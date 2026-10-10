סוכנות הידיעות AP מדווחת הערב (יום שבת) כי הטרמינל בנמל התעופה הראשי בריאד נפגע מטיל ששיגרו לעברו המורדים החות'ים. גורם אזורי המעורה בפרטים אמר כי הטיל פגע בטרמינל הנוסעים, וכי יש שם "פצועים רבים". לפי הדיווחים הנמל פונה בעקבות המתקפה, ואמבולנסים רבים הוזעקו למתחם.
בסעודיה טרם אישרו את הדיווחים על נפגעים במתקפה על נמל התעופה "המלך חאלד", אבל בכלי תקשורת המזוהים עם הציר האיראני-שיעי מיהרו לטעון כי במקום יש גם הרוגים. גם בסוכנות הידיעות הצרפתית AFP דיווחו הערב על נפגעים בעקבות המתקפה, וגורם רפואי בריאד אמר לסוכנות כי רופאים הוזעקו לבתי חולתים בבירה הסעודית בעקבות "מקרה חירום רציני". לדבריו רבים מהפצועים במצב קשה.
המתקפה מגיעה יומיים בלבד אחרי מתקפה נוספת וקטלנית ששיגרו החות'ים על אותו נמל, שהוא נמל התעופה הבינלאומי הראשי של ריאד. במתקפה הקודמת נפגע מטוס נוסעים אחד לפחות - שלפי דיווחים היה ריק - ושלושה אזרחים סעודים, בהם טייס, נהרגו. במתקפות קודמות השבוע על נמלי התעופה בריאד ובעיר אבהא נהרגו שלושה בני אדם נוספים, והמתקפות הללו מביאות לשיא את ההסלמה בין המורדים לתימן לבין סעודיה בשבועות האחרונים, כשברקע נמשכים הקרבות בתוך תימן בין החות'ים לבין הממשלה התימנית המוכרת על ידי הקהילה הבינלאומית ושסעודיה מסייעת לה בהפצצות אוויריות נרחבות.
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