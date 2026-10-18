ב צרפת ממשיכים בצהריים (יום ראשון) לאמוד את ההרס שהתחולל בערים ברחבי המדינה, אחרי יום של פורענות שבו המוני רעולי פנים תקפו כוחות משטרה וגם עוברי אורח תמימים, הציתו עשרות מבנים ממשלתיים ובזזו מאות חנויות. המהומות האלימות פרצו אחרי מחאה המונית אתמול נגד יוקר המחיה והידרדרות השירות הציבורי , שבה השתתפו מאות אלפי בני אדם, וגורמי ימין בצרפת ובעולם מפנים כעת אצבע מאשימה לא רק לשמאל הקיצוני שנטען כי ליבה את האלימות – לכאורה כמפגן כוח לפני הבחירות לנשיאות בשנה הבאה – אלא גם למהגרים ובני מהגרים שרבים מהם לקחו חלק בהתפרעויות. לפי העדכון האחרון של הרשויות, במהומות נעצרו לפחות 1,800 בני אדם וכ-500 שוטרים ואנשי כוחות הביטחון נפצעו.

גם דגל פלסטין היה שם: שריפת לשכת התיירות בליון

המהומות בצרפת: רעולי פנים השתלטו על רכבת תיירים בגרנובל, ונסעו בפראות מול השוטרים

"זו לא המטרה!": אישה בפריז ניסתה לחסום בוזזי מרכול, זה לא עזר

לפי שעה היקף ההרס המלא עדיין לא ברור, אבל לשכת הסחר הצרפתית העריכה בצהריים שלפחות 1,500 בתי עסק ברחבי המדינה נפגעו, וכי עלות הנזק עומדת על מאות מיליוני אירו. רק בבירה פריז דווח על מאות חנויות שנבזזו וראש העיר עמנואל גרגואר אמר כי "רחובות שלמים נהרסו באופן שיטתי". בעיתון "לה פריזיאן" תיארו מראות של הרס נרחב בכמה אזורים בעיר, וכתבו כי ברובע הראשון למשל הפורעים "לא חסכו על אף חנות" באזור לה אל. "חנויות טבק, חנויות אופטיקה, מכוני יופי, בתי מרקחת, חנויות בגדים ועוד – כולן ניזוקו", כתבו בעיתון, וציינו כי ברובע העשירי, ליד שער סן-דני, עשרות חנויות נוספות הושחתו. בעיתון דיווחו כי על המדרכות נותרו ערמות של אשפה ואופניים שרופים שעשן עדיין מיתמר מהם. עובדי התברואה שנשלחו למקום אמרו לצוות של העיתון: "ייקח לנו ימים לנקות את הכול".

האישה שניסתה לחסום את הבוזזים: "זו לא המטרה!"

לפי סוכנות הידיעות הצרפתית AFP, חלק ממעשי הביזה בוצעו באופן מאורגן ומתוכנן: קבוצות של כחצי תריסר צעירים, שעטו מסכות וכפפות, ניגשו לחנויות וניתקו תחילה את מצלמות האבטחה שלהן. רק לאחר מכן ניפצו את חלונות הראווה, פרצו פנימה וגנבו סחורה. בין בתי העסק שנפגעו ברחבי המדינה היו סופרמרקטים, בתי מרקחת, חנויות יוקרה, חנויות בגדים, אופטיקה, קוסמטיקה ואלקטרוניקה. באחד התיעודים הוויראליים שהופצו הלילה ברשתות, ונטען כי צולם בפריז, נראית אישה מנסה ללא הצלחה לחסום רעולי פנים שבוזזים מרכול. "למה אתם עושים את זה?!", היא נשמעת זועקת בכניסה הפרוצה למקום. אחד הפורצים מניח תחילה יד על גבה בניסיון להזיז אותה בעדינות, אבל אחרים מתקבצים ונכנסים פנימה בכוח, עד שלבסוף היא נדחקת הצידה: "תעצרו! זו לא המטרה!", היא צעקה להם.

בפריז תועדה גם ביזה של חנויות טלפונים סלולריים, כשהבוזזים משליכים מוצרים מתוך החנויות לחבריהם שהמתינו בחוץ. ב-AFP תיארו "מראות של מרד" במהלך המהומות, עם מפגינים שצעקו "מהפכה!", ולפי הסוכנות ניכר שההתפרעויות אתמול היו נרחבות וקשות יותר גם מהמהומות שפקדו בשנים עברו את צרפת, כמו אלו שפרצו ב-2023 בעקבות הרג הנער האלג'יראי-מרוקני נאהל מרזוק בידי המשטרה , או בין 2018 ל-2019 ב מחאת "האפודים הצהובים" על יוקר המחיה.

המהומות בצרפת: בניין עיריית לימוז' עלה באש וקרס ( צילום: מתוך X )

חנות אחר חנות: תיעוד מהביזה ברחובות מרסיי ( צילום: מתוך X )

גלריה "הניקוי יימשך ימים". ההרס הבוקר ברחוב במרסיי ( צילום: Thibaud MORITZ / AFP )

מאות חנויות נבזזו ברחבי המדינה. מרסיי, הלילה ( צילום: Thibaud MORITZ / AFP )

גם קניון נבזז במרסיי ( צילום: Thibaud MORITZ / AFP )

סניף מקדונלד'ס שהושחת בעיר ליל ( צילום: Sameer Al-Doumy / AFP )

( צילום: Sameer Al-Doumy / AFP )

מצלמים הבוקר מכוניות שהוצתו בכיכר הרפובליקה בפריז. על פסל מריאן עדיין תלוי האפוד הצהוב שאותו הניחו המפגינים שטיפסו עליו אתמול ( צילום: Matthieu RONDEL / AFP )

( צילום: AP Photo/Emma Da Silva )

( צילום: Matthieu RONDEL / AFP )

( צילום: Matthieu RONDEL / AFP )

במרסיי שבדרום צרפת, בליל (בצפון), באנז'ה (במערב) ובבורדו (בדרום-מערב) פרצו מפגינים לבנייני העיריות ולמשרדי נציבויות אזוריות והשחיתו את המבנים. בליון (בדרום-מזרח) הוצתה לשכת התיירות המקומית, ובתיעודים משם נראה אחד הפורעים כשהוא מניף את דגל פלסטין. המשטרה המקומית דיווחה כי "אנשים עוינים" הפריעו לכבאים שנשלחו לשם להשתלט על הלהבות. אירוע קשה עוד יותר אירע בעיר לימוז' (במרכז צרפת), שגם בה בניין העירייה הוצת על ידי רעולי פנים. המבנה המפואר, שנחנך בשנת 1883 ושרד את שתי מלחמות העולם – קרס ו"נהרס ברובו" לפי הרשויות. גם מגדל הפעמונים שלו קרס, בתיעוד דרמטי שהופץ ברשתות החברתיות ונצפה על ידי מיליונים ברחבי העולם.

נקודת מפנה: "מעולם לא חשתי כזו אימה"

פרנסואה ונסן, חבר המועצה האזורית של חבל אקיטן החדשה שבו שוכנת לימוז', תיאר בפני "לה פריזיאן" זעזוע כבד, ולדבריו הצתתו וקריסתו של בניין העירייה בעיר מהווה "נקודת מפנה" עבור צרפת כולה. "אני המום ודמעות זולגות מעיניי. מעולם לא חשתי כזו אימה, כזו תדהמה וכל כך חוסר הבנה כנציג אזורי של לימוז'. זה סמל מבעית עבור כל תושבי לימוז'", הוא אמר, אך הדגיש כי הוא לא מאבד תקווה: "לימוז', עיר של מאבקי עובדים והתנגדות, נתונה באבל. אבל הרפובליקה שלנו עדיין עומדת על תילה".

במהלך הפרעות ניכר היה כי המשטרה איבדה שליטה בכמה מוקדים, ובמרסיי הופץ תיעוד של קרב רחוב ממש בינם לבין המוני רעולי פנים שתקפו אותם וגם ניידות משטרה עם אבנים וחפצים. בפריז דווח על זוג קשישים שנשדדו והושארו ברחוב כשהם לבושים בתחתונים בלבד, ומהעיר גרנובל (בדרום-מזרח צרפת) הופץ תיעוד יוצא דופן שבו נראה רעול פנים נוסע על רכבת תיירים ממש מול שוטרים עם קסדות וציוד לפיזור הפגנות, שנראים עומדים חסרי מעש, אולי בשל ההלם מהמחזה הביזארי. בתיעוד נוסף שהופץ מאותו אירוע נראים רעולי פנים נוספים שעלו על אותה רכבת תיירים, וכמה מהם נופלים ממנה באמצע הנסיעה, לפני שזו מתקרבת לעבר קבוצת שוטרים נוספת שלפי הסרטון הזה כן פעלו ופיזרו גז מדמיע, ואז הרכבת עוצרת.

מפגינים מטפסים על פסל מריאן בכיכר הרפובליקה בפריז

במהומות אתמול בפריז תועד גם מפגין עם צלב ( צילום: REUTERS/Jack Taylor )

מפגין עם מסכה של ליצן מניף שלט שעליו נכתב: "10 שנים של ריקנות: ייאוש וכעס!" ( צילום: REUTERS/Abdul Saboor )

מתמגנים מזרנוקי המים של השוטרים, אתמול בעיר הבירה ( צילום: REUTERS/Abdul Saboor )

( צילום: REUTERS/Abdul Saboor )

המהומות אתמול נמשכו על הלילה ( צילום: Guillaume Saligot / AFP )

מכונית שהוצתה מול שער סן-דני בפריז ( צילום: Kiran RIDLEY / AFP )

בצהריים עדכן שר הפנים לורן נונייז כי מספר העצורים עלה כאמור ל-1,800, ולדבריו עוד כ-500 שוטרים, אנשי ז'נדרמריה (כוח שיטור בעל מעמד צבאי) וכבאים נפצעו – אם כי לדבריו הנתון הזה הוא חלקי בלבד. לא ברור כמה מפגינים ומתפרעים נפצעו, אבל לפי הדיווחים גם בקרבם יש נפגעים: בעיר סנט אטיין (במזרח-מרכז המדינה) דווח על נער בן 17 שאיבד את ידו הימנית בעקבות פיצוץ רימון לפיזור הפגנות, רימון שלפי הדיווחים הוא הרים אחרי שהושלך כנראה על ידי השוטרים – בתקרית דומה למדי ל זו שאירעה רק לפני כשבועיים . בנוסף דווח על מתפרע שנפצע קשה משברי זכוכית – כשניסה לשבור חלון של חנות בעיר ניס (בדרום). ברחבי המדינה דווח על יותר מ-1,500 מוקדי שריפות של ציוד ציבורי ורכבים שהוצתו, לצד כ-60 מבנים שנשרפו – בכלל זאת בנייני עיריות, ספריות, חנויות ומסעדות.

במהלך ביקור אצל כוחות הביטחון שנפרסו במרכז פריז אמר הלילה ראש הממשלה סבסטיאן לקורנו כי "זה נס שמספר הנפגעים אינו גבוה יותר". הוא הביע זעזוע מהיקף ההרס, שלדברי ראש הממשלה "יהיה כבד בכל רחבי המדינה". אלכסנדר בומפאר, נשיא התאחדות המסחר וההפצה (FCD), אמר כי הוא צופה "השלכות כלכליות וכספיות חמורות" בענף. "כספי ציבור שישמשו למחיקת העקבות של הנזק הזה לא יוכלו לשמש לצרכים אחרים שנמצאים בעדיפות גבוהה", אמר ראש עיריית אנז'ה, כריסטוף בשו, כשברקע ממילא פועלת הממשלה הצרפתית לצמצם את הוצאותיה כדי להתמודד עם הגירעון התופח.

בימין תוקפים: "הבאתם את העולם השלישי. הזהירו אתכם"

לאורך המחאות בשבועות האחרונים השתתפו שלל בכירים במפלגת "צרפת בלתי-כנועה" בהפגנות של התלמידים ובחסימות בתי הספר שהם הובילו, ומלנשון עצמו השתתף אתמול בצעדה בפריז שקדמה למהומות, אך אמש הוא כבר ניסה להרחיק עצמו מהאלימות הקשה וכתב בציוץ ברשת X כי "למי ששותפים למאבק שלנו אין מקום במעשי ביזה ושוד". את הביקורת שלו הוא הפנה עדיין לשלטונות, כשלטענתו אלו אשמים בכאוס, לכאורה מפני שהפעילו כוח מופרז שעודד את האלימות. ראש הממשלה לקורנו שב והאשים מצדו אמש את השמאל הקיצוני באחריות לאלימות, טען שמדובר ב"חימום" לקראת הבחירות בניסיון להשתלט על סדר היום הפוליטי – וקרא למפלגתו של מלנשון "לבחור צד". הנשיא מקרון התייחס גם הוא אמש למהומות, בציוץ בודד שבו האשים את המתפרעים בניסיון לזרוע כאוס והבטיח שהרשויות יאתרו אותם ויעמידו אותם לדין.

מרין לה פן וז'אן-לוק מלנשון. קרב ראש בראש בין הימין הקיצוני לשמאל הקיצוני ( צילום: REUTERS/Fabrizio Bensch/Abdul Saboor )

ראש ממשלת צרפת סבסטיאן לקורנו. קרב ציוצים לילי עם מלנשון: "זה מסוכן!" ( צילום: AP Photo/Harry Nakos )

בין ראש הממשלה לקורנו לבין מלנשון התפתח אמש קרב ציוצים ברשת X, אחרי שלקורנו השיב לציוץ של מנהיג השמאל הקיצוני וכתב כי הניסיון שלו להאשים את המשטרה באירועי האלימות הוא "מסוכן והיפוך ציני של האחריות". "אי-אפשר לקרוא להפסקת האלימות ובו בזמן לספק תירוצים למי שמבצעים אותה", הוסיף לקורנו, ומלנשון מיהר להגיב לו בציוץ משלו: "מר לקורנו, שיחקת באש. כשקיווית שהמצב ימשיך להידרדר, הצלחת רק לאחד את כל הצעירים ואת ארגוני העובדים. לאחר מכן, ההוראות שלך לדיכוי פראי, שנחשפו בעיתון 'לה קנאר אנשנה', הובילו להתגייסות חסרת תקדים של המדינה. כשאתה כולא את עצמך בעימות פוליטי קטנוני איתי, אתה מוכיח שאינך מדינאי אלא פקיד בלבד, שבמעשיו מעורר משבר משטרי. אתה לא מבין איזה נזק אתה גורם? אין לך משהו טוב יותר לעשות בשעה הזאת מלבד המריבה הפוליטית הזאת וההטפות המוסריות האלה?".

גם מנהיגת הימין הקיצוני מרין לה פן אמרה אמש כי השמאל הקיצוני "מחזיק כבן ערובה" את הדרישות הלגיטימיות של המחאה נגד יוקר המחיה ומצבו של השירות הציבורי. לדבריה, בכך שאנשי שמאל קיצוני נותנים לגיטימציה לאלימות, ומציגים את הניסיון לאכוף סדר כ"דיכוי" ואת הפרת הסדר כ"זכות", הם מבקשים לחולל כאוס. "לנוכח האסטרטגיה המתסיסה הזאת, על העם הצרפתי, שאינו יכול עוד לשאת את היותו לכוד בין מדיניות הצנע והמכבש הפיסקלי של השלטון לבין הפעילים החותרים להתקוממות, להחזיק מעמד עוד כמה חודשים. אנחנו נשחרר אותו מהמדיניות הרעילה של מקרון ונגן עליו מפני האלימות של השמאל הקיצוני".

המפגינים אתמול בצילום קבוצתי בשטרסבורג, על גבי גדרות חסימה משטרתיים שהופלו ( צילום: REUTERS/Kai Pfaffenbach )

מפגין מאנשי "האפודים הצהובים" במהלך המחאה אתמול בפריז ( צילום: REUTERS/Stephanie Lecocq )

בליון אחד המפגינים הניף שלט שעליו נכתב: "הכוח שלהם נותר עומד כל עוד הכעס שלנו נותר יושב" ( צילום: JEFF PACHOUD / AFP )

בכירים נוספים בימין הצרפתי הביעו בשעות האחרונות זעזוע מהמראות, ו מריון מרשל , אחייניתה של מרין לה פן ופוליטיקאית בעצמה, אמרה הלילה: "העולם כולו צופה בתדהמה ובחוסר אמון בילדיה של 'צרפת החדשה' של מלנשון כשהם הורסים את ארצנו". את המונח "צרפת החדשה" טבע מלנשון בהתייחסות לחזון של חברה חדשה שבה קהילות מהגרים הן חלק בלתי נפרד ממנה, ומרשל עושה בו כמובן שימוש ביקורתי תוך ניסיון להזהיר מהשינויים הדמוגרפיים שלשיטתה ולשיטת רבים בימין הצרפתי מהווים סכנה אדירה לעתידה של צרפת. גם אריק סיוטי, ראש העיר ניס הנמנה גם הוא על הימין העמוק, הביע זעזוע: "זו אלגוריה של הרפובליקה שלנו שעולה בלהבות וגוססת", הוא כתב בציוץ שבו שיתף את התיעוד של קריסת בניין העירייה של לימוז' אחרי שהוצת. "לא נאפשר למדינה שלנו למות בלי תגובה. מיליונים יסרבו לכאוס. אנחנו ננצח!".