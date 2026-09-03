ברחובות נצרת נשמעות תגובות זועמות יממה לאחר ששלושה נרצחו בעיר - והערב: שוב רצח מירי בעיר הגדולה ביותר במגזר הערבי. התושבים חששו שהמצב ימשיך להידרדר, הזהירו שכל רצח עלול לגרור מעשי נקמה ואובדן חיים נוספים, והאזהרות שלהם קיבלו ביטוי מיידי. גבר כבן 30 נורה בעיר, ופונה לבית החולים האיטלקי תוך כדי פעולות החייאה - שם נקבע מותו. הרקע פלילי, המשטרה פתחה בסריקות אחר חשודים.
חובש בכיר ביחידת האופנועים של מד"א עלא אלדין בשיר סיפר: "כשהגענו למקום הובילו אותנו אל הגבר שהיה מחוסר הכרה, ללא דופק וללא נשימה. מיד התחלנו פעולות החייאה מתקדמות שכללו הנשמות ומתן תרופות ופינינו אותו בניידת טיפול נמרץ של מד"א כשמצבו אנוש".
"מתרגלים למילה 'רצח'"
מתחילת השנה נרצחו 169 בני אדם בחברה הערבית, 11 מתוכם בנצרת. אתמול נורו למוות בעיר נור נפאפעה (32), נור חלו (20) ומוסטפה בדרה (27). נפאפעה וחלו נרצחו ביריות בעת שהיו בתוך רכב. זמן קצר לאחר מכן הגיעו מתנקשים שחיפשו נקמה לביתו של בדרה. הוא ישב בחצר, כשלפתע רכב הגיע למקום עם חמושים. מוסטפה ניסה להימלט, קפץ מצוק בגובה כמה מטרים, נפצע ונורה למוות.
אחמד חלו, דודו של הנרצח נור, סיפר ל-ynet על אחיינו: "הוא תכנן להתחתן. כולם חיכו שהוא יחזור הביתה בשלום, אבל חזר ללא רוח חיים. לא ציפינו שהרצח יגיע אלינו. המצב הנפשי לא פשוט וקשה לתאר את האווירה".
"עד מתי נמשיך לאבד את הילדים שלנו?", אמר תושב העיר. "אנשים רוצים לחיות בשקט, לשלוח את הילדים שלהם מהבית ולדעת שהם יחזרו בחיים ולא מתים. רצח אחד לא פוגע רק בקורבן - הוא הורס משפחה שלמה ומשאיר הורים, אחים וקרובים עם כאב לכל החיים".
תושבת נצרת הוסיפה: "כל יום עוד רצח, עוד משפחה שנשברת ואנשים שחיים בפחד. אי אפשר להמשיך להתייחס לזה כאילו זו בעיה של החברה הערבית בלבד. הפשיעה לא מכירה גבולות, ואם לא יעצרו אותה היום - מחר היא עלולה להגיע גם לחברה היהודית".
עבד אללטיף מנצרת אמר:"מה שקורה צריך להדליק נורה אדומה אצל כולם. כשארגוני פשיעה מתחזקים, הם לא שואלים אם הקורבן ערבי או יהודי. הפשיעה מתפשטת למקומות שבהם יש כסף, כוח והזדמנויות". תושב העיר, מוחמד כליל, הוסיף: "ביטחון אישי הוא זכות של כל אזרח, ערבי ויהודי כאחד. היום נצרת, מחר זה יכול להיות כל מקום אחר. לא מתוך הפחדה, אלא כי פשיעה מאורגנת לא נשארת במקום אחד. אם לא מטפלים בשורש הבעיה, היא רק הולכת ומתרחבת".
על פי תושבי העיר, הפשיעה בחברה הערבית היא בעיה לאומית. לדבריהם, נשק בלתי חוקי ואלימות יכולים להגיע לכל מקום - וכולם ישלמו את המחיר בסופו של דבר. הם דרשו מהמדינה "לפעול לפני שיהיה מאוחר מדי". התושבים אמרו כי המשטרה "חייבת להחזיר את הביטחון, בלי קשר למגזר". הם הוסיפו כי מה שהם רוצים הוא דבר פשוט: "לחיות בשקט ולחזור הביתה בשלום. לא צריך להיות יהודי או ערבי כדי להבין שזה הבסיס של חיים נורמליים".
תושבת היישוב הסמוך אכסאל הוסיפה: "הכי מפחיד זה שאנשים מתחילים להתרגל למילה 'רצח'. עוד הודעה, עוד יריות, עוד אדם שנרצח והחיים ממשיכים כאילו כלום. זו לא מציאות שאפשר לקבל".