תומכי ארגון הטרור אל-קאעידה קראו לפיגועי חיקוי נגד אמריקנים ונגד מטוסי נוסעים ישראליים בפרסום שהתייחס ל-11 בספטמבר ושיבח את חוטף הטיסה של פליי דובאי המאם אל-המאמי. ארבעה ימים אחרי ניסיון הפיגוע, והרשויות בישראל עדיין לא לוקחות אחריות על המחדל, או נוקטות בצעדים למניעת הישנות מקרים דומים בעתיד.
הקריאה פורסמה ככל הנראה ביום שישי, והוסרה למחרת, בגיליון האחרון של "אל-ביאן", כתב עת שבועי שהשיקו תומכי אל-קאעידה ביולי. בעיתון האמריקני ניו יורק פוסט, נכתב כי הגיליון הזכיר גם את פיגועי 11 בספטמבר וגם את ניסיון ההשתלטות ביום רביעי על טיסה FZ1073 של פליי דובאי. "המלחמה עוד לא נגמרה. מטוסים שנושאים ציונים, אמריקנים ושאר הכופרים הנלחמים באיסלאם עדיין חגים בשמיים, ואפשר לפגוע בהם, כפי שקרה ב-11 וב-30 בספטמבר", איים המאמר.
במאמר הופיעה תמונה של מטוס מתרסק לתוך מגדלי התאומים ב-11 בספטמבר 2001, לצד תמונה שהתייחסה למתקפה ביום רביעי על הטיסה מדובאי לתל אביב. "לאמריקה ולציונים יש היום הרבה יותר אויבים מבעבר", נכתב. "אולי אדם שאינו מאמין באלוהים יפגע בהם, והפעולה שלו תועיל בסופו של דבר לאיסלאם. יבוא היום שבו האימפריה של אמריקה הרעה תיכחד".
על אף הפרסומים של אל-קאעידה, טרם התקבלו ראיות לכך שאל-המאמי פעל בהוראת ארגון הטרור, או בהכוונת גורם חיצוני אחר. כאמור, במערכת הביטחון מעריכים כי אל-המאמי עבר תהליך "רדיקליזציה איסלאמית", ופעל על דעת עצמו. עם זאת, ראש הממשלה בנימין נתניהו וגם הנשיא האמריקני, דונלד טראמפ, רמזו כי טייס המשנה הופעל.
מסוריה, דרך אוסטרליה ועד פליי דובאי
דיווחים בכלי תקשורת נותנים תמונה כללית על הרקע של אל-המאמי. ב"וול סטריט ג'ורנל", נכתב כי הוא גדל בסוריה, במהלך מלחמת האזרחים שהחלה ב-2011 - שם כנראה החל תהליך הרדיקליזציה. לאחר מכן, על פי הגארדיאן הבריטי, טייס המשנה קיבל ויזה לאוסטרליה. בעיתון מקומי בסידני, נכתב כי למד הנדסה במלבורן במשך שלוש שנים - עד שהוויזה בוטלה.
לאחר מכן, על אף שלא ניתן אישור רשמי לכך, הוא שימש כטייס ב"אייר עומאן" - ולאחר שהתגלה כי ברשותו נמצאים חומרים קיצוניים, הושעה מתפקידו ב-2024 ופוטר כשנה לאחר מכן. בתחילת 2026 התקבל לעבודה בפליי דובאי. ברשת ABC האמריקנית דווח כי הוא משתף פעולה בחקירתו באמירויות, שם כבר הצהירו כי מדובר בפעולת טרור, והוא העיד כי תכנן להתרסק עם המטוס.
חקירת המחדל בישראל: "אין ביטחון ב-100%"
יהיו מניעיו של אל-המאמי אשר יהיו, השאלה המרכזית עדיין נשארת כיצד טייס בעל אזרחות עומאנית, שאמור היה להעלות את כל הדגלים האדומים, עדיין הורשה לטוס לישראל. כל הגופים שמעורבים בבדיקת הרקע של אנשי צוות זרים בטיסות לישראל כבר מטילים את האחריות אחד על השני.
ראש הממשלה נתניהו הודה כי הייתה "פרצה" שאותה הצליח אל-המאמי לנצל - העובדה שאזרח של מדינה שאין לה יחסים רשמיים עם ישראל היה בעל הרשאה להטיס מטוס אליה - ול-ynet נודע כי בחקירה נבדק אם אכן הוא כבר הגיע לארץ כטייס. זאת בניגוד לתדרוכים הראשוניים, מיד אחרי ניסיון הפיגוע, שבהם הכחישו בישראל את האפשרות הזו. גורמים במשרד התחבורה לא הכחישו שיש אפשרות שאל-המאמי כבר טס לישראל בעבר, אך טוענים שאין להם מידע כזה בשלב זה.
משרד התחבורה, הגוף שאחראי לבדיקות הביטחוניות, אמר שהוא אינו גוף מודיעיני, ולא היו לו כלים מודיעיניים לבחון את השמות של הטייסים ואנשי הצוות בטיסות שמגיעות לישראל. גורמים בכירים במשרד טענו כי לא נשלפו ולא נבדקו נתוני אנשי הצוות שהגיעו בטיסות זרות לישראל במשך כשנתיים - והשרה מירי רגב כבר הטילה את האחריות למחדל על המוסד ורשות המסים.
בתדרוך לכתבים, לשאלה כמה טייסים ממדינות עוינות כבר נחתו בישראל, וכיצד ניתן להיות בטוחים כשעולים על מטוס של חברה זרה, לרשות שדות התעופה האזרחית לא הייתה תשובה: "אנחנו מעריכים שלא היו כאלה. אבל אין לנו ודאות. אין 100% בביטחון, רק אם נעצור את התעופה הכול יהיה בטוח. אנחנו נסמכים על ביטחון מקומי".