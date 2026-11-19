עוד צוין בתחקיר כי האישה העבירה את הכלבה לבית בכפר שמואל. הכלבה הגיעה לטיפול וטרינרי ראשוני במרפאה וטרינרית באזור. בספטמבר עברה הכלבה ניתוח עיקור, כשבועיים לאחר שאספו אותה מרחובות כפר רות. אז היא גם חוסנה נגד מחלת הכלבת. יום למחרת, ב-9 בספטמבר, המצב של הכלבה הידרדר והיא מתה.