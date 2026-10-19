השלטונות בצרפת לא פרסמו עד כה נתונים על המוצא של העצורים הרבים במחאה, ומניסיון העבר ספק אם יעשו זאת, כך שקשה מאוד לקבוע באופן ברור מהו השיעור של מהגרים ובני מהגרים מבין כלל הפורעים. כך או כך, ולמרות שרבים בימין העמוק בצרפת מאשימים מהגרים ובני מהגרים בהובלת ההתפרעויות, דווקא מי שנחשבת למנהיגת המחנה הזה,

מרין לה פן