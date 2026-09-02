משטרת גרמניה נאלצה הבוקר (יום ד') לסגור לגמרי את תחנת הרכבת בעיר אאוגסבורג שבדרום המדינה, אחרי שחפץ אחד התפוצץ במקום וחפץ חשוד נוסף אותר בסמוך. שני בני אדם, צעיר בן 18 וצעירה בת 17 אזרחי אוקראינה, נפצעו באורח קל, ונוסף על כך חלונות נשברו. האירוע התרחש אחרי המתקפה שביצעו אתמול גורמים בלתי-מזוהים נגד תחנת כוח במדינת המחוז הגרמנית ברנדנבורג.
לפי הדיווחים מגרמניה, החפץ הבלתי-מזוהה התפוצץ הבוקר במעבר של מבנה, סמוך לחנות תכשיטים, ומומחי חבלה חוקרים כעת את טבעו. העיתון הגרמני "בילד" דיווח כי הפיצוץ נגרם מרימון יד שהופעל. תנועת הרכבות אל התחנה וממנה הופסקה לחלוטין, וגם תנועת המכוניות והאוטובוסים סביב התחנה שובשה. אאוגסבורג היא עיר בת 308,000 תושבים השוכנת במדינת המחוזבבוואריה, כ-78 קילומטרים צפונית-מערבית למינכן, והיא נחשבת לצומת תחבורה אזורי חשוב.
הפיצוץ בתחנת הרכבת באאוגסבורג בא כאמור יום אחרי שגרמניה חשפה פעולת חבלה בתשתית החשמל במדינת המחוז ברנדנבורג שבמזרחה, אירוע שגם בו אותרו בזירה מטעני חבלה מאולתרים. החבלה ההיא אירעה בתחנת המשנה בעיירה טורנוב-פריילאק, סמוך לתחנת הכוח הגדולה ינשוואלדה, שפועלת על פחם, ושעם הספק של 1,500 מגה-וואט היא הרביעית בגודלה בגרמניה כולה. לפי המשטרה את הדיווח על התקרית אתמול היא קיבלה בסביבות השעה 8:00 בבוקר, ולאחר מכן היא איתרה במקום לפחות חפץ תבערה אחד שלא התפוצץ. בהודעת המשטרה לא הובהר כיצד נגרם הנזק לתשתית, שלפי החברה המפעילה את הרשת המקומית גרם לניתוק קצר של הזרם שם. מפעילת הרשת ציינה כי גורמים בלתי-מזוהים גרמו נזק ל"כמה קווי חשמל" בתחנת המשנה, אבל לא ציינה מה הוא טיבו של הנזק והיקפו.
ב"בילד" דיווחו כי המתקפה בברנדנבורג כללה שימוש ב"רקטות מאולתרות", אבל רמזו כי ייתכן שמדובר בזיקוקים וציינו כי חבלנים הוזעקו למקום כדי לטפל ברכיבים כלשהם שנותרו שם. לפי ה"בילד", המשטרה אישרה שלפחות פיצוץ אחד התרחש במקום. הדיווח הזה מצטרף לדיווח בעיתון המקומי Märkische Allgemeine Zeitung, שבו צוטטו גורמי ביטחון וגורמים בתעשייה שאמרו כי צוותי החירום איתרו בזירה "כמה רכיבים עבור רקטות המצוידות בחומרי נפץ". בעיתון דיווחו כי תחנת המשנה "נפגעה יותר מפעם אחת", וכי החשד הוא שמטרת המתקפה הייתה לגרום להפסקת חשמל נרחבת.
הרשויות בגרמניה לא ציינו אתמול מי עשוי לעמוד מאחורי המתקפה, וגם באשר לפיצוץ היום זו השאלה המרכזית. אפשרות אחת שהיו שהרהרו בה אתמול היא שמדובר בשליחים של רוסיה, המבקשים להעמיק את "המלחמה ההיברידית" שהיא מנהלת נגד יריבותיה באירופה, ולנקום על תמיכתה של ברלין באוקראינה במהלך המלחמה נגד מוסקבה. יצוין כי ההודעה על הפגיעה ברשת החשמל בברנדנבורג נמסרה באותו היום שבו הטילה גרמניה על רוסיה את האחריות לרחפן הנפץ שאותר בחודש שעבר בסמוך למטוס מטען אוקראיני עמוס בתחמושת צבאית בנמל התעופה בלייפציג.
אפשרות נוספת היא שלהנחת המטענים והחפצים החשודים אחראים פעילים אנרכיסטים מהשמאל הקיצוני. רק בתחילת השנה גרמו פעילים כאלה נזק לתשתית החשמל בברלין, נזק שהותיר שכונות שלמות בדרום-מערב הבירה בחשיכה במשך כמה ימים ובשיא הקור. למתקפה ההיא נטל אחריות ארגון בשם "קבוצת הוולקנו", שטען כי מטרתו היא להביע מחאה על תעשיית הדלקים. אותו ארגון גם עמד לפי החשד מאחורי הצתה ששיבשה את הייצור במפעל המכוניות החשמליות "טסלה" בברלין ב-2024.
זלנסקי: "המלחמה של רוסיה סוגרת את השמיים שלה"
הפיצוצים ופעולות החבלה בגרמניה מגיעים כאמור כשברקע המתיחות הגוברת בין ברלין ובין מדינות אחרות ביבשת לבין רוסיה. מלבד ההכרזה הגרמנית כי מוסקבה היא העומדת מאחורי הנחתתו של רחפן הנפץ ליד המטוס האוקראיני עמוס חומרי הנפץ בנמל התעופה של לייפציג, אירוע שעלול היה להוביל לאסון המוני, ושבא אחרי שורה ארוכה של חדירות רחפנים מסתוריות לנמלי תעופה במערב אירופה ובצפונה, אתמול האשימה פולין כי פעולת חבלה מכוונת היא שככל הנראה גרמה לשריפה שהתחוללה שלשום במפעל של חברת WB Electronics בעיר סקרז'יסקו-קמיינה שבמרכז המדינה – מפעל שמייצר כטב"מים המשמשים את צבא אוקראינה. בשבוע שעבר איימה רוסיה מפורשות גם לתקוף מפעלים בבריטניה המספקים נשק לקייב.
אמש אותת נשיא אוקראינה וולודימיר זלנסקי על הסלמה נוספת שתיתכן במלחמה, כשהזהיר חברות תעופה וחברות ביטוח כי נוכחותם של כטב"מים אוקראיניים הפכה את שמי רוסיה למסוכנים עבורן, וכי בפועל הם סגורים לטיסות. "היום, אנו רוצים להזהיר כל חברת תעופה שמשתמשת במרחב האווירי הרוסי, כל מבטח, וכל מי שעדיין פועל בנמלי תעופה רוסיים מרכזיים: שמי רוסיה הופכים למסוכנים לחלוטין", אמר זלנסקי בנאומו הלילי המוקלט. הוא ציין כי אוקראינה אינה מהווה איום על התעופה האזרחית, "אך כטב"מים ימשיכו להימצא בשמי רוסיה, ויש לתת לכך תשומת לב מלאה. אף שהרשויות ברוסיה אינן מפרסמות זאת כראוי, המרחב האווירי הרוסי ייסגר הלכה למעשה. המלחמה שהחלה רוסיה סוגרת את השמיים שלה עצמה".
אוקראינה, נזכיר, הגבירה בחודשים האחרונים באופן דרמטי את מתקפות הכטב"מים שהיא מבצעת בעורף הרוסי, במסגרת מה שבקייב מכנים "הקמפיין להבאת המלחמה אל האזרח הרוסי", קמפיין שמטרתו לגרום ללחץ של תושבי רוסיה, ובכללם האליטה הרוסית, על משטר פוטין לחדול מהמלחמה. במסגרת מתקפות הכטב"מים פגעה אוקראינה בעשרות רבות של מתקני נפט ודלק ומחסנים של חברות סחר מקוון, ובראשם ענקית הסחר האלקטרוני Wildberries, וכך גרמה להפסדים של מיליארדי דולרים לכלכלה הרוסית ולמחסור בדלק בתחנות ברחבי המדינה. רוסיה מצדה מנהלת מבצע אווירי משלה נגד ערי אוקראינה, וגם הבוקר דווח על פיצוצים עזים בבירה קייב.
בעוד שחברות תעופה אירופיות ואמריקניות אינן טסות מעל שמי רוסיה בעקבות המלחמה, המרחב האווירי הרוסי כן משמש חברות תעופה ממדינות כמו סין, טורקיה, איחוד האמירויות ומדינות נוספות במפרץ. חברות תעופה אמריקניות הסבירו בעבר כי השימוש במרחב האווירי הרוסי מעניק לחברות אלו יתרון בכך שהוא חוסך להן זמן ודלק.
מידת הסיכון המלאה שנשקפת מכטב"מים אוקראיניים לתעופה מעל רוסיה – המדינה הגדולה בעולם מבחינת שטח יבשתי – אינה ברורה, אך באזור כבר התרחשו בעבר מקרים קטלניים שבהם כלי טיס אזרחיים הותקפו בטעות. כך למשל בשנת 2024 התפוצצו שני טילים רוסיים בסמוך למטוס של חברת התעופה האזרית Azerbaijan Airlines, אחרי שכטב"מים אוקראיניים חדרו למרחב האווירי הרוסי. פיצוץ הטילים הוביל להתרסקות המטוס ולמותם של 38 בני אדם. בשנה שעברה קבע בית הדין העליון לזכויות אדם באירופה כי רוסיה הייתה אחראית גם להפלתו בשוגג של מטוס הנוסעים המלזי שהתרסק בשנת 2014 במזרח אוקראינה. המטוס, שהיה בדרכו מאמסטרדם לבירת מלזיה קואלה לומפור, טס אז באזור שבו נלחמו מורדים פרו-רוסים נגד צבא אוקראינה, והמורדים ירו טיל לעברו ופגעו בו. כל 298 הנוסעים ואנשי הצוות נהרגו.
חברת הייעוץ לסיכוני תעופה Osprey Flight Solutions מסרה בהתרעה ללקוחותיה כי אף שמרבית תקיפות הכטב"מים והטילים של אוקראינה צפויות להתרחש בטווח של עד 300 ק"מ מהגבול בין המדינות, כמעט ודאי שגם תקיפות עמוק יותר בשטח רוסיה יתרחשו לאורך שנת 2026, בכלל זה סמוך למוסקבה ולסנט פטרסבורג. "קיימת גם סבירות ממשית שתדירות התקיפות האוקראיניות תוסיף לעלות בטווח הקצר בעומק השטח הרוסי", נכתב בהתרעה. "ההערכה היא כי שגיאות בשיקול הדעת ו/או זיהוי שגוי הם תרחיש סביר באזורים הקשורים לעימות באוקראינה".
הבוקר הגיב שר התחבורה הרוסי לאיומי זלנסקי, ואמר כי רוסיה לא תאפשר לאוקראינה לשבש באופן חמור את פעילות התעופה האזרחית בשמיה. "כמובן שאנחנו נערכים לכך ולוקחים את כל האיומים הללו בחשבון", אמר השר אנדריי ניקיטין. "אנחנו משפרים ללא הרף את דרישות בטיחות הטיסה ואבטחת נמלי התעופה, ויש לנו פתרונות לכל אלה. יש לנו מענה לכל האיומים שמשמיעים הטרוריסטים. אנחנו פועלים בקשר הדוק עם משרד ההגנה והמשמר הלאומי של רוסיה, ואני מאמין שלא נאפשר שום שיבוש משמעותי בתעופה האזרחית".
אמש אמר נשיא רוסיה ולדימיר פוטין כי איומו של זלנסקי נשמע כאילו אוקראינה מתכוונת לבצע "טרור מדינתי", והוסיף כי אם קייב אכן "תסגור" את השמיים הרוסיים – מוסקבה תמצא את הדרך להגיב.