צה"ל ושב"כ השמידו אתמול (שלישי) שלושה מחסנים ברצועת עזה שבהם אוחסנו אמצעי לחימה ובור שיגור, שממנו שוגרו רקטות לשטח ישראל במהלך המלחמה. בהודעה משותפת לשני הארגונים נמסר כי התקיפות היו ממוקדות והתרחשו בכמה אזורים ברצועה. המחסנים לפי צה"ל ושב"כ היו שייכים לארגוני הטרור חמאס והג'יהאד האיסלאמי.
"ארגוני הטרור אחסנו עשרות אמצעי לחימה מסוגים שונים בתוך המחסנים ובהם רקטות, כלי נשק מסוג קלצ'ניקוב וציוד לחימה נוסף", נכתב בהודעה. כמו כן, צה"ל "זיהה כי בתקופה האחרונה מחבלי חמאס מגיעים למחסנים ומשתמשים בכלי הנשק שבתוכם לצורך ביצוע שמירות וביסוס שליטה ברצועת עזה", נמסר עוד.
בצה"ל, שכוחותיו שוהים בקו הצהוב שחוצה את הרצועה לאורכה מדרום עד צפון, הוסיפו: "צה"ל ימשיך לפעול בנחישות לגריעת יכולות ארגוני הטרור ברצועת עזה ולסיכול כל ניסיון לשקמן או להחזיק באמצעי לחימה במטרה לפגוע בכוחותינו. כוחות צה"ל בפיקוד הדרום פרוסים במרחב בהתאם להסכם וימשיכו לפעול להסרת כל איום מיידי".
בתחילת השבוע הצבא תקף תשתיות של חמאס ששימשו את ארגון הטרור לקידום מתווי טרור נגד ישראל והכוחות, בתגובה למטען שהופעל על כלי הנדסי מסוג "פנדה" של צה"ל, אחרי שזה עלה עליו בשטח הקו הצהוב בצפון הרצועה. בצה"ל טענו כי מדובר בהפרה נוספת של הפסקת האש מצד חמאס, על אף שלא היו נפגעים באירוע ולא ברור מתי הונח המטען במקום. כך או כך מדובר באירוע חריג ובצבא פתחו בבדיקה לגבי המועד שבו הוטמן המטען.
בשבוע שעבר נחשף ב-ynet כי ראש הממשלה בנימין נתניהו ושר הביטחון ישראל כ"ץ הנחו את צה"ל לגבש תוכנית להפעלת מודל "אזורי פיילוט" ברצועת עזה, בדומה למתווה שמופעל בדרום לבנון, שם צה"ל נסוג מאזורים שמועברים לשליטת צבא לבנון. על פי המתווה המתגבש - שהועלה על ידי כ"ץ, נתמך בידי נתניהו, וכמו בלבנון ייעשה בתיאום עם ארה"ב - יוגדרו אזורים מסוימים ברצועה שאליהם ייכנסו כוחות בינלאומיים שיתחילו בטיהור המרחב, ב"יצירת משילות" ובמניעת חזרתם של אנשי חמאס אליהם.