פיצוץ המטען הבוקר (שלישי) ברחוב מאיר פיינשטיין בשכונת ארמון הנציב בירושלים החזיר לכותרות את היעד של ניסיון החיסול: יצחק בר מוחא (58), אחד השמות המזוהים עם "הכנופייה הירושלמית", ארגון שהפעיל בתי הימורים בירושלים ונתן הלוואות בשוק האפור. גבי בן הרוש סומן במשטרה כראש הכנופייה, שעימה נמנו גם האחים יוסי וסימו מלכה. לקבוצה היו קשרים עם גורמים בעולם התחתון מחוץ לירושלים, בהם הארגונים של משפחת אברג'יל וריקו שירזי.
הפרשה שהפכה את הכנופייה לשם מוכר בכל בית בארץ הייתה קריסת הבנק למסחר. עופר מקסימוב, אחיה של עובדת הבנק אתי אלון, היה מהמר כבד שהפסיד סכומי עתק בבתי קזינו שניהלו בר מוחא ויוסי מלכה. השניים העמידו לרשותו הלוואות שאפשרו לו להמשיך להמר, עד שלבסוף אחותו גנבה כרבע מיליארד שקל מכספי לקוחות כדי לממן את חובותיו.
ביוני 2003 נגזרו על בר מוחא ומלכה שלוש שנות מאסר במסגרת הסדר טיעון. ההרשעות כללו ניהול משחקים אסורים, עבירות מס, איומים, פעולה ברכוש אסור לפי חוק איסור הלבנת הון ועבירות נוספות. עם זאת הושמט הסעיף בכתב האישום המקורי, שייחס להם קבלת 50 מיליון שקל מכספי המעילה בבנק למסחר. בפברואר 2004 דחה בית המשפט העליון את ערעוריהם על העונש.
במקביל התנהלה פרשה אלימה אחרת: המאבק בין הכנופייה הירושלמית ל"כנופייה הצפונית". בינואר 2004 נגזרו על בר מוחא שבע שנות מאסר לאחר שהורשע בתכנון הפגיעה בעבריין יעקב קקון ובסחיטה באיומים. בר מוחא, נטען, שלח שניים מאנשיו לאסוף מידע על תנועותיו של קקון ולהיערך לפגיעה בו. אחיו, משה בר-מוחא, נידון לחמש שנות מאסר בפרשה. הוא נפצע כשמטען שניסה להצמיד לרכבו של קקון התפוצץ בידיו.
גם מתוך הכלא המשיך בר מוחא להסתבך. ב-2007, במהלך פגישה איתו ועם האסיר אלירן דרי בכלא השרון, הבריחה עורכת דין שפתון שבתוכו הוסתר סם. ב-2011 היא הורשעה באספקת סם, ובר-מוחא הורשע בהחזקת סם שלא לצריכה עצמית. נגזרו עליו 12 חודשי מאסר, תשעה מהם במצטבר לעונש שכבר ריצה.
ב-2011 הוגש נגדו כתב אישום נוסף, שבו נטען כי ניהל באמצעות שיחות טלפון מהכלא ארגון שהעניק הלוואות וגבה חובות באיומים. לפי כתב האישום המקורי, היקף ההלוואות הגיע לכ-3.3 מיליון שקל. גם התיק הזה הצטמצם: בהסדר טיעון שנחתם ב-2012 נמחקו העבירות לפי חוק המאבק בארגוני פשיעה. בר מוחא הורשע בכתב אישום מתוקן ונידון ל-43 חודשי מאסר, שמתוכם 31 חפפו לעונשים שכבר ריצה.
זמן קצר לאחר שחרורו שב שמו למדורי הפלילים. ב-2016 הוא נעצר בחשד למעורבות בניסיון לפגוע חברו לשעבר בכנופייה הירושלמית, שמעון "סימו" מלכה, שנפצע קשה מפיצוץ מטען ברכבו. לבסוף לא הוגש נגדו כתב אישום בשל קשיים ראייתיים, אולם הוא הורחק לתקופה מירושלים (כתב אישום בפרשה הוגש נגד שני אנשים אחרים).
ב-2017 נחשד בר מוחא במעורבות בפגיעה גם בשותפו לשעבר יוסי מלכה. המשטרה הודיעה כי סיכלה ניסיון לחסלו ועצרה את בר מוחא ואחרים. אלא שלבסוף הוא הואשם רק בעבירות של כניסה למקום מגורים בכוונה לבצע פשע ובהחזקת מכשירי פריצה, ללא סעיף על ניסיון רצח. לפי האישום, המעורבים ניסו להשיג גישה לחניון הבניין שבו התגורר מלכה.
בהמשך נקשר שמו לפרשת "האביב הערבי", שבמסגרתה נעצר ב-2018 לצד קוטייר עודה, ראש אחד מארגוני הפשיעה המרכזיים בחברה הערבית. בר מוחא הואשם בסחיטה ועבירות נשק, וגם כאן ההליך הסתיים בהסדר טיעון ובחמש שנות מאסר. הפרשה חשפה את הקשר הקרוב בינו לבין עודה, קשר שלפי הדיווחים הפך לימים לסכסוך חריף.
באותן שנים עבר מרכז חייו של בר מוחא ליבנה. בפברואר 2022 פורסם על הצתת רכב וירי לעבר הבניין שבו התגורר. בנובמבר אותה שנה דווח על הקרע בינו לבין עודה, ועל חשד שאנשים המזוהים עם ארגונו היו מעורבים בירי לבניין.
הבוקר נעשה ניסיון לחסל את בר מוחא, שיחד עם בנו בן ה-13 נפצעו באורח קשה מפיצוץ מטען כשהיו בדרכם לבית הספר. מפקד מחוז ירושלים הטיל את החקירה על היחידה המרכזית. צו איסור פרסום גורף הוטל על הפרשה, ובמשטרה מעריכים שאת ניסיון החיסול יזמו עבריינים שפועלים במרכז הארץ.