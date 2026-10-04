אישה כבת 70 נדרסה למוות הבוקר (ראשון) על-ידי משאית ברחוב רשב"א בשכונת רחביה בירושלים. המשטרה פתחה בחקירה בחשד לתאונת פגע וברח, ובתום סריקות נרחבות אותר הנהג הפוגע, תושב מזרח ירושלים בשנות ה-20 לחייו.
המשטרה מסרה כי לאחר תאונת הדרכים הקטלנית, תגובה מהירה של השוטרים הובילה לאיתור ומעצר החשוד בגרימת מותה של הולכת הרגל, שנמלט מהזירה. הוא הועבר לחקירה.
הדיווח התקבל בשעה 10:06 במוקד 101. צוותי מד"א שהוזעקו למקום קבעו את מותה של האישה בתום פעולות החייאה. חובשי רפואת חירום במד"א חקי הר כסף ושלמה מרגליות סיפרו: "מדובר באירוע קשה, הולכת הרגל שכבה על הכביש כשהיא מחוסרת הכרה ללא דופק וללא נשימה. עוברי אורח שהיו במקום סיפרו לנו שהיא נפגעה ממשאית. הענקנו לה טיפול רפואי שכלל ביצוע פעולות החייאה כשבסופן נאלצנו לצערנו לקבוע את מותה במקום".
342 בני אדם נהרגו בכבישים מתחילת השנה. בשבוע שעבר נדרסה למוות ע"י משאית סוזנה ויזינברג בת ה-91, מחוץ מקיבוץ ברור חיל שבעוטף עזה שבו התגוררה. יום קודם לכן רוכב אופנוע בן 19 נהרג בכביש 12, בין אילת לצומת סיירים, לאחר שהחליק. שעות לפני כן, לפנות בוקר, נהרג סאמר רבאח, בן 30 מדיר חנא, לאחר שככל הנראה התנגש עם רכבו בסוס בכביש 65, סמוך ליישוב עילבון שבגליל העליון.
פורסם לראשונה: 10:43, 04.10.26