המתיחות הגדולה בין שתי המדינות השכנות בקרן אפריקה מעוררת חשש גדול שמלחמת האזרחים בתוך אתיופיה תגלוש כעת למלחמה נרחבת יותר באזור. אריתריאה, נזכיר, היא יריבתה ההיסטורית של אתיופיה: היא הייתה בעבר מחוז בתוך אתיופיה, ונתיב הגישה היחיד של אדיס אבבה לים, ואחרי עשרות שנים של לחימה למען עצמאות היא הפכה למדינה נפרדת ב-1993. בין השתיים התנהלה מלחמה עקובה מדם בין 1998 ל-2000, ורק ב-2018 הושג הסכם שלום שאותו הוביל ראש ממשלת אתיופיה

אביי אחמד

, הסכם שבגינו אף

זכה אז בפרס נובל לשלום

. אריתריאה אף העניקה לצבאו של אביי סיוע צבאי ישיר ב

מלחמה הראשונה שניהל מול המורדים בתיגראי