שביתה פראית בנמל התעופה

, לעומת זאת, נראית כמו הומור אכזרי במיוחד של הקומדיה שהיא משרד תחבורה גרוע ושרה מעופפת, שרק המתינה לראות שהיא "האישה הראשונה" בליכוד ורצה לוודא שהיא פחות או יותר הראשונה בטיסה למרקש. בכל זאת, למה ש

מירי רגב