נשיא טורקיה רג'יפ טאיפ ארדואן כתב אחר הצהריים (יום רביעי) ברשת X - מבלי להזכיר את ישראל - כי "אלו החושבים שיצליחו לעצור את הצעידה המבורכת של טורקיה ושל האומה הטורקית באמצעות פרובוקציות, מזימות ומלכודות, נידונו לאכזבה. אנו לא נסטה מהדרך שאותה אנו יודעים כנכונה, וגם לא נפנה לדרכים אחרות בעקבות פרובוקציות של אחרים".
דבריו של ארדואן מגיעים בצל ההסלמה החריפה במתיחות בין ישראל לטורקיה סביב הנוכחות הטורקית בסוריה. בשבוע שעבר תקף חיל האוויר את בסיס אבו א-דוהור בצפון-מערב סוריה, לאחר שבישראל טענו כי אנקרה נערכת להרחיב בו את נוכחותה הצבאית. לפי גורמי ביטחון ישראלים, בין היתר עלתה אפשרות להצבת מכ"ם, מערכות הגנה אווירית וכוחות טורקיים במקום - באופן שעלול היה לפגוע בחופש הפעולה של חיל האוויר.
ראש הממשלה בנימין נתניהו התייחס לאחר מכן לתקיפה ואמר כי ישראל "לא תסבול התבססות צבאית טורקית בסוריה שמאיימת עליה". לדבריו, ישראל העבירה לאנקרה מסר להימנע מהמהלך, וכשזה לא נענה - "דאגנו שהם יבינו את המסר טוב יותר". שר הביטחון ישראל כ"ץ החריף אף הוא את הטון והזהיר את ארדואן שלא "יגרור את טורקיה להרפתקאות מסוכנות בסוריה" ולא יבחן את נחישותה של ישראל להגן על עצמה.
בטורקיה ובסוריה דחו את הטענות הישראליות. משרד ההגנה הטורקי מסר כי לא הייתה משלחת צבאית טורקית בבסיס בזמן התקיפה, והדגיש כי אנקרה תמשיך לסייע למשטרו של הנשיא אחמד א-שרע בבניית יכולותיו הצבאיות. בדמשק טענו כי אין תוכנית להקים באבו א-דוהור בסיס טורקי קבוע, אף שאישרו כי קצינים טורקים ביקרו במקום כחלק משיתוף הפעולה הצבאי בין המדינות.
המתיחות הפכה גם לנושא במגעים שמנהלת ארצות הברית עם הצדדים. השליח האמריקני טום ברק אמר כי וושינגטון פועלת להקים מנגנון למניעת חיכוך בין ישראל, טורקיה וסוריה. בתחילת השבוע אף התקיימו בירדן שיחות בדרג בכיר בין ישראל לסוריה בתיווך אמריקני, שבהן נדונו בין היתר דרכים למנוע מהעימות בין ירושלים לאנקרה לזלוג לשטח הסורי.
ארדואן נשא את הדברים היום בטקס לציון 955 שנה לקרב מנזיקרט, שנחשב בטורקיה לאירוע היסטורי שסלל את הדרך להתבססות הטורקים באנטוליה. בנאומו הדגיש גם את יעדו לקדם "טורקיה ללא טרור" ו"אזור ללא טרור", ואמר כי למדינתו "אין ברירה אלא להיות חזקה ומאוחדת".