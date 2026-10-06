(58), אחד השמות המזוהים עם "הכנופייה הירושלמית", ארגון שהפעיל בתי הימורים בירושלים ונתן הלוואות בשוק האפור. גבי בן הרוש סומן במשטרה כראש הכנופייה, שעימה נמנו גם האחים יוסי וסימו מלכה. לקבוצה היו קשרים עם גורמים בעולם התחתון מחוץ לירושלים, בהם הארגונים של משפחת אברג'יל וריקו שירזי.

(58), אחד השמות המזוהים עם "הכנופייה הירושלמית", ארגון שהפעיל בתי הימורים בירושלים ונתן הלוואות בשוק האפור. גבי בן הרוש סומן במשטרה כראש הכנופייה, שעימה נמנו גם האחים יוסי וסימו מלכה. לקבוצה היו קשרים עם גורמים בעולם התחתון מחוץ לירושלים, בהם הארגונים של משפחת אברג'יל וריקו שירזי.

הפרשה שהפכה את הכנופייה לשם מוכר בכל בית בארץ הייתה קריסת הבנק למסחר. עופר מקסימוב, אחיה של עובדת הבנק אתי אלון, היה מהמר כבד שהפסיד סכומי עתק בבתי קזינו שניהלו בר מוחא ויוסי מלכה. השניים העמידו לרשותו הלוואות שאפשרו לו להמשיך להמר, עד שלבסוף אחותו גנבה כרבע מיליארד שקל מכספי לקוחות כדי לממן את חובותיו.

הפרשה שהפכה את הכנופייה לשם מוכר בכל בית בארץ הייתה קריסת הבנק למסחר. עופר מקסימוב, אחיה של עובדת הבנק אתי אלון, היה מהמר כבד שהפסיד סכומי עתק בבתי קזינו שניהלו בר מוחא ויוסי מלכה. השניים העמידו לרשותו הלוואות שאפשרו לו להמשיך להמר, עד שלבסוף אחותו גנבה כרבע מיליארד שקל מכספי לקוחות כדי לממן את חובותיו.

הפרשה שהפכה את הכנופייה לשם מוכר בכל בית בארץ הייתה קריסת הבנק למסחר. עופר מקסימוב, אחיה של עובדת הבנק אתי אלון, היה מהמר כבד שהפסיד סכומי עתק בבתי קזינו שניהלו בר מוחא ויוסי מלכה. השניים העמידו לרשותו הלוואות שאפשרו לו להמשיך להמר, עד שלבסוף אחותו גנבה כרבע מיליארד שקל מכספי לקוחות כדי לממן את חובותיו.

ביוני 2003 נגזרו על בר מוחא ומלכה שלוש שנות מאסר במסגרת הסדר טיעון. ההרשעות כללו ניהול משחקים אסורים, עבירות מס, איומים, פעולה ברכוש אסור לפי חוק איסור הלבנת הון ועבירות נוספות. עם זאת הושמט הסעיף בכתב האישום המקורי, שייחס להם קבלת 50 מיליון שקל מכספי המעילה בבנק למסחר. בפברואר 2004 דחה בית המשפט העליון את ערעוריהם על העונש.

ביוני 2003 נגזרו על בר מוחא ומלכה שלוש שנות מאסר במסגרת הסדר טיעון. ההרשעות כללו ניהול משחקים אסורים, עבירות מס, איומים, פעולה ברכוש אסור לפי חוק איסור הלבנת הון ועבירות נוספות. עם זאת הושמט הסעיף בכתב האישום המקורי, שייחס להם קבלת 50 מיליון שקל מכספי המעילה בבנק למסחר. בפברואר 2004 דחה בית המשפט העליון את ערעוריהם על העונש.

ביוני 2003 נגזרו על בר מוחא ומלכה שלוש שנות מאסר במסגרת הסדר טיעון. ההרשעות כללו ניהול משחקים אסורים, עבירות מס, איומים, פעולה ברכוש אסור לפי חוק איסור הלבנת הון ועבירות נוספות. עם זאת הושמט הסעיף בכתב האישום המקורי, שייחס להם קבלת 50 מיליון שקל מכספי המעילה בבנק למסחר. בפברואר 2004 דחה בית המשפט העליון את ערעוריהם על העונש.