שר החוץ של פקיסטן, איסחאק דר, הודיע היום (שישי) כי פגישה של ועדת ההגנה המדינית-אסטרטגית, שהוקמה במסגרת "הסכם מכה" שבו חברות סעודיה וטורקיה, צפויה להתקיים בקרוב בריאד. אחרי הביקורת שהושמעה נגד הברית, שלא נחלצה לעזרתם של הסעודים שהותקפו בידי החות'ים, טען השר הפקיסטני כי "שש מדינות נוספות הביעו עניין להצטרף להסכם". הוא לא ציין באילו מדינות מדובר, אף שבעבר הוזכרו שמותיהן של מצרים ואפילו של איראן.

עשן בנמל התעופה בבירת סעודיה, לפני כשבועיים ( צילום: רויטרס )





גלריה חתימת ההסכם בין סעודיה, פקיסטן וטורקיה. "6 מדינות חדשות רוצות להצטרף" ( צילום: Murat Cetinmuhurdar/Turkish Presidential Press Office/Handout via REUTERS )

שר החוץ הפקיסטני עדכן כי סעודיה, פקיסטן וטורקיה ידונו בנושא תקיפות החות'ים על הממלכה הערבית, וציין כי ינקטו "בשיח פוליטי במקום פעולה צבאית". אחרי שהצהיר כי מדינות נוספות הביעו עניין להצטרף לברית, הוא ציין כי המדינות החברות זקוקות לשנה כדי לגבש את המסגרת והמנגנונים המסדירים את פעילות ההסכם. השר הוסיף כי לאחר שיושלם גיבוש מסגרת הפעולה של המדינות החברות, ייבחנו בקשות מצד מדינות המעוניינות להצטרף להסכם.

דר, שמדינתו לוקחת חלק בתיווך בין ארצות הברית לאיראן, התייחס גם למשבר במצר הורמוז, ואמר: "אסור שתהיה גביית תשלום או עמלות על מעבר בהורמוז".

עד כה, הברית המשולשת, שקובעת כי כל מתקפה על אחת מהן תיחשב למתקפה על שלושתן, לא הוכיחה את עצמה על רקע תקיפות החות'ים בסעודיה. לפני כשבועיים, המורדים בתימן ירו לעבר העיר מכה - העיר החשובה ביותר לאיסלאם, מקום הולדתו של הנביא מוחמד - אך טורקיה ופקיסטן הסתפקו בגינויים בלבד.

בין שלוש המדינות החברות בהסכם, התקיימה פגישה צבאית בריאד בימים האחרונים, בהשתתפות הרמטכ"לים של המדינות, שלפי הדיווחים סקרו את המצב הביטחוני ואת האיומים הניצבים בפני סעודיה. המשתתפים הדגישו כי המפגש משקף את נחישות המדינות לתרגם באופן מיידי את ההתחייבויות בהסכם לכדי שיתוף פעולה צבאי אפקטיבי.

הכעבה במכה. העיר הותקפה - טורקיה ופקיסטן לא עשו דבר ( צילום: Zain JAAFAR / AFP )

למרות הדיונים והפגישות, התקיפות החות'יות לעבר סעודיה נמשכות, וסעודיה מצדה ממשיכה לתקוף בתימן. אתמול דיווחה הקואליציה בהובלת סעודיה כי החות'ים ביצעו תקיפה ב-29 בספטמבר לעבר העיר השנייה בחשיבותה באיסלאם - אל-מדינה. מאז, מדינות ערב מגנות את התקיפה החריגה, כולל פקיסטן, שפרסמה היום גינוי רשמי.

"היערכות למבצע בים האדום, 100,000 חיילים ישתתפו"

בעוד "ברית מכה" לא שוקלת התערבות צבאית נגד החות'ים, בסוכנות הידיעות רויטרס דווח הערב כי בריאד מתכננים מתקפה נרחבת נגד המורדים בתימן. על פי הדיווח, מפי גורמים אזוריים ומערביים, האפשרויות הנשקלות כוללות מבצע לאורך החוף לאבטחת נתיב השיט בים האדום או מתקפה בכמה חזיתות. לפי הדיווח, הסעודים מקבלים מודיעין מארצות הברית שעשוי לסייע להם במהלך שאמור לבלום את ההתקדמות הדרמטית של החות'ים בשבועות האחרונים .

המבצע, שצפוי לצאת לדרך בשבועות הקרובים, יתנהל בשטח בידי כוחות תימניים הנמצאים תחת פיקוחה של ריאד, וייתמך בתקיפות אוויריות סעודיות. גורמים ששוחחו עם רויטרס אמרו כי יותר מ-100,000 חיילים תימנים עשויים לקחת חלק במתקפה, בהתאם להחלטות שיתקבלו בנושא.

בתוך כך, הדובר הצבאי החות'י יחיא סריע טען כי במהלך היממה האחרונה סעודיה ביצעה 94 תקיפות אוויריות בתימן באמצעות מטוסי קרב וטילים. לדבריו התקיפות כוונו נגד אתרים אזרחיים במחוזות צנעא, סעדה, תעז, חג'ה, עמראן ואיב, וגרמו להרוגים ופצועים. עוד הוא טען כי בכך מגיע המספר הכולל של התקיפות הסעודיות ל-1,350 מתחילת ההסלמה.

באשר להסכם מכה, נשיא טורקיה רג'פ טאיפ ארדואן אמר באוגוסט כי הברית מאפשרת הצטרפות עתידית של מדינות וכי השתתפות מצרים אפשרית, אך מצרים לא הצהירה על כוונות כאלה . עיתון "אל-אחבאר" הלבנוני, המזוהה עם חיזבאללה, דיווח אז מפי מקורות "יודעי דבר" במצרים, כי אין בכוונת קהיר להצטרף בעתיד הקרוב להסכם וכי קהיר לא תתחייב כרגע "למסגרת צבאית המבוססת על התחייבויות הגנה הדדיות", למרות קשריה עם אותן מדינות. נטען כי היא מנסה לשמור על מידה מסוימת של ניטרליות, "במיוחד כשהיא ממשיכה למלא תפקיד של מתווכת".

סעודיה נערכת למבצע משמעותי. תומכי החות'ים בבירה צנעא, ארכיון ( צילום: AP Photo/Osamah Abdulrahman )

מהדי רחימי, ראש סוכנות הידיעות של הפרלמנט האיראני טען ב-22 באוגוסט כי איראן קיבלה הזמנה להצטרף לברית והנושא נמצא בבחינה. אך יום למחרת מסר איסמאעיל בקאי, דובר משרד החוץ האיראני, כי טהרן לא קיבלה הזמנה רשמית, אך הועלו הצעות לדיאלוג עם המדינות המעורבות בנוגע לסוגיות ביטחון אזוריות קולקטיביות.

עם חתימת ההסכם, הביעו בישראל חשש כי "מדובר בברית שמכוונת נגד ישראל". בכיר ישראלי התייחס למהלך ואמר כי "הציר השיעי נחלש והרבה זמן רואים שהציר הסוני מתחזק. מדינת ישראל צריכה לייצר בריתות אלטרנטיביות בעיקר עם יוון, קפריסין, הודו ואיחוד האמירויות - ולהיות חזקה מאוד מאוד ולגרום למדינות להזדקק לנו. ישראל צריכה תוכנית לבניין כוח ענקי". הבכיר המשיך ואמר: "הסיפור של טורקיה וארדואן מסוכן. לא נתפלא שהמצרים יצטרפו ל'ברית מכה'. הברית הזאת מכוונת נגד ישראל. מול מי אתה חושב שהם עושים את זה? תרשה לי להיות סקפטי שאומרים שזה בעצם מכוון נגד איראן".

סעודיה, טורקיה ופקיסטן חתמו ב-7 באוגוסט על הסכם הגנה שמעמיק את שיתוף הפעולה בין שלוש המעצמות האזוריות - וקובע כי כל מתקפה על אחת מהן תיחשב כמתקפה על שלוש המדינות כולן. "ההסכם נועד לחזק את ההרתעה הקולקטיבית מפני כל פעולת תוקפנות, וקובע כי כל מתקפה מזוינת נגד אחת משלוש המדינות תיחשב כמתקפה נגד כולן", מסר אז משרד החוץ הפקיסטני.

יצטרף לברית מכה? נשיא מצרים עבד אל-פתח א-סיסי ( צילום: REUTERS/Evelyn Hockstein )

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ההסכם נחתם במהלך פגישה בין יורש העצר הסעודי מוחמד בן סלמאן, נשיא טורקיה רג'פ טאיפ ארדואן וראש ממשלת פקיסטן שהבאז שריף בסעודיה. ההסכם, שזכה לשם "הסכם ההגנה המשותף של מכה", הוא תוצאה של כמעט שנה של מגעים בין שלוש המדינות. גורם טורקי הדגיש בפני סוכנות הידיעות רויטרס כי מדובר בהסכם הגנתי שאינו מכוון נגד מדינה מסוימת, וכי הוא אינו מבטל או מחליף הסכמים קיימים של המדינות - ובהם מחויבויותיה של טורקיה כחברה בנאט"ו. לדבריו, ההסכם אף פתוח בעתיד להצטרפות של מדינות נוספות באזור.