי לזירה כרבע שעה לאחר תחילת האירוע. כשהגעתי, הצטרפתי ללחימה: שני מחבלים ירו מתוך שטח שולט, ובמשך כ-20 דקות ניהלנו את האש עד שכוח בפיקוד הסמג"ד של הגזרה חיסל את המחבלים".

הוא תיאר את הזירה, ואמר ש"המחבלים הגיעו ברכב משטובה עם לוחית זיהוי צהובה. החיילים שהיו במקום מנעו מהאירוע להתפתח לעבר הציר ולסכן את העוברים והשבים. זה מנע אסון יותר גדול".

הוא שיבח את כוחות הביטחון, ואמר כי "הצבא עובד קשה כל לילה, מבצע פעילויות מבצעיות רבות כדי לשמור על ביטחון התושבים ולהגן על הצירים והיישובים. אנחנו חייבים לשמור על ערנות״.

כוחות יחידת דובדבן, חטיבת הצנחנים, חטיבת החילוץ ומג"ב איו"ש, מבצעים החל מהבוקר פעילויות התקפיות לסיכול טרור בחברון ובכל הכפרים באזור, וכן נערכים להרחבת הפעילות ההתקפית.

התמונות שצולמו במהלך הפיגוע ( צילום: HAZEM BADER / AFP )

עד כה הוטל כתר מלא על הערים חברון וחלחול, הוקמו עשרות חסימות באזור ויחידת מגלן הוקפצה לחטיבת יהודה לטובת הגברת פעילות סיכול והגנה. בנוסף, החלו פעולות חישוף להריסת כל התשתיות הלא חוקיות שבזירת הפיגוע.

במשטרה עדכנו כי הסתיימה הערכת מצב בראשות מפקד מחוז ש"י, ניצב משה פינצ'י. מפקד המחוז הטיל את החקירה על מפלג המעוטים של ימ"ר ש"י וסיוע לשב"כ בחקירת האירוע. כמו כן הנחה לתת דגש לחקירת השימוש ברכב "משטובה", כינוי ערבי המתייחס לרכב שירד מהכביש, למשל בעקבות גניבה או התיישנות, אך ממשיכים להשתמש בו באופן לא חוקי.