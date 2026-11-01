, הוציא את שרי ממשלתו ובכירים נוספים בצמרת השלטון להכשרה צבאית – מהלך חריג בנוף הפוליטי של המדינה, שבה דרג אזרחי בכיר כמעט אינו לוקח חלק בפעילות מעין זו. לדברי אביי, המטרה היא להנחיל למקבלי ההחלטות משמעת צבאית, שלתפיסתו תסייע בעיצוב מנהיגות נחושה ותתרום לקידומה ולפיתוחה של אתיופיה.

, הוציא את שרי ממשלתו ובכירים נוספים בצמרת השלטון להכשרה צבאית – מהלך חריג בנוף הפוליטי של המדינה, שבה דרג אזרחי בכיר כמעט אינו לוקח חלק בפעילות מעין זו. לדברי אביי, המטרה היא להנחיל למקבלי ההחלטות משמעת צבאית, שלתפיסתו תסייע בעיצוב מנהיגות נחושה ותתרום לקידומה ולפיתוחה של אתיופיה.

המהלך נחשף בתיעוד שהעלה ראש הממשלה לחשבונותיו ברשתות החברתיות בסוף השבוע, תיעוד שבו הוא נראה משתתף בעצמו בתרגילים צבאיים במרכז האימונים "הורסו", כתף אל כתף לצד שרים, סגניהם ומנהלי רשויות ממשלתיות. ב-BBC דווח כי בין הבכירים שלוקחים חלק באימונים נמנים שרת האוצר פיטסום אספה, שרת הבריאות מקדס דאבה ויו"ר הבית העליון של הפרלמנט (בית הפדרציה), מופריאת כאמיל. בשלב זה לא נמסר מתי בדיוק החל מחנה האימונים וכמה זמן הוא צפוי להימשך, אך דווח כי הפעילות הוגדרה כפעילות חובה.

המהלך נחשף בתיעוד שהעלה ראש הממשלה לחשבונותיו ברשתות החברתיות בסוף השבוע, תיעוד שבו הוא נראה משתתף בעצמו בתרגילים צבאיים במרכז האימונים "הורסו", כתף אל כתף לצד שרים, סגניהם ומנהלי רשויות ממשלתיות. ב-BBC דווח כי בין הבכירים שלוקחים חלק באימונים נמנים שרת האוצר פיטסום אספה, שרת הבריאות מקדס דאבה ויו"ר הבית העליון של הפרלמנט (בית הפדרציה), מופריאת כאמיל. בשלב זה לא נמסר מתי בדיוק החל מחנה האימונים וכמה זמן הוא צפוי להימשך, אך דווח כי הפעילות הוגדרה כפעילות חובה.

המהלך נחשף בתיעוד שהעלה ראש הממשלה לחשבונותיו ברשתות החברתיות בסוף השבוע, תיעוד שבו הוא נראה משתתף בעצמו בתרגילים צבאיים במרכז האימונים "הורסו", כתף אל כתף לצד שרים, סגניהם ומנהלי רשויות ממשלתיות. ב-BBC דווח כי בין הבכירים שלוקחים חלק באימונים נמנים שרת האוצר פיטסום אספה, שרת הבריאות מקדס דאבה ויו"ר הבית העליון של הפרלמנט (בית הפדרציה), מופריאת כאמיל. בשלב זה לא נמסר מתי בדיוק החל מחנה האימונים וכמה זמן הוא צפוי להימשך, אך דווח כי הפעילות הוגדרה כפעילות חובה.