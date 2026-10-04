המשטרה מסרה כי לאחר תאונת הדרכים הקטלנית, תגובה מהירה של השוטרים הובילה לאיתור ומעצר החשוד בגרימת מותה של הולכת הרגל, שנמלט מהזירה. הוא הועבר לחקירה.

המשטרה מסרה כי לאחר תאונת הדרכים הקטלנית, תגובה מהירה של השוטרים הובילה לאיתור ומעצר החשוד בגרימת מותה של הולכת הרגל, שנמלט מהזירה. הוא הועבר לחקירה.

המשטרה מסרה כי לאחר תאונת הדרכים הקטלנית, תגובה מהירה של השוטרים הובילה לאיתור ומעצר החשוד בגרימת מותה של הולכת הרגל, שנמלט מהזירה. הוא הועבר לחקירה.