הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית (סבא"א) דיווחה הערב (יום ג') בדו"ח מסווג כי השלימה את כל השאלות הלא-פתורות שלה סביב החקירה שניהלה על תוכנית הגרעין של סוריה בתקופת משטר אסד, ושיבחה את המשטר הנוכחי של הנשיא אחמד א-שרע על שיתוף הפעולה עם פקחיה. בדו"ח שחלקים ממנו פורסמו בסוכנויות הידיעות רויטרס ו-AP, צוין כי ראש הסוכנות רפאל גרוסי, יחד עם צוות פקחים בכיר, ביקר לאחרונה באתר סודי שעל קיומו נודע לסבא"א רק ביולי האחרון – וכי אותרו שם 73 טונות של אורניום מתכתי טבעי.
אף שבדיווחים על הדו"ח הדבר לא מצוין מפורשות, ייתכן שמדובר באותו מתקן סודי שעליו דווח בחודש שעבר באתר החדשות "אקסיוס", המכונה "אתר 99". לפי הדיווח ההוא, האתר פותח במקור כחלק מתוכנית הגרעין הסודית של משטר אסד ואוחסן בו חומר גרעיני שהיה חלק מפרויקט הכור באל-כיבאר, אותו כור שישראל הפציצה ב-2007. בדיווח נטען כי בתיווך ארה"ב סוכם שהחומר הגרעיני באתר יפונה, בצל חשש ישראלי מהמשך החזקתו על ידי סוריה, אבל כמה ימים אחר כך הצהיר שר החוץ הסורי אסעד א-שיבאני כי החומר הגרעיני יישאר בחזקת דמשק לצורך "מטרות שלוות", והוא הוסיף כי "לסוריה יש זכות להשתמש בחומר למטרות אזרחיות".
גורם אמריקני אמר בחודש שעבר ל"אקסיוס" כי החומר באתר כולל "עוגה צהובה" (Yellowcake) – אבקה המופקת מאורניום, שניתן בהמשך לעבד ולהעשיר כחלק ממחזור ייצור הדלק הגרעיני. אף שהחומר באתר לא יכול לשמש לייצור נשק גרעיני, ניתן לפי הדיווח להשתמש בו ליצירת "פצצה מלוכלכת", מטען נפץ קונבנציונלי שמפזר חומר רדיואקטיבי במטרה לזהם אזור מסוים, במקום ליצור פיצוץ גרעיני. גורמים ישראליים אמרו שצה"ל הפציץ את הכניסות לאתר זמן קצר לאחר נפילת משטר אסד בסוף 2024, כדי למנוע גישה אליו, ואחד הגורמים ציין כי ירושלים הבהירה לממשל טראמפ שלא תסכים להישארות החומר הגרעיני באתר.
בדו"ח החדש של סבא"א כאמור לא נכתב מפורשות אם מדובר ב"אתר 99", אבל בסוכנות מציינים כי סוריה הודיעה לה על קיומו של אתר חדש במכתב מ-17 ביולי, וכי היא הזמינה אותה "לשתף פעולה עם הרשויות הסוריות בהליכי הפיקוח והווידוא באתר ושל כל חומר גרעיני שעשוי להימצא בו". בביקור שנערך בהמשך, כאמור בהובלת ראש סבא"א גרוסי, אותרו שם לפי הדו"ח 73 טונות של אורניום טבעי מתכתי – כלומר אורניום לא מועשר – ומתוך הכמות הזו 55 טונות היו של אורניום טבעי בצורת "מוטות דלק עם מעטפת (מתכתית)". עוד דיווחה סבא"א כי "כל החומר הגרעיני הזה נתון כעת לאמצעי הכלה ופיקוח של הסוכנות".
בדו"ח הודיעה הסוכנות על סגירת החקירה סביב תוכנית הגרעין החשאית שפעלה בתקופת אסד, ואישרה את מה שהיה ידוע כבר שנים: שהמתקן באל-כיבאר שישראל הפציצה ב-2007 היה כור גרעיני. בדו"ח נכתב כי הדבר אומת בביקור שערך ב-28 באוגוסט צוות של סבא"א באתר – שנהרס אחרי התקיפה הישראלית באופן יזום על ידי משטר אסד. בדו"ח צוין כי בביקור נבחנה ההתקדמות בחפירות שנערכות באתר ההרוס, וכי נחשפה בהן "תשתית קירור שתואמת לזו של כור גרעיני".
סבא"א שיבחה כאמור את משטר א-שרע על "השקיפות ושיתוף הפעולה" עמה, שלדבריה סייע לסוכנות לברר את הפעילות שנעשתה בעבר ואת החומרים שנותרו במדינה. "הסוכנות, לאחר שקיבלה מסוריה את המידע והגישה הנדרשים, הצליחה להבהיר וליישב את השאלות של הסוכנות הנוגעות לסוגיות הפיקוח שנותרו פתוחות, שעליהן דווח בעבר למועצת הנגידים (של סבא"א)", נכתב בדו"ח. בדו"ח נפרד קבעה הערב הסוכנות כי לא הצליחה ליישב את השאלות הפתוחות בחקירות על אתרי הגרעין הלא-מוכרזים באיראן.