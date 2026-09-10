ערוץ "אל-ערבי" הקטארי מדווח אחר הצהריים (יום ה') כי המורדים החות'ים ב תימן – שפתחו הלילה ב מתקפה קרקעית גדולה שבה השתלטו על שטחים נרחבים בחופי דרום-מערב תימן מידי כוחות הממשלה התימנית, זו שמוכרת על ידי הקהילה הבינלאומית ונתמכת על ידי סעודיה – השתלטו במסגרת הבליץ הזה גם על האי האסטרטגי פרים. האי יושב במרכז המצר האסטרטגי באב אל-מנדב, בנקודה הצרה ביותר בו, ואם הדיווח מדויק השליטה בו תעניק לבעלי בריתה של איראן שליטה הדוקה יותר על תנועת ספינות במצר – שלו חשיבות גדולה עבור הכלכלה העולמית.

גלריה תיעוד ממתקפה שביצעו החות'ים בקרבות בתימן, והאי פרים שבמרכז מצר באב אל-מנדב ( צילום: AFP PHOTO / ANSARULLAH MEDIA CENTRE )

פרים נמצא בלב המצר, והשליטה בו תעניק לחות'ים יכולת פיקוח הדוקה על תנועת הספינות

החות'ים נכנסים לעיר הנמל אל-מוחא הבוקר, בקריאות "מוות לאמריקה, מוות לישראל"





הדיווח ב"אל-ערבי" הוא כרגע דיווח יחיד ולא ברור לחלוטין מה אמינותו, אבל סוכנות הידיעות רויטרס דיווחה ממש במקביל כי החות'ים "הגיעו" במסגרת המתקפה, שבה כבשו הבוקר את עיר הנמל אל-מוחא הסמוכה מאוד לאי פרים, גם לאיי חניש השוכנים קצת יותר צפונית למצר, בדרום הים האדום (ים סוף). בדיווח של רויטרס, המתבסס על מקורות צבאיים בממשלת תימן, לא הובהר אם שלושת האיים – זוקר, חניש הגדול וחניש הקטן – נכבשו. עם זאת, מקור צבאי ששוחח עם סוכנות הידיעות הצרפתית AFP אמר כי החות'ים השתלטו לכל הפחות על האי זוקר. לדבריו הם שיגרו לעברו מתקפות טילים והעבירו אליו סירות עם לוחמים.

האי פרים, המוכר גם בשם מאיון, הוא אי קטן עם שטח של 13 ק"מ רבוע הנמצא כאמור במרכזו של מצר באב אל-מנדב, ולפיכך יש לו חשיבות אסטרטגית. מתנגדי החות'ים הזהירו לאחרונה כי אם אלה ישתלטו על האי, הם לא יזדקקו עוד לכלי נשק ארוכי טווח כמו טילים וכטב"מים כדי לאיים על ספינות העוברות במצר, כפי שעשו בעבר ושהם עושים גם כעת במסגרת "המצור הימי" שהכריזו נגד סעודיה, אלא הם יוכלו לפקח ביעילות רבה יותר על התנועה בו או אף למקש אותו כפי שאיראן עשתה במצר הורמוז - ויהיה צורך בכוח בינלאומי עצום של חילות ים כדי לסלק אותם ממנו ולפרק את שליטתם בבאב אל-מנדב.

מצר באב אל-מנדב, שמחבר בין אסיה לאירופה דרך הים האדום ותעלת סואץ, ולכן נהנה מחשיבות רבה לסחר הבינלאומי, נעשה קריטי עוד יותר מאז שאיראן חסמה את מצר הורמוז בתחילת המלחמה עם ארה"ב בסוף פברואר, בצדו השני של חצי האי ערב. סגירת הורמוז גרמה לעלייה דרמטית במחירי הנפט, והחשש הגדול כעת הוא ששליטה מוגברת של החות'ים בבאב אל-מנדב תחריף עוד יותר את הטלטלה בשוק האנרגיה. בצל החשש הזה, היום נרשם זינוק נוסף של לפחות 4% במחיר הנפט הגולמי, וחבית מסוג ברנט הנחשב למדד העולמי עולה כעת 105 דולר. שליטה של בעלי בריתה של איראן על באב אל-מנדב עלולה גם לחזק את עמדת המיקוח שלה במשא ומתן מול נשיא ארה"ב דונלד טראמפ, ולהגדיל את הלחץ שהיא מנסה להפעיל עליו כעת, עם הסלמה במתקפותיה, במטרה להביא להסרת המצור האמריקני עליה.

החות'ים. הטילו גם "מצור ימי" על סעודיה ( צילום: AP )

כוחות הממשלה התימנית שנלחמים בחות'ים. נסוגו והודו: "שילמנו מחיר כבד" ( צילום: Media Centre Of The Yemeni Armed Forces/Handout via REUTERS )

תיעוד שפרסמו החות'ים אתמול, לכאורה של רכב של כוחות הממשלה התימנית שאותו תקפו והעלו באש ( צילום: ANSARULLAH MEDIA CENTRE / AFP )

באיראן כבר חגגו אחר הצהריים בעקבות הדיווחים על ההשתלטות על האיים בדרום הים האדום, ובערוץ "אל-עאלם" האיראני נטען כי החות'ים השתלטו גם על "המעוז האחרון" של כוחות הממשלה התימנית, זו שנתמכת על ידי סעודיה, בחוף המערבי של תימן. "באב אל-מנדב נמצא בשליטת הכוחות (החות'יים) אחרי כיבוש מלא של דובאב – המעוז האחרון של הכוחות הנתמכים על ידי סעודיה בחוף המערבי. הכוחות החות'יים משתלטים על העיר דובאב ועל האי האסטרטגי זוקאר הסמוך לבאב אל-מנדב", נכתב בדיווח.

החות'ים עצמם פרסמו בהמשך הודעה שבה טענו כי פעולותיהם הן "הגנתיות" בלבד, והבטיחו כי חופש התנועה הבינלאומי במצר באב אל-מנדב יימשך, אם כי במקביל הם מטילים כאמור "מצור ימי" על סעודיה שבמסגרתו תקפו כבר בשבועות האחרונים מכליות נפט שלה שם. בהמשך טענה המועצה המדינית העליונה של החות'ים כי "העימותים בגזרת החוף המערבי פסקו אחרי הדיפת כוחות תגבורת של האויב הסעודי", ועבד אל-וואחד אבו ראס, סגן שר החוץ בממשלת החות'ים, הצהיר כי צנעא "מחויבת להתחייבויותיה הבינלאומיות".

במקביל, ראש מועצת ההנהגה הנשיאותית המנהיגה את ממשלת תימן, רשאד אל-עלימי, האשים כי איראן היא זו שעומדת מאחורי ההסלמה הנוכחית: "איראן שואפת להעניק לחות'ים את היכולת להשפיע על מצר באב אל-מנדב ועל הים האדום. לא ניתן להתייחס לניסיונות לשנות את המצב הצבאי בקרבת מצר באב אל-מנדב כאל עניין פנים-תימני בלבד. כל איום על מצר באב אל-מנדב משפיע באופן ישיר על הים האדום, על תעלת סואץ ועל הסחר העולמי". הוא הוסיף כי "הגנה על חופי תימן והשבת השליטה של ​​המדינה על שטחה ומימיה הן אינטרס בינלאומי משותף".

המוני פליטים ברחו: "אווירת אפוקליפסה"

ההתפתחויות האחרונות מגיעות אחרי שהבוקר הודו גורמים בממשלת תימן כי כוחותיה נאלצו לסגת מהעיר האסטרטגית אל-מוחא שבדרום-מערב המדינה, עיר שנמצאת 80 ק"מ בלבד מהאי פרים שבמצר באב אל-מנדב. עדי ראייה סיפרו לסוכנות הידיעות AFP כי ראו כוחות של המורדים נכנסים לעיר כשהם קוראים "מוות לאמריקה, מוות לישראל". הכוחות הנתמכים על ידי סעודיה מפוצלים בין שלל ארגונים, ואלו ששלטו עד כה במוחא היו של הגנרל טארק סאלח, מפקד "כוחות ההתנגדות הלאומית", שנלחמים לצד כוחות הממשלה. סאלח הודה אחר הצהריים כי נאלץ להעביר את מרכז הפיקוד שלו "למקום בטוח", והוסיף כי כוחותיו וכוחות הממשלה שילמו "מחיר כבד בימים האחרונים". גם הוא תיאר את המתקפה החות'ית ככזו ש"תוכננה בידי איראן ונעשתה בגיבויה".

פיצוצים ולהבות במחנה צבאי בצפון תימן: תיעוד שפרסמו החות'ים ממתקפה על "משאיות נשק סעודי"





חידוש הלחימה בימים האחרונים בין כוחות הממשלה לכוחות החות'יים הוביל עד כה לעקירתם של לפחות 20,000 תושבים מבתיהם בכמה אזורים, אבל לפי הדיווחים מספר הפליטים ככל הנראה זינק הלילה והבוקר בעקבות כיבוש אל-מוחא, והמונים ברחו ממנה לעבר העיר הדרומית עדן, מקום מושבה של הממשלה המוכרת על ידי הקהילה הבינלאומית. מוחמד בן ה-46, שעזב את מוחא באישון לילה, תיאר בפני סוכנות AFP אווירה "אפוקליפטית" בעיר הנמל ששמה הוא המקור לקפה המוקה. מוג'אהד תחאמי, שנמלט אף הוא לעדן, סיפר כי כמה משפחות "נשדדו בידי כנופיות בעת שניסו להימלט". ב-AFP דיווחו כבר שלשום כי לפחות 500 בני אדם, רובם לוחמים אך עשרות מהם אזרחים, נהרגו עד כה בקרבות, וסביר מאוד להניח שהמספר זינק מאז.

סוף להפוגה בת 4 השנים, גם מתקני הנפט הסעודיים על הכוונת

הבליץ החות'י היום מגיע אחרי ששלשום טענה הממשלה התימנית כי כבשה מידי החות'ים שטחים חדשים במחוז אלג'וף שבצפון תימן, במבצע שלפי הדיווחים נמשך שם גם היום. שלשום גם שיגרו החות'ים מתקפת טילים וכטב"מים נרחבת לעבר מתקני נפט בדרום סעודיה, לטענתם כנקמה על מתקפות סעודיות נגדם, ובריאד דיווחו על לפחות 73 בני אדם שנפצעו ועל השבתה של כמה מתקני אנרגיה שניזוקו. העשן מאחד המתקנים היה כה גדול עד שתועד היטב מהחלל. סעודיה עצמה מבצעת כעת שלל מתקפות אוויריות באזורים שונים בתימן, כדי לסייע לכוחות הממשלה, וגורמים חות'ים טענו כי רק הבוקר ביצעה נגדם ריאד כ-40 תקיפות אוויריות, בכלל זה במחוזות תעז, חודיידה, אל-ג'וף ומאריב.

צילום לוויין משלשום של עשן מיתמר בדרום סעודיה, ממתקן של חברת הנפט "ארמקו" שהחות'ים תקפו ( צילום: NASA WORLDVIEW/Handout via REUTERS )

שיגור רקטה על ידי כוחות הממשלה התימנית, שלשום ( צילום: AFP PHOTO / NATIONAL RESISTANCE FORCES IN YEMEN / HANDOUT )

מלחמת האזרחים בתימן, נזכיר, פרצה ב-2014 על רקע גל מחאות "האביב הערבי" בתחילת העשור שעבר, שהביאו ב-2011 להדחתו של הרודן עלי עבדאללה סאלח ששלט במדינה עשרות שנים. שלוש שנים לאחר מכן, ותוך ניצול חולשתה של הממשלה החדשה שהוקמה בתימן, פתחו המורדים החות'ים במתקפה נרחבת שבה השתלטו על הבירה צנעא. סעודיה ראתה בכך איום ישיר על ביטחונה ועל השפעתה האזורית, וב-2015 הקימה קואליציה צבאית של מדינות ערב ופתחה במבצע רחב שכלל אלפי תקיפות אוויריות, מצור ימי ואווירי ותמיכה בכוחות הממשלה התימנית, במטרה לבלום את התקדמות החות'ים ולהחזיר את הממשלה לשלטון.

אף שהקואליציה מנעה מהחות'ים להשתלט על כל תימן, היא לא הצליחה להביס אותם. החות'ים המשיכו לשלוט בצפון-מערב המדינה ושיגרו לאורך השנים טילים וכטב"מים לעבר ערים, שדות תעופה ומתקני נפט בסעודיה. במקביל, המלחמה הובילה לאחד המשברים ההומניטריים החמורים בעולם, עם כ-150 אלף הרוגים, והקואליציה הסעודית ספגה ביקורת בינלאומית חריפה על פגיעה באזרחים ובתשתיות. על רקע הביקורת הזו, סעודיה שינתה כיוון וב-2022 הגיעה עם החות'ים להסכם הפוגה – שינוי מסלול ששנה לאחר מכן התבטא גם בחידוש היחסים הדיפלומטיים עם איראן, שהייתה עד אז יריבתה המושבעת של סעודיה.

יורש העצר הסעודי מוחמד בן סלמאן והמנהיג החות'י עבד אל-מלכ בדר א-דין אל-חות'י. ההפוגה בת 4 השנים הסתיימה ( צילום: Nathan Howard, AP )

החות'ים בבירה צנעא, שאותה כבשו כבר ב-2014 ( צילום: Mohammed HUWAIS / AFP )

אחרי ארבע שנים של ההפוגה הזו, שלמרות תקיפות מעת לעת נשמרה ברובה הגדול, חלה ביולי האחרון הסלמה כאשר המורדים הנתמכים על ידי איראן ניסו לשבור את המצור האווירי והימי שמטילה עליהם הקואליציה הערבית בהובלתה של סעודיה במשך כעשור – עם מטוס איראני שניסה לנחות בבירה צנעא, הנמצאת בשליטתם של החות'ים מאז פרוץ מלחמת האזרחים ב-2014. סעודיה תקפה בנמל התעופה כדי לסכל את נחיתתו , ומאז נקמו החות'ים בכמה וכמה מתקפות משלהם על נמלי תעופה או מתקני נפט בסעודיה, והכריזו גם על "מצור ימי" נגדה , שבמסגרתו תקפו מכליות וספינות סעודיות שניסו לחצות את מצר באב אל-מנדב. ההסלמה ההיא הגיעה במקביל להסלמה בין איראן לארה"ב, ובימים האחרונים היא התרחבה מתקיפות אוויריות גם לקרבות של ממש בשטח בין הכוחות החות'יים לבין כוחות הממשלה היושבת בעיר עדן שבדרום תימן, השולטת גם בשטחים נרחבים במזרח המדינה.

הברית עם פקיסטן וטורקיה במבחן ראשון, האם יתברר שהיא "נמר של נייר"?

ההסלמה כעת מעמידה גם בסימן שאלה גדול את ברית ההגנה המשולשת שעליה חתמה סעודיה רק בחודש שעבר עם פקיסטן וטורקיה , בברית שזכתה לכינוי "ברית מכה" בשל העיר הקדושה לאיסלאם שבה נחתם ההסכם. שתי המדינות אמנם גינו את המתקפות החות'יות על סעודיה, אבל לא נקטו בפועל בצעדים ממשיים כדי להיחלץ לעזרתה ולממש את סעיף ההגנה ההדדית בברית. בסוכנות הידיעות רויטרס דווח שלשום כי פקיסטן העבירה לאיראן אזהרה מסעודיה, שלפיה עליה לרסן את החות'ים בתימן, במאמץ למנוע מהמשבר לצאת משליטה. גורם איראני בכיר אישר שמסר כזה הועבר מפקיסטן, אבל לדבריו תגובתה של טהרן הייתה: "איראן אינה שולטת בחות'ים".

דני סיטרינוביץ, לשעבר ראש ענף איראן בחטיבת המחקר באמ"ן וכיום חוקר בכיר בתוכנית איראן והציר השיעי במכון למחקרי בטחון לאומי INSS, כתב על כך הבוקר ברשת X: "ההתקדמות של החות'ים והתקיפות נגד סעודיה מעמידות גם את מה שמכונה 'ברית מכה' – בין סעודיה, טורקיה ופקיסטן – במבחן האסטרטגי האמיתי הראשון שלה, ועד כה התוצאות בקושי מרשימות. בסופו של דבר, חשיבותה של ברית אינה נמדדת בהצהרות שנמסרות עם הקמתה, אלא במה שחברותיה מוכנות לעשות כאשר אחת מהן מותקפת. ריאד ניצבת כעת בפני איום חות'י ישיר והולך וגובר, אך נראה כי לא אנקרה ולא איסלאמאבאד ממהרות להיות מעורבות באופן משמעותי בהתמודדות עמו".

מנהיגי סעודיה, טורקיה ופקיסטן חותמים במכה על ברית ההגנה, באוגוסט. בינתיים סעיף ההגנה לא מומש ( צילום: Murat Cetinmuhurdar/Turkish Presidential Press Office/Handout via REUTERS )