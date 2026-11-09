לפי דיווח שפורסם אתמול (ראשון) ב"ניו יורק טיימס", מי שעד לפני עשרה חודשים שלט ביד רמה בוונצואלה, שתחת שלטונו הייתה בעלת ברית קרובה של איראן ואחת המדינות העוינות ביותר לישראל באמריקה הלטינית, מקדיש כעת חלק ניכר מזמנו ללימודי דת ופילוסופיה, קורא בתנ"ך ובקוראן ונפגש עם אנשי הדת של הכלא, בהם כומר קתולי ורב.

לפי דיווח שפורסם אתמול (ראשון) ב"ניו יורק טיימס", מי שעד לפני עשרה חודשים שלט ביד רמה בוונצואלה, שתחת שלטונו הייתה בעלת ברית קרובה של איראן ואחת המדינות העוינות ביותר לישראל באמריקה הלטינית, מקדיש כעת חלק ניכר מזמנו ללימודי דת ופילוסופיה, קורא בתנ"ך ובקוראן ונפגש עם אנשי הדת של הכלא, בהם כומר קתולי ורב.