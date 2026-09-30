פרמדיקית מד"א עינב ישעיהו, תיארה את התאונה כ"אירוע קשה". לדבריה, "הולכת הרגל שכבה על הכביש כשהיא מחוסרת הכרה ללא דופק וללא נשימה, עם חבלה רב מערכתית לאחר שנפגעה ממשאית. ביצענו בדיקות רפואיות ולצערנו נאלצנו לקבוע את מותה במקום".