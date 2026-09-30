קשישה כבת 90 נהרגה הבוקר (רביעי) מפגיעת משאית בכביש 3525 סמוך לקיבוץ ברור חיל שבעוטף עזה. לפי מד"א, מותה של הולכת הרגל נקבע במקום.
פרמדיקית מד"א עינב ישעיהו, תיארה את התאונה כ"אירוע קשה". לדבריה, "הולכת הרגל שכבה על הכביש כשהיא מחוסרת הכרה ללא דופק וללא נשימה, עם חבלה רב מערכתית לאחר שנפגעה ממשאית. ביצענו בדיקות רפואיות ולצערנו נאלצנו לקבוע את מותה במקום".
339 בני אדם נהרגו בכבישים מתחילת השנה. רק אתמול רוכב אופנוע בן 19 נהרג בכביש 12, בין אילת לצומת סיירים, לאחר שהחליק. שעות קודם לכן, לפנות בוקר, נהרג סאמר רבאח, בן 30 מדיר חנא, לאחר שככל הנראה התנגש עם רכבו בסוס בכביש 65, סמוך ליישוב עילבון שבגליל העליון.
מוקדם יותר השבוע גבר נהרג בתאונת דרכים בין שני כלי רכב בכביש 232 שעובר לאורך עוטף עזה. התאונה הקטלנית התרחשה סמוך לצומת איבים שליד שדרות.