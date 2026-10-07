ראש הממשלה בנימין נתניהו לא משתתף באף אחד מהטקסים היום, גם רוב שרי הליכוד לא נוכחים בהם - ובעיצומו של יום השנה השלישי ל-7 באוקטובר מפלגת השלטון פרסמה הודעה ארוכה - נגד התקשורת ובכירי מערכות הביטחון באותה עת.

"כולנו מרכינים היום את ראשינו לזכר חללי ונרצחי ה-7 באוקטובר. לצערנו, דווקא ביום כואב זה, מציגים תעמולה שקרית פוליטית נגד ראש הממשלה נתניהו והליכוד במטרה להפיל את שלטון הימין ולהוביל לממשלת שמאל שתקים מדינה פלסטינית", נכתב בתחילת ההודעה - שאותה פרסם גם ראש הממשלה עצמו, ושהופצה בזמן שבנובה התקיים טקס הזיכרון .

גלריה בנימין נתניהו ( צילום: מעיין טואף, לע"מ )

בליכוד פרסמו את מה שכינו "העובדות": "ראש הממשלה נתניהו לא קיבל שום התרעה מקדימה לפני 7 באוקטובר על התקפת חמאס מרצועת עזה או חמאס - כפי שהעידו הנשיא טראמפ, יועצו של הנשיא ביידן ברט מקגורק, ממשלת האמירויות, ממשלת מצרים ואחרים. ההפך הוא הנכון. כפי שמופיע בפרוטוקולים הרשמיים שמסר ראש הממשלה נתניהו למבקר המדינה, ראשי מערכת הביטחון טענו פעם אחר פעם שחמאס מורתע, שפניו להסדרה, ושיש לתת לו הקלות הומניטריות על מנת 'לשמר את השקט'".

ב-ynet חשף היום רונן ברגמן את השורות שנתניהו השמיט מאותם פרוטוקולים שמסר למבקר המדינה. בהודעת הליכוד פורסמו "דוגמאות" מאותן אמירות של ראשי מערכת הביטחון, שכאמור צוטטו באופן חלקי בלבד:

דוח מודיעיני, 31 במאי: "חמאס מחפש זירות חדשות על מנת לשמר את רצועת עזה יציבה".

דוח מודיעיני 23 ביולי: לא מופיע שום תרחיש של הסלמה מרצועת עזה - "בשלב זה הסכנה הברורה והמיידית להערכתנו בהסלמה היא בדגש על הזירה הלבנונית".

1 באוקטובר, שישה ימים לפני הטבח, רח״ט מחקר עמית סער: "הרצון של סינוואר הוא לחזור לשקט".

3 באוקטובר, 4 ימים לפני הטבח, שב"כ כותב לראש הממשלה: "שקט ביטחוני תמורת הקלות מגלם פוטנציאל לשימור היציבות ברצועה, ייתכן אף לאורך זמן".

נתניהו לא הגיע לטקס ובחר להשתלח בתקשורת. שלוש שנים לטבח ה-7 באוקטובר. מתחם פסטיבל הנובה ( צילום: Erik Marmor/Getty Images )

בהודעתו, הליכוד השתלח בבכירים הביטחוניים: "ראש הממשלה נתניהו עודכן לראשונה על מתקפת החמאס בשעה 06:29 ב-7 באוקטובר. במהלך הלילה היו אלה שראו בזמן אמת את כל הסימנים המעידים ולא עשו עם דבר: לא עדכנו את המשטרה, לא את כיתות הכוננות, לא את הקיבוצים, לא את החיילים על הגדר, לא את המבלים במסיבת הנובה ולא את ראש הממשלה. אם ראש הממשלה נתניהו היה מעודכן בזמן אמת - הכל היה נראה אחרת".

בנוסף המשיכה ההודעה לשבח את נתניהו: "ראש הממשלה נתניהו הוא שהחליט לתמרון קרקעי בעזה ועמד בתוקף מול הלחצים של הנשיא ביידן להסתפק בתקיפה אווירית. מול הלחצים הכבדים ביותר מבית ומחוץ, כולל מכל 'הלשעברים', ראש הממשלה נתניהו הוא זה שהוביל את כיבוש עזה ורפיח, את ההצלחה הכבירה בשחרור כל חטופינו עד האחרון שבהם, את מבצע הביפרים שהדהים את העולם, את חיסול נסראללה, סינוואר, ודף, את כיבוש כתר החרמון, את חיסול חמינאי, את חיסול מדעני הגרעין האיראניים ומעל הכל - את הצלת ישראל מהשמדה על ידי פצצות אטום של איראן".

בסיכומו של דבר נכתב כי "הנדסת התודעה השקרית בעיצומה של מערכת הבחירות, נועדה להפיל את ממשלת הימין בראשות נתניהו ולהמליך ממשלת שמאל-מפלגות ערביות של גדי איזנקוט, יאיר גולן ליברמן ובנט, שתיסוג מעזה, יהודה ושומרון, לבנון וסוריה, ותקים מדינה פלסטינית".

איזנקוט: "לפתוח בחקירה פלילית"

גדי איזנקוט, יו"ר מפלגת ישר!, הגיב לדברי לתחקיר שנחשף ב-ynet, טען כי נתניהו "פועל לזיוף האמת" - וקרא לפתוח בחקירה פלילית. "בתגובה לסילופים במסמך 55 העמודים של נתניהו: מי שמשקר, וכל שהוא יודע לעשות זה רק לדחות החלטות ולברוח מאחריות- לא ראוי למחירים ששילמנו. לא יוכל לתקן אחרי האסון. לא ראוי להנהיג את ישראל.

"שלוש שנים לטבח 7 באוקטובר - שלוש שנות ניסיון אומלל לברוח מאחריות. להשכיח את האסון. לחמוק מהאמת, מהאזהרות שהונחו, מההתרעות שהושמעו, מהפעמונים שצלצלו. לא ניתן לראש ממשלת 7 באוקטובר לשכתב את ההיסטוריה, גם אם יגיש עוד אלף תצהירי שקר".

שלוש שנים לטבח ה-7 באוקטובר. איזנקוט במתחם פסטיבל הנובה ( צילום: Erik Marmor/Getty Images )

איזנקוט הגדיר את פעילותו של נתניהו ושרי הממשלה "תרבות שקר, לזיוף האמת והפצת כזבים שיפרקו את החברה הישראלית עוד קצת - היא ניסיון בוטה לשכתב את ההיסטוריה על גבם של הנופלים, הפצועים ומשפחותיהם ועל חשבון עתיד ישראל".

יו"ר ישר! קרא ליועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב מיארה, "להיכנס לעובי הקורה ולהורות על פתיחה בחקירה פלילית מיידית ומקיפה. מי שסילף מסמכים ושיבש עדויות חייב לתת על כך את הדין". לסיכום, חזר על כוונתו להקמת ועדת חקירה ממלכתית: "ההחלטה הראשונה בממשלה שאקים. חקר האמת הוא אינו פריבלגיה - הוא התנאי להשבת האמון ולמניעת האסון הבא".

ראש האופוזיציה יאיר לפיד, הגיב להודעת הליכוד: "הדבר האחרון שרציתי הוא להתחיל עוד ויכוח עם נתניהו ביום האבל הלאומי שובר הלב הזה, אבל כמות השקרים אינה מותירה ברירה. אם לא היתה אזהרה מודיעינית, מדוע כינסתי מסיבת עתונאים ב-20 לספטמבר והתרעתי על אסון ביטחוני בהסתמך על החומר המודיעיני שהיה מונח גם בפני נתניהו?

"מדוע סירב ב-1 באוקטובר 2023 להצעות שב"כ וצה"ל לצאת למכת מנע מקדימה בעזה בטענה 'שזה יפגע בשלום עם סעודיה'? מדוע התעלם מכך שב-24 ביולי אמר לו ראש שב"כ 'אני מוסר לך עכשיו התראה למלחמה'. מדוע ב-13 בספטמבר כינס ראש שב"כ את ועדת המשנה למודיעין כדי להציג בפניה את התראת 'סופה מושלמת' להתלקחות רב זירתית שגם אותה הכיר נתניהו וגם ממנה התעלם?".