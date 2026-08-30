אנדריי פדורוב, יועצו של נשיא רוסיה ולדימיר פוטין, שיגר הלילה איום נוסף על בריטניה וטען כי רוסיה מוכנה לתקוף בממלכה. הוא טען בפני עיתון ה"דיילי מייל" כי מוסקבה סימנה כ"מטרות לגיטימיות" חברת טילים ומפעל של חברת הרחפנים Ukrspecsystems. המפעל נמצא סמוך לבסיס חיל האוויר המלכותי מילדנהול ובבעלות בריטית-אוקראינית.

היועץ הבכיר, שהיה גם סגן שר החוץ של מוסקבה, הזהיר ואמר כי "הדרגים הבכירים ביותר בממשלת רוסיה שוקלים מתקפה משולבת כגון חבלה או הצתה", יותר מאשר מתקפה צבאית ישירה. זאת כיוון שבריטניה חברה בנאט"ו ותקיפה צבאית בשטחה עלולה להוביל לכך שהברית המערבית תתקוף צבאית באופן כולל נגד רוסיה. מנגד הוסיף: "בריטניה היא רוע מספר אחת. לאחר המידע שרחפנים מתוצרת בריטניה שימשו נגד בתי זיקוק לנפט ברוסיה". לטענתו, "הדבר הפך למוקד של זעם רב ברוסיה. מומחים שונים קוראים להעניש את בריטניה באמצעות תקיפה, והדבר יזכה לתמיכה של רוב אזרחי רוסיה".

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שגריר בריטניה ברוסיה נייג'ל קייסי, הורה לפקידים שלא לאמת האם כלי נשק בריטיים מועברים לאוקראינה, במטרה למנוע הסלמה מצד פוטין. הוא אמר שפוטין ומקורביו זועמים על כך שאנדי בורנהם מסר לאוקראינה תוכניות לייצור טילים ארוכי טווח, שבהם נעשה שימוש בעבר לתקיפות בתוך שטח רוסיה.

עיתון ה"דיילי מייל" ציטט מדבריה של אליזבת בראו, מומחית במכון המחקר האמריקני היוקרתי "המועצה האטלנטית" שהסבירה על משמעותן של המתקפות המשולבות: "הן מעמידות מדינה כמו בריטניה בדילמה לגבי אופן התגובה. אני קוראת לאיומים כאלה 'דילמת המגן'. איך בדיוק המדינה אמורה להשיב בחזרה? שכן אם תשתמש באמצעים צבאיים, תוביל באמת למלחמת העולם השלישית".

במוצאי השבת אמר שר ההגנה הבריטי ווס סטריטינג כי "הרטוריקה הפזיזה והניסיונות להפעיל הפחדה שראינו מצד הקרמלין בשבועות האחרונים משקפים את חולשת מעמדו של פוטין, ואנחנו לא נירתע".

מאז פרוץ מלחמת רוסיה-אוקראינה, רוסיה פתחה במספר התקפות משולבות נגד בריטניה. במרץ 2024, הותקף במזרח לונדון מבנה שאחסן ציוד סיוע לאוקראינה. מבצעי הפעולה נשכרו על ידי קבוצת השכירים הרוסית וגנר. ביוני האחרון, שני גברים נדונו למאסר בגין מספר מתקפות הצתה של בתים ורכבים המקושרים לראש הממשלה לשעבר קיר סטארמר.

ראש ממשלת בריטניה ונשיא אוקראינה ( צילום: Simon Jones / POOL / AFP )

נראה שגם פינלנד לא נרתעת מההתגרות של רוסיה. נשיא פינלנד אלכסנדר סטוב, מסר לעיתון "הבילד" הגרמני כי הוא מאמין כי "רוסיה לא תסתכן בתקיפת מדינות נאט"ו". בהמשך הראיון אמר: "אם למישהו יש כדור בדולח - נהדר, אבל אני לא רואה ראיות או עובדות התומכות בכך. זה לא הגיוני שמעצמה כלשהי תרצה לבחון את הברית הצבאית העוצמתית ביותר בעולם".

סטאב, שמדינתו הצטרפה לנאט"ו ב-2023, אמר ל"בילד": "עלינו להבין - אתם בגרמניה ואנחנו בפינלנד - שאוקראינה היא ערובת הביטחון הטובה ביותר שיש לנו נגד רוסיה. אם אוקראינה מפסידה, אנחנו מפסידים". גורמים במערב הזהירו מפני סיכון הולך וגובר מפני מתקפות משולבות של רוסיה נגד מדינות אירופה, כולל מתקפות סייבר, שעלולות להוביל לעימות ישיר עם מדינות נאט"ו. במקביל, גורמים בגרמניה מעריכים שעד 2029 רוסיה תהיה במצב שיאפשר לה לתקוף מדינת נאט"ו.

דבריו של הבכיר בקרמלין מצטרפים לשורת האיומים של מוסקבה נגד לונדון לאורך כל השבוע האחרון. דוברת משרד החוץ של רוסיה מריה זכארובה הזהירה כי מוסקבה יכולה לתקוף מטרות צבאיות בריטיות בתגובה לכך שאוקראינה משתמשת בתקיפותיה בטילים תוצרת בריטניה. היא קראה לבריטניה לסגת ממה שתיארה כ"עמדה עוינת" כלפי מוסקבה. עוד אמרה כי "בריטניה וצרפת משחקות באש" משום שמאפשרות גישה לטכנולוגיות הטילים שלהן.

ג'ון רטקליף ( צילום: REUTERS/Evan Vucci )