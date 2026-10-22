שר הביטחון ישראל כ"ץ טען הבוקר (חמישי) שוב כי "על סמך מידע המצוי בידינו" ישנן כוונות של גורמים עוינים לתקוף את ישראל ולבצע פיגועים "בערב הבחירות או במהלכן - כדי להשפיע על התוצאות".
הוא תקף בחריפות את מבקריו בגוש השינוי שמייחסים לו ולראש הממשלה בנימין נתניהו מניעים זרים וקמפיין הפחדה שנועד לחמם את השטח לפני יום הבוחר בשלישי הבא ואמר: "כל התקפה על ישראל וכל הפיגועים הבאים אם חלילה יהיו, יירשמו על שמם של יאיר לפיד, נפתלי בנט, יאיר גולן וחבריהם לאופוזיציה - שלא מפסיקים לתקוף את רה"מ ואותי ולהטיל דופי בשיקולינו להזהיר ולהתריע".
ההודעה של כ"ץ מגיעה לאחר שהבוקר ראש האופוזיציה יאיר לפיד התייחס לדיווחים על חידוש אפשרי של המערכה מול איראן, ואמר בריאיון לרשת ב' כי "על סמך המידע שאני מכיר, אין סיבה לתקוף שם או במקום אחר לפני הבחירות. אלה ניסיונות לחמם את הגזרה וזה גם לא יעזור לו (לנתניהו) בבחירות, אז אני לא מבין למה הוא עושה את זה".
כ"ץ הגיב לו: "כל הביקורת והאמירות המייחסות לנו שיקולים זרים מעידות על ניתוק ועל שיקולים פוליטיים צרים של אומריהם ופוגעות בהרתעה הישראלית וממריצות את אויבינו לפעול". לדבריו, "צה"ל ערוך מודיעינית ומבצעית לביצוע פעולות מניעה והגנה מול איראן ושלוחיה בכל הזירות - כדי להרתיע ולהגן על אזרחי ישראל - ואם יידרש יפעל באופן מיידי או בהתאם להחלטות שאנחנו נקבל וננחה אותו".
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לאחר הודעתו לפיד פרסם תגובה נוספת וכתב: "ההודעה המופקרת וההיסטרית של שר הביטחון היא מתנה לאויבי ישראל. שוב ממשלת הכישלון מחפשת תירוצים ואשמים לכשלונות של נתניהו וחבורת הלא-יוצלחים סביבו. נכשלו במיגור החמאס, נכשלו במיטוט איראן, נכשלו בחיסול חיזבאללה, נכשלו בזירה הבינלאומית. ועכשיו מאשימים את האופוזיציה. איזו פחדנות. איזו הודאה בחוסר יכולתם לנהל את המדינה ולתת בטחון לאזרחים. בייאושם להינצל מהפסד בבחירות הם הופכים עכשיו את ביטחון מדינת ישראל לקרקס. אם הם יישארו יהיו עוד 7 באוקטובר, עוד פליי דובאי, עוד התחזקות של איראן".
גם גדי איזנקוט, יו"ר מפלגת ישר! הגיב לכ"ץ ואמר כי "שר הביטחון מכין את הקרקע לאסון הבא ומגלגל אחריות מראש. האבסורד שבו שר ביטחון מאשים יריבים פוליטיים בפיגועים של האויב עוד לפני שהתרחשו - הוא שפל חסר תקדים. הצבא שלנו חזק, אבל ההנהגה רקובה ומסוכנת. נתניהו וכ"ץ הוכיחו שההישרדות הפוליטית שלהם קודמת לכל. כל יום נוסף שלהם בתפקיד הוא סכנה לביטחון ישראל. בעוד 5 ימים שמים לזה סוף בקלפי".
יו"ר הדמוקרטים יאיר גולן, שמוזכר גם הוא בדבריו של כ"ץ, אמר כי "הצהרה כזאת של שר הביטחון של מדינת ישראל זה בעיקר הצהרה שמעידה על פאניקה והיסטריה. האיש הזה מוכיח שהוא לא בנוי נפשית. זו הצהרה חסרת אחריות מטורפת. ההסתה עובדת וזו המחשה למה עם האנשים האלה אסור לשבת".
לא ברור על איזה מידע מתבסס כ"ץ בטענתו כי יש כוונות של אויבי ישראל לתקוף אותה בערב הבחירות, ואין זו הפעם הראשונה כאמור בשבועות האחרונים שבה כ"ץ או נתניהו מפרסמים הודעות שבהן הם מזהירים מפני התפתחות ביטחונית בימים הפוליטיים הרגישים.
במערכת הביטחון הכוננות אומנם נשמרת - ואף פורסמו בצה"ל הנחיות חריגות לקראת הבחירות - אך אין שום מידע מודיעיני קונקרטי שמתריע על כוונה איראנית או של חיזבאללה לתקוף את ישראל לפני או אחרי הבחירות.
פרשננו לענייני צבא וביטחון רון בן ישי דיווח אתמול כי מה שכן ידוע הוא שיש ויכוח בצמרת האיראנית, שהיא כיום פנאטית וג'יהאדיסטית יותר מאי פעם, אם צריך לתקוף לפני שטראמפ ונתניהו יתקפו את איראן. אבל הוויכוח בצמרת המשטר האיראני נוגע יותר לכוונות של טראמפ והשאלה היא מה יקרה אחרי בחירות האמצע בארה"ב ואיך איראן צריכה להיערך לכך, ולא לבחירות בישראל.
עדות לכך נמצאה גם בדיווח של "ניו יורק טיימס" מהלילה, שלפיו צבאות ארה"ב וישראל גיבשו תוכניות מפורטות לחידוש התקיפות באיראן, אך רק לאחר בחירות האמצע בארה"ב, שיתקיימו ב-3 בנובמבר. לפי הדיווח, מתקדמות ההכנות למבצע "קצר ואינטנסיבי", שיכלול ככל הנראה תקיפות נגד מתקני גרעין ואנרגיה ומערכי טילים וכטב"מים.
הבוקר, טראמפ חזר מעצרת בחירות בדרום קרוליינה ונשאל על ידי כתבים אם יש התפתחויות במגעים מול איראן. הוא השיב "קצת, נראה מה יהיה", וכשנשאל שוב על המו"מ אמר: "אנחנו לא מנהלים איתם משא ומתן. משהו יקרה בדרך זו או אחרת די בקרוב. נראה שרוב האנשים חושבים שזה יקרה אחרי הבחירות, ונראה מה יהיה".