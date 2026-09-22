אתמול דווח ב"ניו יורק טיימס" כי נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ

כבר הורה לצבאו להיערך למתקפה בתימן

, אחרי שדווח כי סירב לתחינתו של יורש העצר הסעודי מוחמד בן סלמאן לעזרה, אולם בסופו של דבר התחרט הנשיא האמריקני והתקיפה בוטלה - כשלוש שעות בלבד לפני שהייתה אמורה לצאת לפועל שלשום אחר הצהריים. הבוקר דווח ברשת NBC כי קודם לביטול המתקפה נרשמו

ויכוחים בצמרת צבא ארה"ב