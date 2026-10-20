העוצר שהוטל בחלק מערי צרפת בעקבות הפרעות ומעשי הביזה של הימים האחרונים הוארך היום (ג') בכמה ערים, בהן הבירה פריז, כשהרשויות כבר נערכות ליום ההפגנות הגדול שמתכננים מוביליו של גל המחאה לקיים ביום שבת. ראש הממשלה סבסטיאן לקורנו הודיע כי לקראת ההפגנות הללו, שעלולות גם הן לגלוש לאלימות קשה, מתוכננת "פריסה מסיבית" של כוחות משטרה, ושר הפנים לורן נונז הודיע כי הפעם יישלחו לשטח גם כוחות צבא מסוימים. הם יכללו חיילים מכוח "סנטינל", כוח המשימה ללוחמה בטרור שנשלח לסייר בערי צרפת מאז תקופת הפיגועים של ארגון דאעש במדינה ובאירופה כולה החל מ-2015. החיילים יהיו אחראים לאבטח אתרים רגישים, כדי לפנות שוטרים נוספים למשימות של פיזור הפגנות ומניעת מעשי ביזה.
ההודעה של לקורנו ונונז באה בעקבות הביקורת על אובדן השליטה של משטרת צרפת בחלק ממוקדי המהומות שהתחוללו בשבת ובראשון. במהלך המהומות – שהחלו לאחר הפגנות גדולות נגד יוקר המחיה והתנאים הירודים במוסדות חינוך, הפגנות שאותן הובילו במידה רבה גורמים בשמאל הרדיקלי ושהייתה בהם נוכחות משמעותית של קהילות מהגרים – נרשמו עימותים קשים בין שוטרים לפורעים. המתפרעים יידו לעברם אבנים, תקפו עוברי אורח, העלו באש פחים, מכוניות ובניינים – ובזזו או זרעו הרס בכ-3,000 חנויות בפריז, מארסיי, ליון, ניס, נאנט, לימוז' ושלל ערים אחרות. יותר מ-2,500 בני אדם נעצרו במהומות, וקרוב ל-1,000 שוטרים נפצעו, כמה מהם באורח קשה. נשיא צרפת עמנואל מקרון, ראש הממשלה לקורנו ושר הפנים נונז הודו כולם כי היו כשלים בהיערכות המודיעינית למהומות הללו, וכי המשטרה מצאה עצמה בעמדת נחיתות מול המפגינים, דבר שיש להפיק ממנו לקחים.
אחרי שהעוצר שהוטל אמש על חלקים מפריז, ליון, בורדו, ליל וניס הוביל ללילה שקט יחסית בצרפת, היום הכריזו הרשויות על הארכת העוצר הזה בחלק ממוקדי המהומות של סוף השבוע. בפריז יחול העוצר מ-23:00 הלילה לפי השעון המקומי עד 6:00 בבוקר סביב כיכר הרפובליקה ורובע לה אל, והמשטרה המקומית מסרה כי הטלת עוצרים מעין זה תימשך "כל זמן שיידרש". הגבלות דומות ייכנסו לתוקף ב-21:00 במרכז ליון, העיר השלישית בגודלה במדינה. עוצר על קטינים יחול במארסיי, העיר השנייה בגודלה, החל מהשעה 22:00, וייאסר עליהם להסתובב בחוץ ללא ליווי של מבוגר.
היום, לאורך יום שלישי, נרשמו ברחבי צרפת הפגנות מצומצמות בלבד. בעיר ראן שבמערב המדינה צעדו כ-400 בני אדם, רובם תלמידי תיכון וסטודנטים, ובליון הפגינו כ-750 איש תחת גשם שוטף.
מחריב מגדל הפעמונים היה ברשימת המעקב
בינתיים עוברת תשומת הלב בצרפת להתמקד יותר ויותר בצורך למצות את הדין עם מי שזרעו הרס ברחובות המדינה והטילו אימה על הציבור. אחרי שבנאומו לאומה ביום ראשון הכריז הנשיא מקרון כי מי שהרס חייב לשלם ומי שבזז חייב לפצות, היום אמר שר המשפטים ז'ראלד דרמנן כי הורה לתובעים לקדם עונשים כבדים על השותפים לפשע, ולערער על כל גזר דין שייראה להם מקל מדי. דרמנן הדגיש כי אם התגובה של מערכת המשפט לאלימות לא תהיה "תקיפה ביותר", אזי "בעלי העסקים והתושבים יעשו דין לעצמם".
לדברי דרמנן עד כה כבר נכלאו ברחבי המדינה 149 בני אדם, ויותר מ-800 כבר הובאו בפני תובעים, מהם כ-300 בפריז. רובם הועמדו לדין בהליך מהיר או קיבלו זימון להתייצב לדיון במועד מאוחר יותר. הוא סיפר כי בלִיל שבצפון צרפת כבר נשלחו לעשרה חודשי מאסר שלושה צעירים בני 20 עד 25 ללא עבר פלילי שבזזו חנות משחקי וידאו בעיר.
היום הודיעה המשטרה כי בפשיטה של כוחות מיוחדים על בית הוריו נעצר החשוד המרכזי בהצתת בניין העירייה של לימוז', אירוע שהפך לאחד מסמלי הפרעות של סוף השבוע. מאות מתפרעים תקפו בשבת את הבניין ההיסטורי, שנחנך ב-1883, ניפצו בו חלונות ואז הציתו אותו, מה שהוביל להרס הגג ולקריסת מגדל הפעמונים שלו.
החשוד המרכזי שנעצר היום הוא הודיי סי.די בן ה-34, פעיל "אולטרה-שמאל" שהיה קשור בין השאר לתנועות הפועלות למען איכות הסביבה, ומוכר היטב למשטרה מעבירות פליליות קודמות, בעיקר מתקיפת שוטרים. עוד לפני שבת הוא נכלל ברשימת המעקב הארצית של כוחות הביטחון הצרפתיים, רשימה שבה נכללים מי שעלולים לפגוע בביטחון המדינה. את חקירתו מלווה יחידה העוסקת במאבק בטרור.
שילוב הכוחות של אנטיפה, האנרכיסטים והרדיקלים
מקור ביטחוני אמר היום לסוכנות הידיעות הצרפתית AFP כי על סמך ניתוח של אירועי הימים האחרונים מעריכים שירותי המודיעין של צרפת כי קבוצות המכונות "אולטרה-שמאל" ו"השמאל הקיצוני הרדיקלי" הן שהובילו את מעשי האלימות ששטפו את צרפת בשבת. לדבריו הכוונה היא לקבוצות שמאל חוץ-פרלמנטריות, ולא למפלגות בעלות ייצוג במערכת הפוליטית הרשמית, כמו "המפלגה הקומוניסטית" (PCF) ו"צרפת הבלתי-כנועה" (LFI) של ז'אן-לוק מלנשון, מי שהואשם על-ידי פוליטיקאים אחרים בליבוי הכאוס ברחובות בשבועות האחרונים.
לפי שיטת הסיווג של שירותי המודיעין הצרפתי, מפלגות כמו LFI ו-PCF משתייכות לקבוצה המכונה "שמאל קיצוני", ואף שבסוף השבוע הן היו נוכחות בהפגנות המחאה, הן עצמן לא היו מעורבות בתקריות האלימות. לעומת זאת סבורים גורמי מודיעין כי שתי הקבוצות האחרות – ה"אולטרה-שמאל" ו"השמאל הקיצוני הרדיקלי" – הן שהניעו את הפעולות האלימות.
מבחינת סוכנויות המודיעין בצרפת, ה"אולטרה-שמאל", הכולל כ-5,000 פעילים הרשומים במאגרי המעקב, מורכב מ"פלגים קיצוניים ואלימים הפועלים מחוץ למסגרת הדמוקרטית והרפובליקנית", והם מחולקים לשלושה פלגים שאינם זהים זה לזה אידיאולוגית: "אנטיפה" (הקבוצה הגדולה ביותר), "קבוצות אנרכו-אוטונומיות" ו"אנרכיסטים" (התנועה הוותיקה ביותר). תחת הכותרת "שמאל קיצוני רדיקלי" כוללים שירותי המודיעין פעילים הנוקטים "פעולות ישירות אלימות בשטח" על פי "דפוס פעולה מוגדר היטב". ארגונים ומפלגות כגון ה-NPA (המפלגה האנטי-קפיטליסטית החדשה) ו-Révolution Permanente, שלהם "נוכחות מועטה או אפסית בפוליטיקה המפלגתית המסורתית", מסווגים תחת קטגוריה זו על-ידי גורמי המודיעין.
לפי המקור הביטחוני הצרפתי, אנשי "השמאל הקיצוני הרדיקלי" הם שהקימו קבוצות קטנות וניידות ברחבי הבירה במטרה לערוך הפגנות "נעות" ולא-מורשות. במקביל הצטרפו אליהם אנשי ה"אולטרה-שמאל" בתקיפות נגד כוחות הביטחון וסמלי שלטון, כגון בתי עירייה. סוכנויות המודיעין של צרפת מדגישות כי שילוב הכוחות בין ה"אולטרה-שמאל" ל"שמאל הקיצוני הרדיקלי", שאינם אותו הדבר בדרך כלל, הוא דבר חריג שנרשם בשבת. באשר למעשי הביזה מעריכים במודיעין הצרפתי כי האחראים להם הם "תערובת" של אנשים שנענו ל"קריאות ברשתות החברתיות" – קבוצות ש"הורכבו בעיקר מגברים צעירים, בני נוער משכונות מצוקה שהגיעו בהמוניהם מתוך אופורטוניזם, כמה מאנשי מחאת 'האפודים הצהובים', וצעירים בעלי מודעות פוליטית גבוהה יותר".
על פי המקור הביטחוני, בשבת הייתה מטרת ה"אולטרה-שמאל" לייצר אנרכיה, ולהפיל את מוסדות השלטון באמצעות פגיעה בבתי עירייה ובניינים של מושלי מחוזות, כשהצעירים משמשים דלק לכך. "הברית הזו בין ה'אולטרה-שמאל', ה'שמאל הקיצוני הרדיקלי' וצעירי הפרברים היא חסרת תקדים", אמר.