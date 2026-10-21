עשרות מטוסי קרב של חיל האוויר ביצעו שלשום (שני) גיחה מבצעית, שבמהלכה הגיעו עד סמוך לגבול איראן. כך דווח ברשת "אקסיוס" מפי גורמים ישראלים ואמריקנים. הגיחה, שהתרחשה במרחק של כ-1,300 ק"מ מישראל, אירעה שבוע לפני הבחירות ובאותו יום שבו נפגש שר ההגנה האמריקני פיט הגסת' עם ראש הממשלה בנימין נתניהו בבסיס חיל האוויר בעובדה. לפי הדיווח, נכתב כי הגיחה לא הייתה קשורה לביקורו של הגסת'.
במקביל, ולאחר האמירה של ראש הממשלה בנימין נתניהו על כך שטהרן "שוב מנסה לפתח את פצצות המוות", והדיווח שלפיו נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ סיכל תקיפה ישראלית באיראן, אמרו גורמים אמריקנים לרויטרס כי מחלקת המדינה מתכוונת לפינוי חלק מהסגל הדיפלומטי ובני משפחותיהם בסעודיה. לפי הגורמים, המהלך נובע מחשש לחידוש הלחימה, במיוחד מול החות'ים בתימן.
גורמים ישראלים ואמריקנים אמרו ל"אקסיוס" שאותה גיחה - שכללה עשרות מטוסי קרב ומטוסי תדלוק - לא הייתה חריגה ושמטרתה הייתה להרתיע את הרפובליקה האיסלאמית. עם זאת, הם ציינו כי היא הייתה עלולה להוביל ל"מיסקלקולציה", לעורר תגובה איראנית ולהצית מחדש את המלחמה. מסלול הטיסה תאם למסלול אפשרי של תקיפה נגד איראן, ועבר במרחב האווירי של סוריה ועיראק. כשהמטוסים התקרבו לגבול איראן, הם שינו כיוון וחזרו לישראל.
גורמים אמריקנים אמרו כי הישראלים ידעו שמערכות ההגנה האווירית של איראן יזהו את הגיחה. לפי המקורות, ישראל עדכנה את ארצות הברית מראש ותיארה את הפעולה כתרגיל שנועד להפגין עוצמה ולהרתיע את איראן מפני מתקפות על ישראל לקראת הבחירות. עם זאת, כמה מקורות אמריקנים אמרו כי התרשמו שישראל קיוותה שהאיראנים יירו לעבר המטוסים, ובכך יספקו הצדקה לפתיחת תקיפות נגד איראן.
החודש אמר נתניהו לטראמפ כי הוא מודאג ממודיעין ישראלי שלפיו איראן נוקטת צעדים מדאיגים לשיקום תוכנית הגרעין שלה, ובטקס קורס קצינים היום כבר אמר זאת מפורשות. "מוג'תבא הסיר את הנצרה, ואיראן מנסה שוב לפתח את פצצות המוות שלה", אמר ראש הממשלה. "לכן, יש רק דרך אחת להסיר את האיום הזה אחת ולתמיד: להפיל את המשטר באיראן. וזאת ההנחיה שנתתי לצה"ל, למוסד ולגופי הביטחון".
לאחר אותה אזהרה של נתניהו, הרמטכ"ל, רא"ל אייל זמיר, אמר ליו"ר המטות המשולבים של צבא ארצות הברית, הגנרל דן קיין, כי חידוש המלחמה בפרק הזמן הזה עלול להביא לדחיית הבחירות, מכיוון שאיראן צפויה ככל הנראה להגיב. בתחילה נראה היה שטראמפ נוטה לחדש את התקיפות, אך בהמשך הוא היסס ולבסוף החליט שלא לקבל את הצעתו של נתניהו. גורם ישראלי אמר כי זמיר לא יאפשר פעילות צבאית בלתי מוצדקת שעלולה לערער את קיום הבחירות בשבוע הבא.