ההודעה של לקורנו ונונז באה בעקבות הביקורת על אובדן השליטה של משטרת צרפת בחלק ממוקדי המהומות שהתחוללו בשבת ובראשון. במהלך המהומות – שהחלו לאחר הפגנות גדולות נגד יוקר המחיה והתנאים הירודים במוסדות חינוך, הפגנות שאותן הובילו במידה רבה גורמים בשמאל הרדיקלי ושהייתה בהם נוכחות משמעותית של קהילות מהגרים – נרשמו עימותים קשים בין שוטרים לפורעים. המתפרעים יידו לעברם אבנים, תקפו עוברי אורח, העלו באש פחים, מכוניות ובניינים – ובזזו או זרעו הרס בכ-3,000 חנויות בפריז, מארסיי, ליון, ניס, נאנט, לימוז' ושלל ערים אחרות. יותר מ-2,500 בני אדם נעצרו במהומות, וקרוב ל-1,000 שוטרים נפצעו, כמה מהם באורח קשה. נשיא צרפת

עמנואל מקרון