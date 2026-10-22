הבוקר, טראמפ חזר מעצרת בחירות בדרום קרוליינה ונשאל על ידי כתבים אם יש התפתחויות במגעים מול איראן. הוא השיב "קצת, נראה מה יהיה", וכשנשאל שוב על המו"מ אמר: "אנחנו לא מנהלים איתם משא ומתן. משהו יקרה בדרך זו או אחרת די בקרוב. נראה שרוב האנשים חושבים שזה יקרה אחרי הבחירות, ונראה מה יהיה".