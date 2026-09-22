חילופי המהלומות בין החות'ים לבין סעודיה נמשכים, ואחרי מסע הכיבושים הדרמטי של המורדים מתימן - נראה שהם מעלים שוב הילוך לקראת השתלטות על היעדים הבאים שלהם, במטרה להשיג את מה שמסתמן כיעד המרכזי שלהם: כיבוש כל המדינה. לפי CNN, החות'ים כבר נערכים לשלב הבא במסע הכיבושים שלהם למול כוחות הממשלה התימנית הלגיטימית שנתמכת בידי סעודיה, כשעל הכוונת המחוזות והערים מאריב ותעז - וייתכן שבהמשך גם עיר הנמל עדן.
בכיבוש מחוז תעז ההררי וכיבוש מחוז מאריב העשיר בנפט ובגז, ככל שאלה ייצאו לפועל, מקווים החות'ים לנתק את קווי האספקה של כוחות הממשלה, שבינתיים עוד מצליחה להשיב מלחמה ולהיאבק במידה מסוימת במורדים. הערים מאריב ותעז ששוכנות במחוזות בעלי אותו שם נחשבות למעוזות של כוחות הממשלה, "ואם אלה ייפלו לידי החות'ים, זה 'גיים-אובר'", הזהיר אתמול (שני) האנליסט התימני מוחמד אל-באשה בשיחה עם הרשת האמריקנית.
אחרי מסע הכיבושים החות'י וההשתלטות על רצועת החוף שמאפשרת להם לשלוט בפועל על המצר האסטרטגי באב אל-מנדב - כולל כיבוש עיר הנמל אל-מוחא והאי החשוב פרים (מאיון) - המורדים שמים פעמיהם כעת אל עבר מחוז תעז. לדברי באשה, כיבוש האזור הזה יאפשר לחות'ים לקטוע את קווי התחבורה והאספקה שמחברים בין אזורים שבשליטת כוחות הממשלה הלגיטימית.
עם זאת, הסביר באשה, החות'ים נתקלים בהתנגדות מצד שבטים מקומיים. במקביל, כוחות הממשלה מגלים בינתיים עמידות בפני מתקפות המורדים באזור הזה, בניגוד למפלות שנחלו בחלק המערבי של תימן ובכלל זה בעיר הנמל אל-מוחא, שם נפלו לידי החות'ים אזורים שלמים תוך שעות בודדות. לדברי באשה, כוחות הממשלה עדיין מחזיקים בצומת קריטי שמחבר בין תעז לעיר הנמל עדן, אזור שבו שוהים מאות אלפי עקורים שהגיעו למקום עקב מלחמת האזרחים המדממת במדינה.
אנליסטים אחרים ששוחחו עם CNN אמרו כי לחימה עיקשת בין החות'ים לבין כוחות הממשלה מתקיימת גם מזרחית משם, במחוז מאריב, שבו נמצאים שדות הנפט והגז הגדולים בתימן והוא נמצא זה זמן רב ב"רשימת המשאלות" של המורדים. גם שם נמצאים פליטי מלחמה רבים, ולדברי האנליסטים, כוחות הממשלה הלגיטימית השתמשו בארטילריה, רקטות וסיוע בתקיפות אוויריות מצד סעודיה כדי להדוף את החות'ים באזור, כשמפקד תימני בכיר אף טוען כי כוחותיו עברו כעת ממגננה למתקפה.
"החות'ים שואפים לכבוש את האזור הזה ככל הנראה במטרה להפיק ממנו נפט ולייצא אותו דרך הים האדום, מה שיוכל לממן את הפעילות הפוליטית והצבאית שלהם", הסביר בשבוע שעבר "המכון לחקר המלחמה", מכון מחקר אמריקני שפועל בוושינגטון.
החות'ים שולטים כבר בחלק גדול ממערב תימן, שבו חיים יותר מ-70% מאוכלוסיית תימן, ככלל זה הבירה צנעא. כוחות הממשלה הלגיטימית מחזיקים מנגד בחלקים מדרום ומדרום-מערב תימן, כולל העיר עדן, וכן בחלק המזרחי והדליל באוכלוסין של המדינה.
ב-CNN צוין כי לפי שעה לא ברור אם החות'ים מתכוונים להתקדם לעבר עדן עצמה ולהפעיל עליה לחץ, אולם ישנם מומחים שמעריכים כי במוקדם או במאוחר הדבר יקרה, שכן מטרת המורדים היא השתלטות על המדינה כולה - בסיוע ובתמיכת איראן אך לא בהכרח בהוראתה. ברשת האמריקנית נכתב כי היתכנות הדבר תלויה במידה רבה ביכולת של כוחות הממשלה הלגיטימית להתנגד למורדים, לשפר את התיאום ביניהם ולהפיק את הלקחים הדרושים מהמפלה ברצועת החוף המערבית.
"החות'ים אינם צריכים להביס את סעודיה צבאית, וכמעט בוודאות אינם יכולים לעשות זאת", הסביר איברהים ג'לאל, יועץ פוליטי וחוקר ממכון "המזרח התיכון" שפועל בוושינגטון. "הם מצידם צריכים להשפיע על כמה מימון, מודיעין, לוגיסטיקה, הגנה אווירית ואולי כוח אווירי ריאד תהיה מוכנה לספק לכוחות הממשלה התימנית, שכן הם אלה שמסוגלים להפוך את הישגיהם בשטח". לכן, אמר ג'לאל ל-CNN, החות'ים נמנעים מלהסתבך בלחימה עירונית ובמקום זאת מנסים להקיף את כוחות הממשלה.
בשיחה עם "ניו יורק טיימס", אמר ג'לאל כי החות'ים אינם מתכוונים להוריד את הרגל מהגז, וכי הם מקווים שהמשך הלחץ על סעודיה יוביל לוויתורים מצד הממלכה וכן לחיזוק מעמדם האזורי. כך או כך, הממשלה הלגיטימית של תימן טענה אתמול כי כוחותיה פגעו בקווי האספקה ובכוחות חות'ים שפעלו באזורים ששולטים על מצר באב אל-מנדב וכן במחוז בידא במרכז תימן. על אף שהממשלה פרסמה תיעודים, לפי שעה לא ניתן לאמת את אמינותם.
סעודיה, מצידה, ממשיכה לנסות ולבלום את החות'ים, כרגע ללא סיוע אמריקני בתקיפות, והדובר הצבאי של החות'ים יחיא סריע טען כי הסעודים ביצעו אתמול 157 תקיפות עם מטוסים או טילים ברחבי ארבעה מחוזות בתימן, מה שהביא לטענתו ל-917 את המספר הכולל של התקיפות מאז החלה ההסלמה האחרונה. סריע הבטיח שההתקפות "ייענו בתגובה".
התקיפה בוטלה ברגע האחרון, "עוקף הורמוז" שוקם חלקית
הלחימה בין החות'ים לסעודיה גובה מחירים כבדים מהממלכה, תרתי משמע, שכן אספקת הנפט הסעודית החוצה נפגעה קשות מהמצב, שהחמיר גם ככה עקב המשבר במצר הורמוז והמלחמה המתמשכת בין ארצות הברית ואיראן. לפני כשבועיים נפגע צינור הנפט "מזרח-מערב", שהזין את נמל ינבוע שלחופי הים האדום, ככל הנראה מתקיפה של מילציה עיראקית שנתמכת בידי איראן - והוא הושבת.
הפגיעה הדרמטית בצינור הזה, שהיווה מעין "עוקף הורמוז", הובילה לעלייה במחירי הנפט ולניסיונות מצד ריאד למצוא פתרונות למצב. סוכנות הידיעות רויטרס דיווחה מפי שלושה גורמים המעורים בנושא כי סעודיה חידשה את הפעילות בצינור, וכי היא תוכל לחדש את הייצוא מנמל ינבוע בהמשך היום. עם זאת, אמרו שניים מהגורמים, קצב הזרימה בצינור עודנו נמוך.
אתמול דווח ב"ניו יורק טיימס" כי נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ כבר הורה לצבאו להיערך למתקפה בתימן, אחרי שדווח כי סירב לתחינתו של יורש העצר הסעודי מוחמד בן סלמאן לעזרה, אולם בסופו של דבר התחרט הנשיא האמריקני והתקיפה בוטלה - כשלוש שעות בלבד לפני שהייתה אמורה לצאת לפועל שלשום אחר הצהריים. הבוקר דווח ברשת NBC כי קודם לביטול המתקפה נרשמו ויכוחים בצמרת צבא ארה"ב בין אלה שתמכו בסיוע לממלכה הסעודית, בעלת ברית חשובה של וושינגטון, לבין אלה שהפצירו להימנע ממנה.
לפי שני גורמים אמריקניים, בכירי הצבא היו חלוקים בדעתם בשאלה האם על הנשיא טראמפ להתערב במערכה. הסעודים פנו לטראמפ כבר מספר פעמים בבקשה שיפעל נגד החות'ים - בקשה שהפכה דחופה יותר בימים האחרונים לאחר שהמורדים טענו כי הפילו מטוס קרב סעודי מדגם F-15 וכן בצל ההתקדמות לעבר מחוז מאריב.
לפי הגורמים ששוחחו עם NBC, חלק מבכירי הצבא טוענים - הן בדיונים בפנטגון והן בפני אנשי ממשל טראמפ - כי פתיחת חזית צבאית נוספת באזור היא "רעיון גרוע", כלשונם, לנוכח החשש מהתרוקנות מלאי החימושים. אותם בכירים טוענים כי החות'ים, לפחות לעת עתה, אינם תוקפים ספינות אמריקניות, וזאת בהמשך לדיווחים על פגישה אמריקנית-חות'ית שבה הבטיחו המורדים להימנע מתקיפת ספינות אמריקניות.
עם זאת, גורמים צבאיים אחרים תומכים בביצוע מהלך התקפי כלשהו נגד החות'ים, בטענה כי על וושינגטון לסייע לריאד, על אחת כמה וכמה לאחר הפלת מטוס ה-F-15 - שמהווה אתגר לעליונות האווירית הסעודית מעל תימן. הגורמים הללו ציינו שהבכירים שתומכים בקו הזה מביעים בשיחות סגורות חשש כי הימנעות אמריקנית מפעולה נחרצת יותר נגד החות'ים תהווה לא פחות מ"בגידה" בבעלת ברית אזורית חשובה.
מי שכן עשויה לעזור לסעודים, באופן חלקי לפחות, היא בריטניה. ראש הממשלה הבריטי אנדי ברנהאם עדכן אמש כי נענה לבקשת ריאד לספק "שירותי תדלוק אווירי למטרות הגנה למשך תקופה מוגבלת". את הצעד הוא תיאר ככזה ש"מסייע לייצוב האזור הרחב יותר". בריטניה וסעודיה הן בעלות ברית צבאיות קרובות זה עשרות שנים, ובריטניה נמנית עם ספקיות הנשק הגדולות ביותר של הממלכה.
כך או כך, באקט של סולידריות עם סעודיה, מנהיגי ה-G7 - ארה"ב, בריטניה, צרפת, קנדה, גרמניה, איטליה ויפן - קראו הבוקר לחות'ים לחדול מתקיפות נגד הממלכה, "להפסיק מיידית את כל הפעולות הצבאיות ואת כל האיומים וההתקפות נגד השיט האזרחי", וכן "לחזור לתהליך הפוליטי בתום לב". עוד קראו מנהיגי המעצמות לאיראן "לסיים את חימושה ותמיכתה בחות'ים", בטענה שטהרן מפרה החלטות קודמות של מועצת הביטחון של האו"ם.