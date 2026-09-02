הפיצוץ בתחנת הרכבת באאוגסבורג בא כאמור יום אחרי שגרמניה חשפה פעולת חבלה בתשתית החשמל במדינת המחוז ברנדנבורג שבמזרחה, אירוע שגם בו אותרו בזירה מטעני חבלה מאולתרים. החבלה ההיא אירעה בתחנת המשנה בעיירה טורנוב-פריילאק, סמוך לתחנת הכוח הגדולה ינשוואלדה, שפועלת על פחם, ושעם הספק של 1,500 מגה-וואט היא הרביעית בגודלה בגרמניה כולה. לפי המשטרה את הדיווח על התקרית אתמול היא קיבלה בסביבות השעה 8:00 בבוקר, ולאחר מכן היא איתרה במקום לפחות חפץ תבערה אחד שלא התפוצץ. בהודעת המשטרה לא הובהר כיצד נגרם הנזק לתשתית, שלפי החברה המפעילה את הרשת המקומית גרם לניתוק קצר של הזרם שם. מפעילת הרשת ציינה כי גורמים בלתי-מזוהים גרמו נזק ל"כמה קווי חשמל" בתחנת המשנה, אבל לא ציינה מה הוא טיבו של הנזק והיקפו.