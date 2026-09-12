ראש ממשלת הונגריה, פטר מדיאר, הצהיר היום (שבת) כי יפעל לשינוי החקיקה שעברה תחת ממשלתו של ויקטור אורבן, שאסרה הלכה למעשה על זוגות חד-מיניים לאמץ ילדים. עד שלהי שנת 2020, אימוץ ילדים בהונגריה - החברה באיחוד האירופי - על ידי זוגות חד-מיניים היה אפשרי, בתנאי שאחד מבני הזוג הגיש את הבקשה כיחיד.
אלא שאז, המפלגה בראשותו של אורבן שינתה את החוק, כך שיידרש אישורו של השר לענייני משפחה לבקשות אימוץ מצד יחידים – דרישה שהובילה בפועל לאיסור על התהליך. "אנו יכולים לומר באופן חד-משמעי שנשנה את המערכת הזו", הצהיר מדיאר.
"לא השר, פוליטיקאי, הוא זה שצריך לקבל את ההחלטה במקרים מסוג זה, אלא אנשי מקצוע המסוגלים לקבוע את התנאים שבהם ילד צעיר יוכל לזכות בחיים שיאפשרו לו להפוך לאדם מאושר בחברה", אמר בתדרוך לעיתונאים, בתגובה לשאלה שנשאלה בנושא.
מדיאר, נזכיר, הדיח את אורבן לאחר 16 שנות שלטון, הודות לניצחון סוחף בבחירות שנערכו באפריל האחרון. שינוי מערך האימוץ, אם אכן ייצא לפועל, יהווה צעד משמעותי בדרך להשבת זכויותיהם של להט"בים בהונגריה.
אורבן, שהציג את עצמו כמגן על "ערכים נוצריים" מפני הליברליזם המערבי, העביר חוקים שאסרו על שינוי מגדר במסמכים רשמיים, עצר כאמור בפועל אימוץ ילדים על ידי זוגות חד-מיניים, ואסר על לימוד תכנים בבתי ספר הנתפסים ככאלה ש"מקדמים הומוסקסואליות או שינוי מגדר".
בנוסף הגנה ממשלתו על חוק שנוי במחלוקת שנתפס כאנטי-להט"בי, ומאפשר לאזרחים לדווח בצורה אנונימית על מי ש"מטילים ספק בתפקיד המשפחה ומוסד הנישואים".
שחיקת זכויות הקהילה הגאה ב-16 שנות אורבן הותירה השפעה טראומטית על הקהילה. בית הדין האירופי לצדק קבע זמן קצר לפני הבחירות באפריל כי ממשלתו של אורבן הפרה ברגל גסה את החוק האירופי באמצעות כללים האוסרים או מגבילים גישה לתכנים הקשורים ללהט"בים – ובכך דחקו לשוליים הומוסקסואלים וטרנסג'נדרים.