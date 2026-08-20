מאות אלפי ישראלים וישראליות לקחו בחשבון שהחופשה המיוחלת שלהם בחו״ל תשתבש, וייתכן שרובם אפילו היו מקבלים זאת בהבנה (גם אם בעצב): מלחמה באיראן נתפסת כמעט כמו כוח עליון, והנגזרות שלה (כמו סגירת השמיים) הן חלק בלתי נפרד מהטקס, שהופך לאחר מכן לנוסטלגיה. וחוץ מזה, אם מיצרי הורמוז סגורים, מה ילינו אזובי נתב״ג.
שביתה פראית בנמל התעופה, לעומת זאת, נראית כמו הומור אכזרי במיוחד של הקומדיה שהיא משרד תחבורה גרוע ושרה מעופפת, שרק המתינה לראות שהיא "האישה הראשונה" בליכוד ורצה לוודא שהיא פחות או יותר הראשונה בטיסה למרקש. בכל זאת, למה שמירי רגב והנהלת המשרד יתרגשו מההתראות על מצבו החמור של כוח האדם בנתב״ג בשיא עונת הנסיעות? הבחירות בפתח, הפריימריז נגמרו, ועכשיו זה גארבג׳-טיים שיעסוק רק בחישובי קואליציות ולא ברמת ביצועים, וממילא רגב מתכוונת לחזור למשרד הזה בערך כמו שמתחשק לה להישאר בארץ יותר מחודשיים ברצף.
בין נתב״ג שנסגר בגלל טילים לנתב״ג שננעל בגלל אווילים, לא פלא שכל כך הרבה ישראלים וישראליות מעדיפים כרטיס טיסה בכיוון אחד
מן הסתם, לו הייתה זאת נסיעה חריגה בלו"ז של רגב, אזי לפחות ניתן היה להתייחס להיעדרותה באופן קצת פחות דרמטי. אבל רגב הפכה עצמה לפרזנטורית של כל מה שבלתי נסבל ביחס של השלטון הנוכחי כלפי אזרחים ואזרחיות, לפחות כאלה שלא צריך לדאוג מנקמתם הפוליטית, בין השאר באמצעות רצף מסחרר של ביקורים בחו״ל, שהקשר של חלק גדול מהם ל״עבודה״ נע בין ״מקרי״ ל״לא קיים״. ועתה, גם אם השביתה תיבלם לפני שהכאוס יהפוך לקטסטרופה, עצם ההגעה למצב שבו נתב״ג ננעל בסוף אוגוסט היא עוד מזכרת קטנה מפיאסקו גדול.
לא פלא שגם ראש הממשלה, לפתע, נדרש לחיים עצמם והודיע כי ״נתב״ג ימשיך להיות פתוח״ ו"מי שיעמוד בדרך יעוף הביתה": לקראת הבחירות הוא זקוק לבלגן בגבול סוריה-טורקיה ולא בדלפקי הצ׳ק-אין ומסועי המזוודות. ובכלל, מה רוצים ממנו? הרי מי חשב שנתב״ג יארח כמעט מאה אלף איש מדי יום? טראמפ היה אמור לסדר גם את זה.
נתב״ג הוא לא רק השער היחיד למדינת ישראל, אלא גם שיקוף שלה: הפער בין הפוטנציאל לביצוע, המרחק בין ההשקעה והתמורה, והתהום שבין הצורך בחוויה נקייה ונעימה לבין הוויה של לחץ וחוסר ודאות, בהינתן שהעסק הופקד ובעצם הופקר בידיים מביכות. ובין נתב״ג שנסגר בגלל טילים לנתב״ג שננעל בגלל אווילים, לא פלא שכל כך הרבה ישראלים וישראליות מעדיפים כרטיס טיסה בכיוון אחד.