מתחזק? נשיא ונצואלה המודח ניקולס מדורו (63), שבעבר טען כי הוא צאצא למשפחה יהודית ספרדית, מצא לעצמו עיסוק מפתיע מאחורי הסורגים: מפגשים עם רב ולימוד כתבי קודש. לפי דיווח שפורסם אתמול (ראשון) ב"ניו יורק טיימס", מי שעד לפני עשרה חודשים שלט ביד רמה בוונצואלה, שתחת שלטונו הייתה בעלת ברית קרובה של איראן ואחת המדינות העוינות ביותר לישראל באמריקה הלטינית, מקדיש כעת חלק ניכר מזמנו ללימודי דת ופילוסופיה, קורא בתנ"ך ובקוראן ונפגש עם אנשי הדת של הכלא, בהם כומר קתולי ורב.
על פי שישה מקורות המעורים בחייו החדשים של מדורו, הרודן המודח עבר מעין מסע רוחני מאז שנלכד ב-3 בינואר במבצע צבאי אמריקני שעליו הורה הנשיא דונלד טראמפ. מדורו, שהובא יחד עם רעייתו סיליה פלורס (70) לניו יורק, מוחזק מאז במתקן הכליאה הפדרלי בברוקלין, שם הוא ממתין למשפט באשמת עבירות סמים, שבהן כפר.
מדורו, נהג אוטובוס לשעבר שטיפס לצמרת הפוליטית כיורשו של המנהיג הסוציאליסטי הוגו צ'אבס, עלה לשלטון ב-2013 לאחר מות פטרונו. במהלך 13 שנות שלטונו שקעה ונצואלה במשבר כלכלי עמוק, מיליוני אזרחים עזבו את המדינה ומתנגדי המשטר סבלו מרדיפות וממעצרים. בבחירות לנשיאות ב-2024 הכריז מדורו על ניצחון, אף שנתוני ההצבעה שפרסמה האופוזיציה הצביעו על ניצחון יריבו אדמונדו גונסאלס. מאז לכידתו שולטת במדינה סגניתו לשעבר, דלסי רודריגז, שממשל טראמפ בחר לשתף עמה פעולה, במקום להעביר את השלטון לאופוזיציה.
העניין החדש ביהדות מסקרן במיוחד לנוכח הצהרותיו בעבר. מדורו טען כי אבותיו היו יהודים ספרדים שהיגרו מהאנטילים ההולנדיים לוונצואלה, אולם מקורביו סיפרו כי עד למעצרו לא גילה עניין מיוחד ביהדות. ב-2013 סיפר שסביו היו יהודים שהמירו את דתם לנצרות הקתולית, אך לא הציג תיעוד המאמת את מוצאו. לא ברור אם המפגשים עם הרב נובעים מחיפוש רוחני או מסקרנות אינטלקטואלית. הרב ישראל האלין הוא רב מתקן הכליאה הפדרלי שבו מוחזק מדורו. בתקופת שלטונו, נציין, נפגש מדורו עם רבנים בולטים: ב-2018 אירח בארמון הנשיאות את הרב הראשי לישראל לשעבר, שלמה עמאר, שבירך אותו, והעניק עיטור לרב יצחק כהן, ממנהיגי הקהילה היהודית בוונצואלה.
המשיכה של מדורו לדתות שונות אינה חדשה. במהלך שלטונו הציג עצמו כקתולי אדוק, טיפח קשרים עם כומר בעל השקפות סוציאליסטיות וחיזר אחר הקהילה האוונגליסטית במדינתו. במקביל, הוא, רעייתו ומחליפתו בשלטון דלסי רודריגס נמנו עם חסידיו של הגורו ההודי סאטיה סאי באבא, שמת ב-2011.
לצד ההתעוררות הדתית, מדורו עבר גם שינוי גופני ניכר. הוא השיל ממשקלו באופן משמעותי ומתלונן בחודשים האחרונים על איכות המזון בכלא. לפני לכידתו הקפיד על תזונה פליאוליתית, המבוססת על מזונות המזכירים את תפריט האדם הקדמון. התנאים במתקן הכליאה, שבו מוחזקים כ-1,300 אסירים ושסובל ממחסור בכוח אדם, אינם מאפשרים לו להמשיך בשגרת התזונה הקודמת. מדורו מוחזק באגף שבו שהו בעבר גם הראפר שון "דידי" קומבס, איל הקריפטו היהודי סם בנקמן-פריד ו"הרוצח החתיך" לואיג'י מנג'יוני, המואשם ברצח מנכ"ל חברת ביטוח רפואי.
מצבה של רעייתו קשה בהרבה. בניגוד למדורו, היא מוחזקת באגף האסירות הכללי. לפי מסמכים שהוגשו לבית המשפט, פלורס, שהתאוששה מניתוח לכריתת רחם בעת מעצרה, איבדה יותר מ-11 קילוגרמים ושתי שיניים, ונרשמה לה תרופה לטיפול בכאבים בחזה. עורכי דינה חושדים כי עברה התקף לב קל בחודש יולי. היא ישנה רק שלוש עד ארבע שעות בלילה, הוחזקה בבידוד במשך שלושה חודשים ואף נפגעה מגז פלפל שהופעל לפיזור קטטה בין אסירות.
בקשתה להשתחרר ממעצר נדחתה. בחודש שעבר נוספו לאישומים נגד בני הזוג גם עבירות הקשורות לעינוי מתנגדי המשטר, כולל אזרחים אמריקנים, והשניים כפרו גם בהן. משפטם נקבע ל-14 ביוני 2027 וינוהל בידי השופטת אנליסה טורס, שהחליפה את השופט היהודי אלווין הלרשטיין, שמת בחודש שעבר בגיל 92.