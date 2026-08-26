כתב אחר הצהריים (יום רביעי) ברשת X - מבלי להזכיר את ישראל - כי "אלו החושבים שיצליחו לעצור את הצעידה המבורכת של טורקיה ושל האומה הטורקית באמצעות פרובוקציות, מזימות ומלכודות, נידונו לאכזבה. אנו לא נסטה מהדרך שאותה אנו יודעים כנכונה, וגם לא נפנה לדרכים אחרות בעקבות פרובוקציות של אחרים".

כתב אחר הצהריים (יום רביעי) ברשת X - מבלי להזכיר את ישראל - כי "אלו החושבים שיצליחו לעצור את הצעידה המבורכת של טורקיה ושל האומה הטורקית באמצעות פרובוקציות, מזימות ומלכודות, נידונו לאכזבה. אנו לא נסטה מהדרך שאותה אנו יודעים כנכונה, וגם לא נפנה לדרכים אחרות בעקבות פרובוקציות של אחרים".

בצפון-מערב סוריה, לאחר שבישראל טענו כי אנקרה נערכת להרחיב בו את נוכחותה הצבאית. לפי גורמי ביטחון ישראלים, בין היתר עלתה אפשרות להצבת מכ"ם, מערכות הגנה אווירית וכוחות טורקיים במקום - באופן שעלול היה לפגוע בחופש הפעולה של חיל האוויר.

בצפון-מערב סוריה, לאחר שבישראל טענו כי אנקרה נערכת להרחיב בו את נוכחותה הצבאית. לפי גורמי ביטחון ישראלים, בין היתר עלתה אפשרות להצבת מכ"ם, מערכות הגנה אווירית וכוחות טורקיים במקום - באופן שעלול היה לפגוע בחופש הפעולה של חיל האוויר.