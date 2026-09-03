אחמד חלו, דודו של הנרצח נור, סיפר ל-ynet על אחיינו: "הוא תכנן להתחתן. כולם חיכו שהוא יחזור הביתה בשלום, אבל חזר ללא רוח חיים. לא ציפינו שהרצח יגיע אלינו. המצב הנפשי לא פשוט וקשה לתאר את האווירה".

אחמד חלו, דודו של הנרצח נור, סיפר ל-ynet על אחיינו: "הוא תכנן להתחתן. כולם חיכו שהוא יחזור הביתה בשלום, אבל חזר ללא רוח חיים. לא ציפינו שהרצח יגיע אלינו. המצב הנפשי לא פשוט וקשה לתאר את האווירה".

אחמד חלו, דודו של הנרצח נור, סיפר ל-ynet על אחיינו: "הוא תכנן להתחתן. כולם חיכו שהוא יחזור הביתה בשלום, אבל חזר ללא רוח חיים. לא ציפינו שהרצח יגיע אלינו. המצב הנפשי לא פשוט וקשה לתאר את האווירה".

"עד מתי נמשיך לאבד את הילדים שלנו?", אמר תושב העיר. "אנשים רוצים לחיות בשקט, לשלוח את הילדים שלהם מהבית ולדעת שהם יחזרו בחיים ולא מתים. רצח אחד לא פוגע רק בקורבן - הוא הורס משפחה שלמה ומשאיר הורים, אחים וקרובים עם כאב לכל החיים".

"עד מתי נמשיך לאבד את הילדים שלנו?", אמר תושב העיר. "אנשים רוצים לחיות בשקט, לשלוח את הילדים שלהם מהבית ולדעת שהם יחזרו בחיים ולא מתים. רצח אחד לא פוגע רק בקורבן - הוא הורס משפחה שלמה ומשאיר הורים, אחים וקרובים עם כאב לכל החיים".

"עד מתי נמשיך לאבד את הילדים שלנו?", אמר תושב העיר. "אנשים רוצים לחיות בשקט, לשלוח את הילדים שלהם מהבית ולדעת שהם יחזרו בחיים ולא מתים. רצח אחד לא פוגע רק בקורבן - הוא הורס משפחה שלמה ומשאיר הורים, אחים וקרובים עם כאב לכל החיים".

תושבת נצרת הוסיפה: "כל יום עוד רצח, עוד משפחה שנשברת ואנשים שחיים בפחד. אי אפשר להמשיך להתייחס לזה כאילו זו בעיה של החברה הערבית בלבד. הפשיעה לא מכירה גבולות, ואם לא יעצרו אותה היום - מחר היא עלולה להגיע גם לחברה היהודית".

תושבת נצרת הוסיפה: "כל יום עוד רצח, עוד משפחה שנשברת ואנשים שחיים בפחד. אי אפשר להמשיך להתייחס לזה כאילו זו בעיה של החברה הערבית בלבד. הפשיעה לא מכירה גבולות, ואם לא יעצרו אותה היום - מחר היא עלולה להגיע גם לחברה היהודית".

תושבת נצרת הוסיפה: "כל יום עוד רצח, עוד משפחה שנשברת ואנשים שחיים בפחד. אי אפשר להמשיך להתייחס לזה כאילו זו בעיה של החברה הערבית בלבד. הפשיעה לא מכירה גבולות, ואם לא יעצרו אותה היום - מחר היא עלולה להגיע גם לחברה היהודית".