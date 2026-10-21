עשרות מטוסי קרב של חיל האוויר ביצעו שלשום (שני) גיחה מבצעית, שבמהלכה הגיעו עד סמוך לגבול איראן. כך דווח ברשת "אקסיוס" מפי גורמים ישראלים ואמריקנים. הגיחה, שהתרחשה במרחק של כ-1,300 ק"מ מישראל, אירעה שבוע לפני הבחירות ובאותו יום שבו

עשרות מטוסי קרב של חיל האוויר ביצעו שלשום (שני) גיחה מבצעית, שבמהלכה הגיעו עד סמוך לגבול איראן. כך דווח ברשת "אקסיוס" מפי גורמים ישראלים ואמריקנים. הגיחה, שהתרחשה במרחק של כ-1,300 ק"מ מישראל, אירעה שבוע לפני הבחירות ובאותו יום שבו

על כך שטהרן "שוב מנסה לפתח את פצצות המוות", והדיווח שלפיו נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ סיכל תקיפה ישראלית באיראן, אמרו גורמים אמריקנים לרויטרס כי מחלקת המדינה מתכוונת לפינוי חלק מהסגל הדיפלומטי ובני משפחותיהם בסעודיה. לפי הגורמים, המהלך נובע מחשש לחידוש הלחימה, במיוחד מול החות'ים בתימן.

על כך שטהרן "שוב מנסה לפתח את פצצות המוות", והדיווח שלפיו נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ סיכל תקיפה ישראלית באיראן, אמרו גורמים אמריקנים לרויטרס כי מחלקת המדינה מתכוונת לפינוי חלק מהסגל הדיפלומטי ובני משפחותיהם בסעודיה. לפי הגורמים, המהלך נובע מחשש לחידוש הלחימה, במיוחד מול החות'ים בתימן.

גורמים ישראלים ואמריקנים אמרו ל"אקסיוס" שאותה גיחה - שכללה עשרות מטוסי קרב ומטוסי תדלוק - לא הייתה חריגה ושמטרתה הייתה להרתיע את הרפובליקה האיסלאמית. עם זאת, הם ציינו כי היא הייתה עלולה להוביל ל"מיסקלקולציה", לעורר תגובה איראנית ולהצית מחדש את המלחמה. מסלול הטיסה תאם למסלול אפשרי של תקיפה נגד איראן, ועבר במרחב האווירי של סוריה ועיראק. כשהמטוסים התקרבו לגבול איראן, הם שינו כיוון וחזרו לישראל.

גורמים ישראלים ואמריקנים אמרו ל"אקסיוס" שאותה גיחה - שכללה עשרות מטוסי קרב ומטוסי תדלוק - לא הייתה חריגה ושמטרתה הייתה להרתיע את הרפובליקה האיסלאמית. עם זאת, הם ציינו כי היא הייתה עלולה להוביל ל"מיסקלקולציה", לעורר תגובה איראנית ולהצית מחדש את המלחמה. מסלול הטיסה תאם למסלול אפשרי של תקיפה נגד איראן, ועבר במרחב האווירי של סוריה ועיראק. כשהמטוסים התקרבו לגבול איראן, הם שינו כיוון וחזרו לישראל.

גורמים ישראלים ואמריקנים אמרו ל"אקסיוס" שאותה גיחה - שכללה עשרות מטוסי קרב ומטוסי תדלוק - לא הייתה חריגה ושמטרתה הייתה להרתיע את הרפובליקה האיסלאמית. עם זאת, הם ציינו כי היא הייתה עלולה להוביל ל"מיסקלקולציה", לעורר תגובה איראנית ולהצית מחדש את המלחמה. מסלול הטיסה תאם למסלול אפשרי של תקיפה נגד איראן, ועבר במרחב האווירי של סוריה ועיראק. כשהמטוסים התקרבו לגבול איראן, הם שינו כיוון וחזרו לישראל.

גורמים אמריקנים אמרו כי הישראלים ידעו שמערכות ההגנה האווירית של איראן יזהו את הגיחה. לפי המקורות, ישראל עדכנה את ארצות הברית מראש ותיארה את הפעולה כתרגיל שנועד להפגין עוצמה ולהרתיע את איראן מפני מתקפות על ישראל לקראת הבחירות. עם זאת, כמה מקורות אמריקנים אמרו כי התרשמו שישראל קיוותה שהאיראנים יירו לעבר המטוסים, ובכך יספקו הצדקה לפתיחת תקיפות נגד איראן.

גורמים אמריקנים אמרו כי הישראלים ידעו שמערכות ההגנה האווירית של איראן יזהו את הגיחה. לפי המקורות, ישראל עדכנה את ארצות הברית מראש ותיארה את הפעולה כתרגיל שנועד להפגין עוצמה ולהרתיע את איראן מפני מתקפות על ישראל לקראת הבחירות. עם זאת, כמה מקורות אמריקנים אמרו כי התרשמו שישראל קיוותה שהאיראנים יירו לעבר המטוסים, ובכך יספקו הצדקה לפתיחת תקיפות נגד איראן.

גורמים אמריקנים אמרו כי הישראלים ידעו שמערכות ההגנה האווירית של איראן יזהו את הגיחה. לפי המקורות, ישראל עדכנה את ארצות הברית מראש ותיארה את הפעולה כתרגיל שנועד להפגין עוצמה ולהרתיע את איראן מפני מתקפות על ישראל לקראת הבחירות. עם זאת, כמה מקורות אמריקנים אמרו כי התרשמו שישראל קיוותה שהאיראנים יירו לעבר המטוסים, ובכך יספקו הצדקה לפתיחת תקיפות נגד איראן.