בעקבות חשיפת הכלבה הנגועה בכלבת שהסתובבה באזור המושב כפר רות הסמוך למודיעין, הגיעו היום (חמישי) ואתמול משפחות למיון בית החולים שמיר-אסף הרופא - שם עדיין מאושפזת האישה שנדבקה בכלבת - כדי להתחסן.
צחי פדידה, תושב כפר רות, סיפר ל-ynet: "הלכתי אתמול למיון עם הילדים כדי להתחסן. היינו במגע עם הכלבה, הייתי מאכיל אותה ואפילו לקחנו אותה הביתה פעם אחת. לפעמים עשינו איתה טיול לגן המשחקים בכפר. מישהו שלא רצה אותה הביא למשק שכן שגידל אותה".
לדבריו, "הסבירו לי שעדיף להתחסן כטיפול מונע, אבל אם חלילה יש התפרצות של כלבת זה כבר מאוחר והחיסון לא יעזור".
רופא מטעם משרד הבריאות פתח הבוקר עמדת ייעוץ במזכירות כפר רות, והתושבים הגיעו להתייעץ איתו. מי שהתעורר חשד לגביו, הומלץ לו להתחסן. הרופא הסביר לתושבים שהגיעו למזכירות שצריך "להמליץ ולהסביר לכולם לא ללטף כלבים וחתולים, וזה רלוונטי לכל מקום בארץ".
בצהריים החל מבצע לחיסון חיות בכפר רות. שלומית קליין, מנהלת המרפאה הווטרינרית "טדי-וטס" במושב, אמרה כי "אנחנו ממליצים לכל בעלי הכלבים באזור להביא אותם להתחסן. גם אנשי הצוות של המרפאה התחסנו היום, והם מצטרפים למבצע החיסונים של המועצה. החיסונים יימשכו עד חצות".
ראש המועצה האזורית חבל מודיעין, שמעון סוסן: "אנחנו בכפר רות עם משרד החקלאות ומשרד הבריאות, שסיימו תחקיר מקיף. הם מאוד חיוביים ועוזרים לנו, מביאים לנו את כל התרופות והחומרים שצריך. עכשיו מתקיים מבצע חיסונים. בנוסף לווטרינרית שלנו גויסו וטרינרים פרטיים שיתגברו, כדי שנספיק כמה שיותר. במקביל, פקחים מחפשים בבתים כלבים לא רשומים".
ממשרד הבריאות נמסר: "משרד הבריאות ממשיך לבצע חקירות אפידמיולוגיות מקיפות לאיתור מגעים ובעלי חיים, על מנת להעריך את החשיפה ולחסן בהתאם לצורך. חשוב להדגיש כי העברת כלבת מאדם לאדם הינה נדירה, אך עם זאת, אנשי המקצוע נוקטים בצעדים מתאימים על מנת למנוע הדבקה גם מסוג זה.
"במקביל, נעשו על ידי משרד החקלאות חקירות אפידמיולוגיות בקרב בעלי חיים הביתיים באזור מציאת הכלבה ובמקום מגורי החולה בכדי לוודא את הסטטוס החיסוני לכלבת. כאשר משרד החקלאות מספק הנחיות לבעלי חיות הבית על האמצעים הנדרשים למעקב ולטיפול".
הבוקר עדכן בית החולים שמיר-אסף הרופא מצבה של האישה שנדבקה, תושבת השפלה בשנות ה-30 לחייה, מוסיף להיות אנוש. היא הגיעה לפני שבועיים לבית החולים לאחר שחשה ברע, ואחרי שמצבה הידרדר היא אושפזה ביחידה לטיפול נמרץ כללי. רק אתמול בערב הגיעו תוצאות הבדיקה שאישרו כי היא אכן חלתה במחלה הזיהומית.
בעקבות כך עדכן משרד הבריאות כי מדובר במקרה חריג מאוד, מאחר שבמשך תקופה ארוכה אף ישראלי לא אובחן עם כלבת.
תחקיר של משרד החקלאות וביטחון המזון מעלה שאלות קשות. במכתב לרופאים הווטרינרים, שסקר את הממצאים מהתחקיר הראשוני, צוין כי הכלבה - מגזע "אמריקן בולי" - הסתובבה באזור כפר רות יותר מחודש, בטרם אזרחית שפעלה למען זכויות בעלי חיים אספה אותה אליה.
עוד צוין בתחקיר כי האישה העבירה את הכלבה לבית בכפר שמואל. הכלבה הגיעה לטיפול וטרינרי ראשוני במרפאה וטרינרית באזור. בספטמבר עברה הכלבה ניתוח עיקור, כשבועיים לאחר שאספו אותה מרחובות כפר רות. אז היא גם חוסנה נגד מחלת הכלבת. יום למחרת, ב-9 בספטמבר, המצב של הכלבה הידרדר והיא מתה.