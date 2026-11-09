בנאום בכינוס שליחי חב"ד בניו ג'רזי, שגריר ישראל בארצות הברית יחיאל לייטר תקף את העיתון האמריקני "ניו יורק טיימס" , והאשים את עורכיו ב"עלילת דם" והכשרת הקרקע לרצח עם נוסף נגד יהודים. לייטר חשף כי נפגש עם 21 מעורכי העיתון, שהאשימו לדבריו את ישראל ברצח עם ובהרעבת תושבי עזה , והשווה את התנהלותם להסתה האנטישמית שקדמה לשואה: "הסיבה שהם מאשימים אותנו ברצח עם היא כדי להכין את רצח העם הבא נגדנו. היטלר לא צמח בחלל ריק. קדמו לו עשרות שנים של דמוניזציה ושלילת הלגיטימיות של היהודים".

המתקפה של יחיאל לייטר על ה"ניו יורק טיימס" ( צילום: KinusHaShluchim ביוטיוב )





בפתח נאומו בפני אלפי שלוחי חב"ד באולם ענק בניו ג'רזי, אמר לייטר על בנו נראיה שנפצע קשה בפיגוע בכביש 443 בספטמבר: "מה שאני רוצה לומר לכם היום, הוא מסר פשוט מאוד מהבן שלי: זה לא רק איפה אנחנו ואיפה החברים שלנו ואיפה האויב. בנסיבות הנוכחיות שלנו, עלינו לשאול כל הזמן מי אנחנו, מי הם החברים שלנו, ומי הם האויבים שלנו".

לייטר שיבח את עבודת אנשי חב"ד ואת הרבי מלובביץ', שלדבריו היה "בחזית המאבק על שלמות הארץ", ואמר כי "המגפה של הדור שלנו כרגע היא ששכחנו איך לזהות את האויב. והאויב נמצא שם, והאויב עובר מוטציה. אנטישמיות אינה דבר יחידני. היא אינה עשויה ממרכיב אחד. היא וירוס שעובר מוטציה".

לדבריו, הבעיה אינה נעוצה בשיח על ההתנחלויות, יהודה ושומרון, עזה או רמת הגולן. "מה שמונח על כף המאזניים בזמן הנוכחי הוא עצם קיומה של ישראל. לא שום דבר פחות מזה. זה לא נושא היום של פשרה טריטוריאלית, כאשר ב-8 באוקטובר, עשרות אלפי אנשים בארצות הברית של אמריקה – לא במזרח התיכון, לא באירופה, אלא ממש כאן – נהרו לרחובות, בקמפוסים, בערי הבירה של המדינות, והם צעקו: 'מהנהר ועד הים'. זה לא אומר לוותר על חברון. זה אומר להשמיד את העם היהודי בארץ ישראל. זה מה שזה אומר".

לייטר הוסיף: "זה אומר להשמיד. זו שאיפת השמדה טוטאלית. ואם מישהו חושב שכל החינוך על השואה שהיינו מעורבים בו במשך עשרות שנים, חקיקה בנושא השואה, מוזיאוני שואה, ומסעות שואה עומדים לעורר אהדה ואמפתיה והזדהות עם העם היהודי כך שזה לעולם לא יקרה שוב - ובכן, זה היה שגוי. ללמד שיהודים הם קורבנות זה לא מה שעומד להשאיר אותנו בחיים".

הפגישה עם עורכי ה"ניו יורק טיימס"

השגריר לייטר סיפר על מפגש טעון במיוחד עם בכירי מערכת "ניו יורק טיימס'" בשנה שעברה: "רובכם מיד תסתכלו עליי ותגידו: 'מה אתה, משוגע, אדוני השגריר? מה פתאום אתה נפגש עם מערכת הניו יורק טיימס?'", אמר. "הדוברת שלי אמרה שאני חייב להיפגש איתם. זה חלק מהעבודה. אז נכנסתי לחדר. הם היו חבר המושבעים, הם היו השופט, הם היו כיתת היורים - 15 עורכים ועוד שישה על המסך. והם האשימו אותי, הם האשימו את ממשלת ישראל, הם האשימו את חיילי צה"ל ברצח עם, בהרעבת אנשים למוות. ואני נתתי להם עובדות".

"הם נתנו לי רגשות, ואני נתתי להם עובדות". מחאת יהודים מול משרדי ה"ניו יורק טיימס" בניו יורק, ארכיון ( צילום: לירי אגמי )

לייטר המשיך: "אמרתי להם כמה משאיות של סיוע הומניטרי נכנסות בכל יום. אמרתי להם איך אנחנו מסכנים את חיי החיילים שלנו עצמנו כדי לא לקחת את חייהם של בלתי מעורבים בצד השני. אמרתי להם שהיחס בין לוחמים לבלתי מעורבים במלחמה היה הנמוך ביותר בהיסטוריה המודרנית. הם נתנו לי רגשות, ואני נתתי להם עובדות".

"וכעבור 45 דקות לתוך השיחה, אחד העורכים אמר: 'אדוני השגריר, כולם לא יכולים לטעות'. טיעון אינטלקטואלי עמוק מאוד. ובכן, אמרתי, לא כולם טועים. לא כולם חושבים שאנחנו מבצעים רצח עם. ג'ון ספנסר הוא מומחה מוביל ללוחמה עירונית, שמלמד בווסט פוינט. הוא אמר שמעולם לא הייתה מלחמה שהיה בה יחס נמוך יותר של בלתי מעורבים. דאגלס מארי הוא עיתונאי מוכשר ובעל הישגים. הוא הוצמד לכוחותינו במשך ארבעה חודשים, ואמר שמעולם לא הייתה מלחמה שנוהלה בצורה מוסרית יותר. אז זה לא כולם", הוסיף.

"אבל אם אתם האנשים חושבים שזה כולם, אולי זה בגללכם. לא אתם אישית - ה'ניו יורק טיימס'. הם אמרו: 'אדוני השגריר, למה אתה מתכוון?'. אמרתי: 'לפני מספר שבועות פרסמתם תמונה של ילד קטן בשם מוחמד, בן 18 חודשים. וזה הופיע על שליש מהעמוד הראשון של העיתון שלכם. אימו החזיקה אותו. היה לו גוף כחוש ומורעב עם עמוד שדרה בולט. כל מי שראה את התמונה חשב מיד על השואה. זה העלה בדמיון מראות של המוזלמן תלוי על גדרות התיל במחנות הריכוז".

"אז עכשיו אנחנו היינו מבצעי רצח העם. פעם היינו הקורבנות, ועכשיו אנחנו הנאצים. ושכחתם לציין שהילד הקטן סובל ממחלה גנטית, משיתוק מוחין וממחלות אחרות. גם חתכתם מחוץ לתמונה את אחיו, שהוא בריא לחלוטין", תקף לייטר. "העורך הבכיר של הניו יורק טיימס אמר לי: 'אדוני השגריר, אתה לא חושב שאתה עושה יותר מדי עניין משימוש בלתי הולם?'. אמרתי: 'לא. זה לא שימוש בלתי הולם. זוהי עלילת דם'".

עוד אמר השגריר: "אין שום הבדל בין מה שנעשה לנו היום לבין מה שנעשה לסבים ולסבתות שלנו בגטאות של אירופה לפני 80 שנה. זוהי עלילת דם. זה רציני ביותר. אנחנו חייבים לדעת איך לזהות מהו האויב ומי הוא האויב. זו אינה עוד התבטאות אנטישמית. בבקשה תבינו. זוהי עלילת דם. ועלילת דם תעלה בחיי אדם".