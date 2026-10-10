בסעודיה טרם אישרו את הדיווחים על נפגעים במתקפה על נמל התעופה "המלך חאלד", אבל בכלי תקשורת המזוהים עם הציר האיראני-שיעי מיהרו לטעון כי במקום יש גם הרוגים. גם בסוכנות הידיעות הצרפתית AFP דיווחו הערב על נפגעים בעקבות המתקפה, וגורם רפואי בריאד אמר לסוכנות כי רופאים הוזעקו לבתי חולתים בבירה הסעודית בעקבות "מקרה חירום רציני". לדבריו רבים מהפצועים במצב קשה.

בסעודיה טרם אישרו את הדיווחים על נפגעים במתקפה על נמל התעופה "המלך חאלד", אבל בכלי תקשורת המזוהים עם הציר האיראני-שיעי מיהרו לטעון כי במקום יש גם הרוגים. גם בסוכנות הידיעות הצרפתית AFP דיווחו הערב על נפגעים בעקבות המתקפה, וגורם רפואי בריאד אמר לסוכנות כי רופאים הוזעקו לבתי חולתים בבירה הסעודית בעקבות "מקרה חירום רציני". לדבריו רבים מהפצועים במצב קשה.

בסעודיה טרם אישרו את הדיווחים על נפגעים במתקפה על נמל התעופה "המלך חאלד", אבל בכלי תקשורת המזוהים עם הציר האיראני-שיעי מיהרו לטעון כי במקום יש גם הרוגים. גם בסוכנות הידיעות הצרפתית AFP דיווחו הערב על נפגעים בעקבות המתקפה, וגורם רפואי בריאד אמר לסוכנות כי רופאים הוזעקו לבתי חולתים בבירה הסעודית בעקבות "מקרה חירום רציני". לדבריו רבים מהפצועים במצב קשה.