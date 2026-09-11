יורש העצר הסעודי מוחמד בן סלמאן התקשר לנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ פעמיים אתמול (חמישי), והפציר בו לתקוף את החות'ים - אבל טראמפ סירב. כך דווח ברשת "אקסיוס", שציטטה שני גורמים אמריקנים.

בן סלמאן התקשר לנשיא האמריקני לאחר ההתפתחויות הדרמטיות בתימן , שכללו השתלטות חות'ית על איים אסטרטגיים בים האדום (ים סוף), כיבוש של עיר נמל סמוכה וחשש שהם יחסמו את המצר באב אל מנדב, שלו חשיבות גדולה לכלכלה העולמית. טראמפ דחה את הבקשה, ולפי הדיווח גורמים אמריקנים אמרו כי הממשל לא מתכוון בינתיים לפעול צבאית באופן ישיר נגד החות'ים.

גלריה טראמפ ובן סלמאן בבית הלבן. נשיא ארה"ב אמר לא לבקשה ( צילום: REUTERS/Jessica Koscielniak )

החות'ים נכנסים לעיר אל-מוחא בקריאות "מוות לאמריקה, מוות לישראל"





ארצות הברית מודאגת מההסלמה המהירה בלחימה בתימן ומגבירה את התמיכה בסעודיה, תוך ניסיון להימנע ממעורבות צבאית ישירה. לפי הדיווח, אדמירל בראד קופר, מפקד פיקוד המרכז של ארצות הברית (סנטקום), הגיע אתמול לסעודיה לצורך פגישות תיאום דחופות.

העימות בין סעודיה לחות'ים התחדש ביולי, לאחר שריאד מנעה נחיתה בצנעא של ממטוס איראני שהוביל בכירים חות'ים בדרכם חזרה מהלווייתו של המנהיג העליון לשעבר של איראן, עלי חמינאי. בן סלמאן ביקש אז מטראמפ גיבוי מדיני לתקיפת נמל התעופה בצנעא, אבל הבהיר שסעודיה אינה זקוקה לסיוע צבאי אמריקני, וטראמפ העניק לו את תמיכתו. החות'ים הגיבו בתקיפת מכליות סעודיות בים האדום, תוך איום על נתיב חיוני לייצוא הנפט של הממלכה, ובהמשך הרחיבו את התקיפות גם למתקני אנרגיה סעודיים. סעודיה ובעלות בריתה בתימן הגיבו בתקיפות אוויריות ובמבצעים קרקעיים נגד עמדות החות'ים.

האי האסטרטגי פרים. החות'ים השתלטו עליו

הבקשה של סעודיה לפעולה צבאית אמריקנית ישירה מהווה תפנית חדה לעומת יולי, אז כאמור ריאד אמרה לוושינגטון שהיא יכולה להתמודד עם החות'ים בכוחות עצמה. גורמי צבא וממשל אמריקנים אמרו לעמיתיהם הסעודים בשבועות האחרונים כי הנחייתו של טראמפ היא להשאיר את הכוחות האמריקניים ממוקדים באיראן ובמצר הורמוז, ולהימנע מפתיחת חזית נוספת.

גורמים אמריקנים אמרו כי אתמול, כאשר כוחות החות'ים התקדמו לעבר עיר הנמל אל-מוחא וכוחות תימניים הנתמכים על ידי סעודיה נסוגו, בן סלמאן התקשר לטראמפ כדי לעדכן אותו במצב ההולך ומידרדר. כעבור כמה שעות, יורש העצר הסעודי התקשר שוב לנשיא האמריקני, וביקש ממנו להורות על תקיפות נגד החות'ים. טראמפ סירב, אך גורם אמריקני אמר כי הממשל יספק לסעודיה מודיעין על החות'ים ונתוני איכון מטרות.

לדברי הגורם, כ-200 אנשי צבא אמריקנים כבר נמצאים בסעודיה ומספקים תמיכה שאינה כוללת פעילות לחימה. בכיר בממשל טראמפ אותת כי העדיפות של וושינגטון היא להשאיר את הים האדום פתוח, תוך השארת המערכה הרחבה יותר לשותפותיה האזוריות. "ארצות הברית מתמקדת בהגנה על האינטרסים המרכזיים של ביטחונה הלאומי - כהבטחת חופש השיט בים האדום - תוך העצמת שותפותינו האזוריות להוביל בניהול ובפתרון אתגרי הביטחון האזוריים", אמר הבכיר. "אנחנו נמצאים בדיאלוג מתמשך עם סעודיה ועם ממשלת הרפובליקה של תימן בנוגע ליציבות האזורית".

האיים במצר באב אל מנדב

אתמול בלילה פתחו המורדים החות'ים במתקפה קרקעית גדולה שבה השתלטו על שטחים נרחבים בחופי דרום-מערב תימן מידי כוחות הממשלה התימנית, זו שמוכרת על ידי הקהילה הבינלאומית ונתמכת על ידי סעודיה. לפי הדיווחים הם השתלטו במסגרת הבליץ הזה גם על האי האסטרטגי פרים, הנמצא במרכז באב אל-מנדב, בנקודה הצרה ביותר בו, ושליטה בו תעניק לבעלי בריתה של איראן שליטה הדוקה יותר על תנועת ספינות במצר - שלו חשיבות גדולה עבור הכלכלה העולמית.

במסגרת המתקפה, שבה כבשו אתמול בבוקר את אל-מוחא, הגיעו החות'ים גם לאיי חניש השוכנים קצת יותר צפונית למצר, בדרום הים האדום. לפחות אחד מאותם איים נכבש. גורם צבאי אמר כי החות'ים שיגרו מתקפות טילים לעבר אותו אי, זוקר, והעבירו אליו סירות עם לוחמים.

מצר באב אל-מנדב, שמחבר בין אסיה לאירופה דרך הים האדום ותעלת סואץ, ולכן נהנה מחשיבות רבה לסחר הבינלאומי, נעשה קריטי עוד יותר מאז שאיראן חסמה את מצר הורמוז בתחילת המלחמה עם ארה"ב בסוף פברואר, בצדו השני של חצי האי ערב. סגירת הורמוז גרמה לעלייה דרמטית במחירי הנפט, והחשש הגדול כעת הוא ששליטה מוגברת של החות'ים בבאב אל-מנדב תחריף עוד יותר את הטלטלה בשוק האנרגיה.

בצל החשש הזה, אתמול נרשם זינוק נוסף של לפחות 5% במחיר הנפט הגולמי, ומחיר חבית מסוג ברנט הנחשב למדד העולמי הגיע ל-106 דולר. שליטה של בעלי בריתה של איראן על באב אל-מנדב עלולה גם לחזק את עמדת המיקוח שלה במשא ומתן מול טראמפ, ולהגדיל את הלחץ שהיא מנסה להפעיל עליו כעת, עם הסלמה במתקפותיה, במטרה להביא להסרת המצור האמריקני עליה.