ראש ממשלת אתיופיה, אביי אחמד, הוציא את שרי ממשלתו ובכירים נוספים בצמרת השלטון להכשרה צבאית – מהלך חריג בנוף הפוליטי של המדינה, שבה דרג אזרחי בכיר כמעט אינו לוקח חלק בפעילות מעין זו. לדברי אביי, המטרה היא להנחיל למקבלי ההחלטות משמעת צבאית, שלתפיסתו תסייע בעיצוב מנהיגות נחושה ותתרום לקידומה ולפיתוחה של אתיופיה.
המהלך נחשף בתיעוד שהעלה ראש הממשלה לחשבונותיו ברשתות החברתיות בסוף השבוע, תיעוד שבו הוא נראה משתתף בעצמו בתרגילים צבאיים במרכז האימונים "הורסו", כתף אל כתף לצד שרים, סגניהם ומנהלי רשויות ממשלתיות. ב-BBC דווח כי בין הבכירים שלוקחים חלק באימונים נמנים שרת האוצר פיטסום אספה, שרת הבריאות מקדס דאבה ויו"ר הבית העליון של הפרלמנט (בית הפדרציה), מופריאת כאמיל. בשלב זה לא נמסר מתי בדיוק החל מחנה האימונים וכמה זמן הוא צפוי להימשך, אך דווח כי הפעילות הוגדרה כפעילות חובה.
בהסבר שפרסם על הרקע למהלך כתב אביי כי כדי שהמדינה תוכל להגשים את חזונה לשגשוג רחב היקף, נדרשת הנהגה המשלבת חוסן פיזי, מוסריות גבוהה וכשירות אינטלקטואלית. הוא ציין כי המערכת הצבאית מהווה בית ספר לערכים חיוניים – ובראשם ערכי עבודת הצוות, הפטריוטיזם, נטילת האחריות, המנהיגות והמשמעת. "לחיילים יש מטרות, בעוד לאזרחים יש יעדים – אך המטרה של שני הצדדים היא אחת: להשיג ניצחון", כתב אביי, והדגיש כי השילוב בין התפיסות יצמיח מנהיגים חדורי מטרה, בעלי תחושת שליחות עמוקה ויכולת לפעול יחד באחריות למען יעדים לאומיים.
בתמונות שפרסם ראש הממשלה נראו הוא ובכירי הממשל יורדים לשכיבות סמיכה, רצים וכורעים.
סדרת האימונים יוצאת הדופן מגיעה בשעה שאתיופיה מתמודדת עם שורה ארוכה של משברים ביטחוניים פנימיים וחיצוניים. הלחימה נמשכת בחלקים ממחוז תיגראי שבצפון, עימותים אלימים מוסיפים להתחולל באזור אמהרה, ואי-השקט מורגש היטב גם במחוז אורומיה. במקביל, המתיחות מול השכנה אריתריאה גבוהה גם היא, ומעוררת חשש ממשי מהתפרצות של עימות צבאי מחודש בין המדינות. בעבר כבר הציב אביי את הדריכות הצבאית ואת הפיתוח הלאומי כשני עמודי התווך של מדיניות ממשלתו, והצעד הנוכחי משקף את הקשר ההדוק שהוא מבקש לייצר ביניהם.