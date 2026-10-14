אזעקות נשמעו הבוקר (רביעי) בריאד ובחרג' שבסעודיה, אחרי שהחות'ים בתימן הצליחו לפגוע אתמול במשרדי ענקית הנפט הסעודית ארמקו. במבנה מטה החברה בדהאראן, במזרח סעודיה, פרצה "שריפה מוגבלת" כלשון משרד האנרגיה הסעודי. כלי תקשורת בעולם דיווחו כי לא ברור אם מדובר בפגיעה ישירה, בשרידי יירוט או ברסיסים - אך המטה אכן נפגע.

בהודעת משרד האנרגיה הסעודי נאמר כי מבנה אדמיניסטרטיבי של ארמקו הותקף וכתוצאה מכך נגרמה "שריפה מוגבלת". לא היו נפגעים או נזק.

גלריה תקיפה בבית זיקוק של חברת ארמקו בסעודיה. ארכיון ( צילום: AFP PHOTO / SATELLITE IMAGE ©2026 Vantor )

הירי החות'י התרחש אחרי שסעודיה הייתה זו שתקפה מתקני נפט במעוזי החות'ים. לתקיפה קדמה אזהרת פינוי ממתחם חברת הנפט התימנית, ובפרט מתחנת "א-סבאחה" בצנעא. אחר כך פרסמו החות'ים מסר משלהם, לעובדי חברת ארמקו. הם הזכירו את מטה ארמקו, ואת נמל התעופה המלך חאלד בריאד, שספג כזכור פגיעות משמעותיות וקשות בימים האחרונים, ואת בית הזיקוק של ארמקו בריאד. כמו הסעודים, גם החות'ים דאגו לצרף לפרסומים שלהם מיקומים מדויקים של האתרים המאוימים בסעודיה.

בתקיפה בנמל התעופה הבינלאומי בריאד ביום שבת נהרגו לפחות 13 בני אדם ונפצעו 309 . גורם אזורי המעורה בפרטים אמר לסוכנות הידיעות AP כי הטיל פגע במתחם שבו שוכנים טרמינלי הנוסעים 3 ו-4 עבור טיסות פנימיות.

בהודעת רשות התעופה הסעודית נכתב כי בין ההרוגים גם אזרחים זרים: אמריקני, מצרי, ירדני, סורי, פלסטיני, סודני, שניים מבנגלדש - וארבעה סעודים. לפי הדיווחים הנמל פונה, ואמבולנסים רבים הוזעקו למתחם. מזכיר המדינה האמריקני מרקו רוביו אישר בהמשך כי אזרח ארה"ב נהרג, וגינה בחריפות את המתקפה: "מתקפות נתעבות אלו מעידות על זלזול בוטה בחיי אזרחים חפים מפשע. עליהן להיפסק לאלתר". השלטונות הסעודיים הציבו שם אבטחה כבדה והזהירו שלא להפיץ תיעודים כלשהם מהתקיפות החות'יות.

הנזק לנמל התעופה בריאד מיום שבת ( צילום: רויטרס )





המתקפה אירעה יומיים בלבד אחרי מתקפה אחרת וקטלנית ששיגרו החות'ים על אותו שדה, שהוא נמל התעופה הבינלאומי הראשי של ריאד. במתקפה הקודמת נפגע מטוס נוסעים אחד לפחות - שלפי הדיווחים היה ריק - ושלושה אזרחים סעודים, בהם טייס, נהרגו . במתקפות קודמות בשבוע שעבר על נמלי התעופה בריאד ובעיר אבהא נהרגו שלושה בני אדם נוספים, והמתקפות הללו מביאות לשיא את ההסלמה בשבועות האחרונים בין המורדים בתימן לבין סעודיה, כשברקע נמשכים הקרבות בתוך תימן בין החות'ים לבין כוחותיה של הממשלה התימנית המוכרת על ידי הקהילה הבינלאומית - שסעודיה מסייעת לה בהפצצות אוויריות נרחבות.

מתקפות הטילים של החות'ים על נמלי התעופה בסעודיה הן תפנית דרמטית במלחמה ארוכת השנים בין שני הצדדים, והעובדה שהחות'ים מצליחים לאכוף מצור אווירי על סעודיה היא השפלה גדולה לשלטונות בממלכה, השפלה שסופה לא נראה באופק. השיבושים מכבידים עוד יותר את הלחץ על ענף התעופה, שממילא מתמודד בשנים האחרונות עם ההשלכות של המלחמות ברחבי המזרח התיכון ועם מחירי הדלק המרקיעים שחקים.

הסינים באים

לפי דיווח שפורסם הבוקר ב"וול סטריט ג'ורנל", החות'ים הצליחו לייבא מסין שורה של רכיבים הדרושים לייצור גרסה של הטיל האיראני "חייבר שכן".

נשיא סין. "מכבדים את האיסורים למכור נשק לחות'ים" ( צילום: Athit Perawongmetha/Pool Photo via AP )

הטיל האיראני נחשב לכזה שהצליח כבר להסב נזק ואבדות לצבא ארה"ב במהלך המלחמה עם איראן. בדיווח, שמבוסס על דוח של ארגון Conflict Armament Research, נאמר כי הטיל יכול לכאורה להתגבר על מערכות הגנה אווירית, ולתמרן בדרכו אל היעד. על פי הטענות בארה"ב, גרסאות מסוימות של הטיל מאפשרות לראש הקרב להתנתק בשלב האחרון של התעופה בדרך אל היעד, ובעזרת מנוע קטן - הוא מצליח לתמרן אל היעד הסופי.

בדוח שעליו מבוסס הדיווח ב"וול סטריט ג'ורנל" תואר כי הרשויות בתימן הצליחו לתפוס שני משלוחים שכללו ציוד לטילים שהוחבא בין סחורות אחרות. אותו ציוד כלל רכיבי מתכת לטילים, חלקים מהמנוע ומגוף הטיל - וגם כנפונים שמיועדים לייצב את הטיל בדרכו אל היעד, וחלקים ממנועי דלק מוצק. ברשויות בתימן, כך דווח, הצליחו לתפוס גם חומר שנועד להגן על חלקי הטיל מהחום העז ברגעי שיגור הטיל.

על פי דוחות של האו"ם שצוטטו ב"וול סטריט ג'ורנל", חברות סיניות הן המקור הגדול ביותר לסחורות שמיועדות לחות'ים. בבייג'ינג אמרו מנגד כי הם מכבדים את האיסורים למכור נשק לחות'ים.