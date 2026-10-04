הקריאה פורסמה ככל הנראה ביום שישי, והוסרה למחרת, בגיליון האחרון של "אל-ביאן", כתב עת שבועי שהשיקו תומכי אל-קאעידה ביולי. בעיתון האמריקני ניו יורק פוסט, נכתב כי הגיליון הזכיר גם את פיגועי 11 בספטמבר וגם את ניסיון ההשתלטות ביום רביעי על טיסה FZ1073 של פליי דובאי. "המלחמה עוד לא נגמרה. מטוסים שנושאים ציונים, אמריקנים ושאר הכופרים הנלחמים באיסלאם עדיין חגים בשמיים, ואפשר לפגוע בהם, כפי שקרה ב-11 וב-30 בספטמבר", איים המאמר.

הקריאה פורסמה ככל הנראה ביום שישי, והוסרה למחרת, בגיליון האחרון של "אל-ביאן", כתב עת שבועי שהשיקו תומכי אל-קאעידה ביולי. בעיתון האמריקני ניו יורק פוסט, נכתב כי הגיליון הזכיר גם את פיגועי 11 בספטמבר וגם את ניסיון ההשתלטות ביום רביעי על טיסה FZ1073 של פליי דובאי. "המלחמה עוד לא נגמרה. מטוסים שנושאים ציונים, אמריקנים ושאר הכופרים הנלחמים באיסלאם עדיין חגים בשמיים, ואפשר לפגוע בהם, כפי שקרה ב-11 וב-30 בספטמבר", איים המאמר.

הקריאה פורסמה ככל הנראה ביום שישי, והוסרה למחרת, בגיליון האחרון של "אל-ביאן", כתב עת שבועי שהשיקו תומכי אל-קאעידה ביולי. בעיתון האמריקני ניו יורק פוסט, נכתב כי הגיליון הזכיר גם את פיגועי 11 בספטמבר וגם את ניסיון ההשתלטות ביום רביעי על טיסה FZ1073 של פליי דובאי. "המלחמה עוד לא נגמרה. מטוסים שנושאים ציונים, אמריקנים ושאר הכופרים הנלחמים באיסלאם עדיין חגים בשמיים, ואפשר לפגוע בהם, כפי שקרה ב-11 וב-30 בספטמבר", איים המאמר.

במאמר הופיעה תמונה של מטוס מתרסק לתוך מגדלי התאומים ב-11 בספטמבר 2001, לצד תמונה שהתייחסה למתקפה ביום רביעי על הטיסה מדובאי לתל אביב. "לאמריקה ולציונים יש היום הרבה יותר אויבים מבעבר", נכתב. "אולי אדם שאינו מאמין באלוהים יפגע בהם, והפעולה שלו תועיל בסופו של דבר לאיסלאם. יבוא היום שבו האימפריה של אמריקה הרעה תיכחד".

במאמר הופיעה תמונה של מטוס מתרסק לתוך מגדלי התאומים ב-11 בספטמבר 2001, לצד תמונה שהתייחסה למתקפה ביום רביעי על הטיסה מדובאי לתל אביב. "לאמריקה ולציונים יש היום הרבה יותר אויבים מבעבר", נכתב. "אולי אדם שאינו מאמין באלוהים יפגע בהם, והפעולה שלו תועיל בסופו של דבר לאיסלאם. יבוא היום שבו האימפריה של אמריקה הרעה תיכחד".

במאמר הופיעה תמונה של מטוס מתרסק לתוך מגדלי התאומים ב-11 בספטמבר 2001, לצד תמונה שהתייחסה למתקפה ביום רביעי על הטיסה מדובאי לתל אביב. "לאמריקה ולציונים יש היום הרבה יותר אויבים מבעבר", נכתב. "אולי אדם שאינו מאמין באלוהים יפגע בהם, והפעולה שלו תועיל בסופו של דבר לאיסלאם. יבוא היום שבו האימפריה של אמריקה הרעה תיכחד".

על אף הפרסומים של אל-קאעידה, טרם התקבלו ראיות לכך שאל-המאמי פעל בהוראת ארגון הטרור, או בהכוונת גורם חיצוני אחר. כאמור, במערכת הביטחון מעריכים כי אל-המאמי עבר תהליך "רדיקליזציה איסלאמית", ופעל על דעת עצמו. עם זאת, ראש הממשלה בנימין נתניהו וגם הנשיא האמריקני, דונלד טראמפ, רמזו כי טייס המשנה הופעל.

על אף הפרסומים של אל-קאעידה, טרם התקבלו ראיות לכך שאל-המאמי פעל בהוראת ארגון הטרור, או בהכוונת גורם חיצוני אחר. כאמור, במערכת הביטחון מעריכים כי אל-המאמי עבר תהליך "רדיקליזציה איסלאמית", ופעל על דעת עצמו. עם זאת, ראש הממשלה בנימין נתניהו וגם הנשיא האמריקני, דונלד טראמפ, רמזו כי טייס המשנה הופעל.

על אף הפרסומים של אל-קאעידה, טרם התקבלו ראיות לכך שאל-המאמי פעל בהוראת ארגון הטרור, או בהכוונת גורם חיצוני אחר. כאמור, במערכת הביטחון מעריכים כי אל-המאמי עבר תהליך "רדיקליזציה איסלאמית", ופעל על דעת עצמו. עם זאת, ראש הממשלה בנימין נתניהו וגם הנשיא האמריקני, דונלד טראמפ, רמזו כי טייס המשנה הופעל.

. ב"וול סטריט ג'ורנל", נכתב כי הוא גדל בסוריה, במהלך מלחמת האזרחים שהחלה ב-2011 - שם כנראה החל תהליך הרדיקליזציה. לאחר מכן, על פי הגארדיאן הבריטי, טייס המשנה קיבל ויזה לאוסטרליה. בעיתון מקומי בסידני, נכתב כי למד הנדסה במלבורן במשך שלוש שנים - עד שהוויזה בוטלה.

. ב"וול סטריט ג'ורנל", נכתב כי הוא גדל בסוריה, במהלך מלחמת האזרחים שהחלה ב-2011 - שם כנראה החל תהליך הרדיקליזציה. לאחר מכן, על פי הגארדיאן הבריטי, טייס המשנה קיבל ויזה לאוסטרליה. בעיתון מקומי בסידני, נכתב כי למד הנדסה במלבורן במשך שלוש שנים - עד שהוויזה בוטלה.

. בתחילת 2026 התקבל לעבודה בפליי דובאי. ברשת ABC האמריקנית דווח כי הוא משתף פעולה בחקירתו באמירויות, שם כבר הצהירו כי מדובר בפעולת טרור, והוא העיד כי תכנן להתרסק עם המטוס.

. בתחילת 2026 התקבל לעבודה בפליי דובאי. ברשת ABC האמריקנית דווח כי הוא משתף פעולה בחקירתו באמירויות, שם כבר הצהירו כי מדובר בפעולת טרור, והוא העיד כי תכנן להתרסק עם המטוס.

יהיו מניעיו של אל-המאמי אשר יהיו, השאלה המרכזית עדיין נשארת כיצד טייס בעל אזרחות עומאנית, שאמור היה להעלות את כל הדגלים האדומים, עדיין הורשה לטוס לישראל. כל הגופים שמעורבים בבדיקת הרקע של אנשי צוות זרים בטיסות לישראל

יהיו מניעיו של אל-המאמי אשר יהיו, השאלה המרכזית עדיין נשארת כיצד טייס בעל אזרחות עומאנית, שאמור היה להעלות את כל הדגלים האדומים, עדיין הורשה לטוס לישראל. כל הגופים שמעורבים בבדיקת הרקע של אנשי צוות זרים בטיסות לישראל